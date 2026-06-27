ElvalHalcor: Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει με την ΑΜΚ

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Για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού της πλάνου ύψους 455 εκατ. ευρώ έως το 2030, δρομολογεί την αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ του μετοχικού της κεφαλαίου η ElvalHalcor, η οποία στην επόμενη φάση ανάπτυξής της στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας αλλά και στη βελτίωση της επιχειρησιακής της αποτελεσματικότητας.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έχει συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουλίου προκειμένου να δοθεί το «πράσινο» φως προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για να «τρέξει» την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθή η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία θα συγκληθεί Επαναληπτική Συνέλευση για την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2026.

Το επενδυτικό πλάνο της ElvalHalcor

Στο επιχειρηματικό σχέδιο 2026-2020 της ElvalHalcor τα κύρια έργα που εντάσσονται είναι: στον κλάδο του αλουμινίου ένα νέο ψυχρό έλαστρο και μια νέα μονάδα χύτευσης και στον κλάδο του χαλκού επενδύσεις σε επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ένα νέο κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med και επενδύσεις στην αυτοματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών.

Εκτιμάται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο της ΕlvalHalcor αναμένεται να αυξήσει την δυναμικότητα παραγωγής Αλουμινίου σε 679Kt και, Χαλκού, σε 303Kt – υποστηρίζοντας έναν μακροπρόθεσμο στόχο προσαρμοσμένου EBITDA(a-EBITDA) ύψους €425-475 εκατ. συνολικά.

Τα σχέδια για τον τομέα του αλουμινίου

Ειδικότερα, στον τομέα αλουμινίου, το σχέδιο της εταιρείας στηρίζεται σε δύο κύριες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Eιδικότερα, η ElvalHalcor σχεδιάζει την κατασκευή ενός νέου ψυχρού ελάστρου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300kt.

Πρόκειται για μια καθοριστική επένδυση που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των οφελών του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος. Το 2020, η εταιρεία εγκατέστησε ένα μεγάλο θερμό έλαστρο, το οποίο αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου σε έως 800kt ετησίως. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον εγκατασταθεί το ψυχρό έλαστρο.

Επίσης, σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός νέου χυτηρίου και κέντρων ανακύκλωσης. Η επένδυση αυτή θα υποστηρίξει σημαντικά τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης αλουμινίου, με αναμενόμενη αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου από περίπου 32% σήμερα σε

περίπου 45% της παραγωγής μακροπρόθεσμα.

Η διαφοροποίηση στον τομέα του χαλκού

Στον τομέα χαλκού, η εταιρεία σκοπεύει να ακολουθήσει ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει επέκταση δυναμικότητας εντός του υφιστάμενου αποτυπώματος με στοχευμένες επενδύσεις για την κλιμάκωση της παραγωγής κατηγοριών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med, ένα έργο που εξασφαλίζει διαρκές πλεονέκτημα κόστους και ανθρακικού αποτυπώματος.

Επιπλέον, δε, το πλάνο περιλαμβάνει και Αυτοματοποίηση & ψηφιοποίηση σε βασικές γραμμές παραγωγής, με στόχο τη διαρθρωτική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας κόστους μέσω μείωσης της εντάσεως εργασίας, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται τα πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας και απελευθερώνεται δυναμικότητα για μελλοντική ανάπτυξη.