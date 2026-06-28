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Οι μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες στον κόσμο το 2026: Η βασιλεία της JPMorgan συνεχίζεται

Η JPMorgan διατηρεί την κορυφαία συνολική θέση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

World 28.06.2026, 20:00
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Οι μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες στον κόσμο το 2026: Η βασιλεία της JPMorgan συνεχίζεται
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Ανάμεσα στους μεγάλους ωφελημένους από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν ήταν μόνο οι εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ. Στους ωφελημένους βρέθηκε και η Wall Street, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων, νεοφυών επιχειρήσεων και νέων δημόσιων εγγραφών αναζωογόνησε τη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές.

Το αποτέλεσμα ήταν η σημαντική ενίσχυση των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών οργανισμών, οι οποίοι εξακολούθησαν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία στη λίστα Forbes Global 2000 του 2026.

Συνολικά, 450 τράπεζες και χρηματοοικονομικές εταιρείες συμπεριλήφθηκαν στην ετήσια κατάταξη των μεγαλύτερων εισηγμένων επιχειρήσεων του κόσμου. Αν και ο αριθμός αυτός ήταν ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με τις 463 εταιρείες της προηγούμενης χρονιάς, ο χρηματοοικονομικός τομέας διατήρησε την κυρίαρχη θέση του. Οι εταιρείες του κλάδου κατέλαβαν 32 από τις 100 πρώτες θέσεις της λίστας, ενώ πέντε από τις δέκα κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως προέρχονταν από τον χρηματοπιστωτικό χώρο.

Η αναβίωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών αποδείχθηκε καθοριστική. Η συνολική αξία των παγκόσμιων συμφωνιών αυξήθηκε κατά 36% το 2025, ενώ τα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες ανήλθαν στα 102,9 δισ. δολάρια, πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ του 2021. Η αυξημένη δραστηριότητα σε δημόσιες εγγραφές, αναδιαρθρώσεις και χρηματοδοτήσεις εταιρειών τεχνολογίας δημιούργησε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους.

τράπεζες

Η απαράμιλη ισχύς της JPMorgan

Καμία εταιρεία δεν συμβολίζει καλύτερα αυτή την ισχύ από την JPMorgan Chase. Με περιουσιακά στοιχεία 4,9 τρισ. δολαρίων, διατήρησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στη λίστα Forbes Global 2000.

Παράλληλα, παρέμεινε η κορυφαία επενδυτική τράπεζα παγκοσμίως για 17η διαδοχική χρονιά, αυξάνοντας τα έσοδα από προμήθειες στα 9,6 δισ. δολάρια. Μεταξύ των σημαντικότερων συναλλαγών της ήταν η ηγετική συμμετοχή στην εισαγωγή της CoreWeave στο χρηματιστήριο, μίας από τις πιο πολυσυζητημένες δημόσιες εγγραφές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κινεζικές τράπεζες συνέχισαν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Η Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας παρέμεινε η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο με περιουσιακά στοιχεία 8,1 τρισ. δολαρίων, αν και υποχώρησε στην έκτη θέση της συνολικής κατάταξης. Η China Construction Bank, η Agricultural Bank of China και η Bank of China παρέμειναν επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως.

Παράλληλα, η HSBC διατήρησε τη θέση της ως η μεγαλύτερη τράπεζα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να κυριαρχούν με 94 χρηματοοικονομικές εταιρείες στη λίστα, ακολουθούμενες από την Κίνα με 66 και την Ιαπωνία με 34. Η Ινδία και η Νότια Κορέα ενίσχυσαν επίσης την παρουσία τους, γεγονός που αντανακλά τη διεύρυνση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής ισχύος πέρα από τα παραδοσιακά κέντρα.

Οι αναλυτές αποδίδουν την επιτυχία των μεγάλων τραπεζών σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Η ισχυρή πιστωτική ποιότητα, τα υψηλά καθαρά έσοδα από τόκους, η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα και ένα πιο ευνοϊκό κανονιστικό περιβάλλον δημιούργησαν συνθήκες που ευνόησαν τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς. Επιπλέον, η αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών, χωρίς ταυτόχρονα να συνοδεύεται από ύφεση, τόνωσε σημαντικά τις συναλλαγές και τα σχετικά έσοδα.

Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι δεν προήλθαν αποκλειστικά από τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα. Η ελβετική UBS σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο στην κατάταξη, όπως και η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο. Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν επίσης η καναδική Brookfield, η οποία δραστηριοποιείται σε υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς και η σουηδική Investor AB, που διαθέτει συμμετοχές σε κορυφαίες βιομηχανικές και τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Η άνοδος των Κορεατών

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Νότιας Κορέας. Η χώρα, η οποία φιλοξενεί ορισμένους από τους σημαντικότερους κατασκευαστές τσιπ μνήμης στον κόσμο, επωφελήθηκε άμεσα από την παγκόσμια έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η SK Square κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο στη φετινή κατάταξη, ανεβαίνοντας 837 θέσεις. Η επιτυχία της συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή της στην SK Hynix, μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς τσιπ μνήμης παγκοσμίως και βασικό προμηθευτή της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Παρόμοια άνοδο σημείωσαν και άλλοι κορεατικοί χρηματοοικονομικοί όμιλοι, όπως η SK, η Mirae Asset Financial Group και η NH Investments & Securities.

Ανάμεσα στις νέες εισόδους στη λίστα ξεχώρισε η σουηδική Industrivarden, μια επενδυτική εταιρεία με σημαντικές συμμετοχές σε βιομηχανικούς κολοσσούς όπως η Volvo και η Sandvik. Η άνοδος των μετοχών αυτών των εταιρειών ενίσχυσε σημαντικά την αξία του χαρτοφυλακίου της.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η σημαντικότερη νέα παρουσία ήταν η Galaxy Digital, η οποία ξεκίνησε ως εταιρεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αλλά εξελίχθηκε σε παίκτη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, μετατρέποντας μια μεγάλη εγκατάσταση εξόρυξης bitcoin στο Τέξας σε κέντρο δεδομένων.

Δεν επωφελήθηκαν όμως όλοι. Η αργεντίνικη Grupo Financiero Galicia σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση στη φετινή κατάταξη, καθώς η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και η μείωση των αποδόσεων των κρατικών τίτλων περιόρισαν σημαντικά την κερδοφορία της. Αντίστοιχα, η αμερικανική Invesco υποχώρησε λόγω μεγάλης λογιστικής απομείωσης που οδήγησε σε σημαντικές ζημίες.

Συνολικά, η κατάταξη του 2026 αποτυπώνει μια νέα πραγματικότητα: η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αναδιαμορφώνει μόνο τον τεχνολογικό κλάδο, αλλά επηρεάζει ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από τις επενδυτικές τράπεζες της Wall Street έως τους διαχειριστές κεφαλαίων, τις εταιρείες συμμετοχών και τους χρηματιστηριακούς ομίλους, όσοι βρέθηκαν στο επίκεντρο της χρηματοδότησης της νέας τεχνολογικής επανάστασης είδαν τα έσοδα, τα κέρδη και την επιρροή τους να ενισχύονται σημαντικά. Η άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης αποδεικνύεται έτσι όχι μόνο τεχνολογικό, αλλά και βαθιά χρηματοοικονομικό φαινόμενο.

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