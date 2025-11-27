Λιμάνια: Από τα πιο πολυσύχναστα στην ΕΕ τα ελληνικά – Στην 4η θέση ο Πειραιάς

Συνολικά τα λιμάνια της ΕΕ κατέγραψαν 412,3 εκατομμύρια επιβάτες - Τα 81,1 από αυτά, ποσοστό περίπου 20%, στα ελληνικά λιμάνια

Λιμάνια 27.11.2025, 21:50
Λιμάνια: Από τα πιο πολυσύχναστα στην ΕΕ τα ελληνικά – Στην 4η θέση ο Πειραιάς
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

Περισσότερους επιβάτες κατά 18,8 εκατομμύρια κατέγραψαν τα λιμάνια της EE το 2024 έναντι του 2023, φτάνοντας συνολικά τα 412,3 εκατομμύρια επιβάτες, ελαφρώς κάτω από τα επίπεδα του 2019 (-1,4%), πριν δηλαδή την κρίση του κορονοϊού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Το 2024, 10 χώρες, με περισσότερους από 10 εκατομμύρια επιβάτες η καθεμία, αποτελούσαν συνολικά το 95,4 % του συνόλου των θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών στην ΕΕ.  Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η Ελλάδα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία.

Συγκεκριμένα, τα ιταλικά λιμάνια κατέγραψαν 93,5 εκατομμύρια επιβάτες, ή 22,7% του συνόλου της ΕΕ, ακολουθούμενα με μικρή διαφορά από την Ελλάδα που είχε 81,1 εκατομμύρια επιβάτες (19,7%). Η Δανία κατέλαβε την τρίτη θέση με 41,3 εκατομμύρια επιβάτες (10,0 %).

Τα ιταλικά λιμάνια διαχειρίστηκαν το 23% της συνολικής θαλάσσιας επιβατικής κίνησης της ΕΕ το 2024.

Συνολικά οι επιβάτες που επιβιβάστηκαν και αποβιβάστηκαν στα ιταλικά, στα ελληνικά και στα δανικά λιμάνια αντιπροσωπεύουν πάνω από το 52% όλων των επιβατών που χρησιμοποίησαν τα λιμάνια της ΕΕ το 2024. Ακολουθούν η Ισπανία, με 35,8 εκατομμύρια επιβάτες, η Κροατία (34,7 εκατομμύρια),τη Γερμανία (28,3 εκατομμύρια), η Σουηδία (24,8 εκατομμύρια), η Γαλλία (23,8 εκατομμύρια), η Μάλτα (15,6 εκατομμύρια), η Φινλανδία (14,4 εκατομμύρια) και η Εσθονία (8,1 εκατομμύρια).

Ελληνικό άλμα στην κρουαζιέρα

Το 2024 ξεπέρασε τα προ-πανδημίας επίπεδα σε επιβάτες κρουαζιέρας κατά 22,5%, με 17,9 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας να διέρχονται από τα λιμάνια της ΕΕ έναντι 14,6 εκατομμυρίων επιβατών το 2019.

Παρόλο που οι επιβάτες κρουαζιέρας συνιστούν μόνο ένα μικρό μερίδιο του συνολικού αριθμού επιβατών που επιβιβάστηκαν και αποβιβάστηκαν σε λιμάνια της ΕΕ, αυτοί οι επιβάτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα λιμάνια και στις χώρες όπου συγκεντρώνεται η κίνηση κρουαζιέρας.

Σχεδόν το 66% του συνολικού αριθμού επιβατών κρουαζιέρας επιβιβάστηκαν και αποβιβάστηκαν στα λιμάνια τριών χωρών της ΕΕ το 2024: Ιταλία (4,9 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας ή 27,6% της ΕΕ), Ισπανία (3,9 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας ή 21,8%) και Γερμανία (2,9 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας ή 16,5%).

Στον κλάδο της κρουαζιέρας, η Ελλάδα ξεχωρίζει στην πρώτη τριάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση επιβατών σε σ’υγκριση με το 2019, πριν η πανδημία μηδενίσει όλα τα νούμερα. Συγκεκριμένα, εννέα χώρες κατέγραψαν αύξηση το 2024 σε σύγκριση με το 2019: Ιρλανδία (από 44.000 το 2019 σε 360.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2024), Γαλλία (από 839.000 το 2019 σε 2,4 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας το 2024), Ελλάδα (+171,4%), Πορτογαλία (+125,6%) και Πολωνία (+79,9%).

Η Βουλγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Σλοβενία ​​και η Φινλανδία δεν ανέφεραν επιβάτες κρουαζιέρας το 2024. Η Εσθονία κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση με το 2019 (-99,1%).

Η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη αύξηση επιβατών

Μεταξύ 2019 και 2024, οι μισές από τις 10 πρώτες χώρες κατέγραψαν αύξηση στον αριθμό των επιβατών, με την Ελλάδα να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση, με 7,1 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες σε ετήσια βάση (+9,7%). Ακολουθούν η Ιταλία με 7,0 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες (+8,0%) και η Μάλτα με 2,0 εκατομμύρια (+14,9%).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σουηδία (-5,7 εκατομμύρια; -18,7 %), τη Φινλανδία (-4,8 εκατομμύρια, -25,1 %) και τη Γερμανία (-3,1 εκατομμύρια, -9,8 %).

4ος ο Πειραιάς – Στην Ιταλία τα 3 πρώτα σε κίνηση λιμάνια

Τα 10 πιο πολυσύχναστα λιμάνια επιβατών της ΕΕ κατέγραψαν το 22,1 % των επιβατών που μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης στην ΕΕ. Αυτά περιλάμβαναν 7 λιμάνια στη Μεσόγειο, 2 στη Βαλτική και 1 στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό.

Τα 3 πιο πολυσύχναστα λιμάνια επιβατών της ΕΕ το 2024 βρίσκονταν στην Ιταλία: η Μεσσήνη κατέλαβε την πρώτη θέση με 11,4 εκατομμύρια επιβάτες, ακολουθούμενη από το Ρέτζιο ντι Καλάμπρια (11,2 εκατομμύρια επιβάτες) και τη Νάπολη (11,0 εκατομμύρια).

Ο Πειραιάς ήταν το 2024 το τέταρτο πιο πολυσύχναστο λιμάνι της ΕΕ με 10 εκατομμύρια επιβάτες.

Σε σύγκριση με το 2019, η Νάπολη κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των επιβατών (+1,7 εκατομμύρια, +18,5 %), ενώ το Ελσίνκι κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση (-2,3 εκατομμύρια, -19,7 %).

