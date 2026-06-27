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Πειραιάς: Αύξηση 2,8% στη διακίνηση containers τον Μάιο

Ενθαρρυντικά σημάδια και προσδοκίες από τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά

Λιμάνια 27.06.2026, 09:28
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Πειραιάς: Αύξηση 2,8% στη διακίνηση containers τον Μάιο
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Μάιος για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (Piraeus Container Terminal – PCT), καθώς η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας, παρά τις συνεχιζόμενες αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο και τις μεταβολές στις θαλάσσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η COSCO SHIPPING Ports, μέσω του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά διακινήθηκαν τον Μάιο 346,5 χιλιάδες TEU, έναντι 337 χιλιάδων TEU τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ωστόσο, σε επίπεδο πενταμήνου (Ιανουάριος-Μάιος), η εικόνα παραμένει ελαφρώς χαμηλότερη από την περσινή, καθώς η συνολική διακίνηση διαμορφώθηκε στα 1,628 εκατ. TEU, καταγράφοντας μείωση 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Η επίδοση του Πειραιά κινήθηκε πάντως κάτω από τον μέσο όρο των υπερπόντιων τερματικών της COSCO

Το λιμάνι του Πειραιά εξακολουθεί να «ταλαιπωρείται» από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς πολλές ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να επιλέγουν για τα ταξίδια τους προς την Ευρώπη από την Άπω Ανατολή το δρομολόγιο γύρω από την Αφρική και να αποφεύγουν τη Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ.

Ωστόσο καταγράφεται μια σταδιακή αλλαγή καθώς τόσο τον Φεβρουάριο όσο και τον Απρίλιο το λιμάνι του Πειραιά κατέγραψε άνοδο στη διακίνηση φορτίων σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025.

Η επίδοση του Πειραιά κινήθηκε πάντως κάτω από τον μέσο όρο των υπερπόντιων τερματικών της COSCO, τα οποία σημείωσαν ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη. Συνολικά, οι διεθνείς τερματικοί σταθμοί του ομίλου κατέγραψαν αύξηση 17,7% τον Μάιο και 18,7% στο πεντάμηνο, αντανακλώντας την έντονη κινητικότητα σε αγορές όπως η Διώρυγα του Σουέζ, η Τουρκία, το Βέλγιο και το νέο λιμάνι Chancay στο Περού.

Σε επίπεδο ομίλου, η COSCO SHIPPING Ports διακίνησε τον Μάιο 10,79 εκατ. TEU, αυξημένα κατά 9,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του έτους η συνολική διακίνηση ανήλθε σε 50,72 εκατ. TEU, παρουσιάζοντας αύξηση 8,6%. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στα κινεζικά λιμάνια του Δέλτα του Ποταμού Περλ, όπου η διακίνηση αυξήθηκε κατά 12,9%, καθώς και στα υπερπόντια λιμάνια του ομίλου, τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της COSCO.

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