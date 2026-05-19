Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

Ανακατατάξεις επέφερε η μετά Brexit εποχή, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Παρίσι

World 19.05.2026, 22:45
Ρεπορτάζ Αναστάσιος Μαντικίδης

Η ενίσχυση της θέσης του Παρισιού ως κυρίαρχου χρηματοοικονομικού και τραπεζικού κόμβου στην Ευρωζώνη αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα, όπως προκύπτει από την κατακόρυφη αύξηση των αιτημάτων για τραπεζικές άδειες και την στρατηγική επέκταση κορυφαίων διεθνών ομίλων, αναφέρει ειδικό σημείωμα της ελληνικής Πρεσβείας στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της γαλλικής Αρχής Προληπτικού Ελέγχου και Εξυγίανσης (ACPR), κατά το έτος 2025, το Παρίσι συγκέντρωσε περίπου το 50% των συνολικών αιτήσεων για έκδοση τραπεζικής άδειας στην Ευρωζώνη, καταγράφοντας 21 αιτήματα για έγκριση ή επέκταση δραστηριοτήτων, αριθμός πενταπλάσιος σε σύγκριση με το 2024.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται πρωτίστως στις ανακατατάξεις που επέφερε η μετά Brexit εποχή, ωθώντας παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρουν το κέντρο βάρους τους από το Λονδίνο προς την ηπειρωτική Ευρώπη, με το Παρίσι να αναδεικνύεται ο κύριος ωφελημένος αυτής της μεταγραφικής περιόδου.

Ταυτόχρονα, η δυναμική άνοδος των fintech εταιρειών και η στοχευμένη πολιτική ενίσχυσης της ελκυστικότητας της χώρας λειτούργησε ως καταλύτης για την προσέλκυση νέων τεχνολογικών παικτών.

Οι στρατηγικές κινήσεις εταιρειών που εδραίωσαν το Παρίσι

Η αναβάθμιση του Παρισιού σε κορυφαίο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρωζώνης αντανακλάται μέσα από τις στρατηγικές κινήσεις εμβληματικών εταιρειών του κλάδου, οι οποίες επιδιώκουν να εδραιώσουν την παρουσία τους στη γαλλική πρωτεύουσα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης αποτελεί η βρετανική fintech Revolut, η οποία επέλεξε το Παρίσι ως κεντρικό κόμβο (hub) για το σύνολο των δραστηριοτήτων της στη Δυτική Ευρώπη, επιδιώκοντας την απόκτηση πλήρους τραπεζικής άδειας στη Γαλλία. Σημειωτέον ότι έχει ήδη λάβει πλήρη τραπεζική άδεια από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Επιπλέον, σε αναζήτηση τραπεζικής άδειας βρίσκεται πλέον ο κολοσσός των stablecoins Circle έχοντας ήδη εξασφαλίσει την έγκριση MiCA σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις Αγορές Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων, καθώς και το καθεστώς παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων από την AMF, τη Γαλλική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών.

Αντίστοιχα, την τοπική αγορά ενισχύουν ο γαλλικός «μονόκερος» Qonto, ενώ η fintech Younited, που ειδικεύεται στην άμεση πίστωση, κατέθεσε αίτημα επέκτασης της άδειάς της μετά την εξαγορά της πράσινης νεοτράπεζας Helios, στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών προϊόντων.

Παράλληλα, η νέα πραγματικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) αναδιαμορφώνει τον χάρτη. Αν και το Παρίσι δεν διαθέτει ηγετική εταιρεία στον τομέα του cloud computing, όμιλοι του CAC 40, όπως η Schneider Electric (με έσοδα-ρεκόρ 9,8 δισ. ευρώ) και η Legrand (+27% στο χρηματιστήριο), κατέχουν πρωταγωνιστική θέση στις υποδομές data centers, παρέχοντας το αναγκαίο τεχνολογικό υπόβαθρο για τη στήριξη του αναπτυσσόμενου ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα.

Τραπεζική ευρωστία

Στον τομέα της παραδοσιακής τραπεζικής, η βρετανική Barclays επισημοποίησε τη μεταφορά της ευρωπαϊκής της έδρας στο Παρίσι και αιτείται την έγκρισή της ως πιστωτικό ίδρυμα, με στόχο το νομικό μετασχηματισμό σε «ευρωπαϊκή εταιρεία» έως το τέλος του 2026.

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κίνηση του ομίλου Barclays δε θα συνοδευτεί από μεταφορά θέσεων εργασίας από το Δουβλίνο, η τράπεζα φιλοδοξεί να αυξήσει ουσιαστικά την παρουσία της στη γαλλική πρωτεύουσα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Περαιτέρω, η Goldman Sachs προχώρησε στην προαγωγή 13 στελεχών στη θέση του Managing Director, αριθμώντας πλέον πάνω από 400 συνεργάτες στη Γαλλία μετά από το Brexit, γεγονός που αποτυπώνει την ανάπτυξη του γραφείου στο Παρίσι και επιβεβαιώνει την αυξανόμενη θέση της Γαλλίας στη στρατηγική του ομίλου.

Εξάλλου, την περασμένη χρονιά ο όμιλος κατέγραψε σημαντική κερδοφορία παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων ύψους 324 εκατομμυρίων ευρώ επί καθαρών τραπεζικών εσόδων (GNP) ύψους 677 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τη δεύτερη σημαντικότερη πηγή κερδών της στην ηπειρωτική Ευρώπη μετά τη Γερμανία.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αυτή η τραπεζική ευρωστία έρχεται σε αντιδιαστολή με τις επιδόσεις της ευρύτερης χρηματιστηριακής αγοράς. Ο δείκτης CAC 40 παρουσιάζει μία από τις χειρότερες επιδόσεις (+1,8%), υστερώντας σημαντικά έναντι του S&P 500 (+7%).

Η γαλλική αγορά υποφέρει από τη μεγάλη έκθεση στον κλάδο των ειδών πολυτελείας (LVMH, Hermès, Kering), οι οποίες χάνουν περίπου 20% από τις αρχές του έτους λόγω αδύναμης παγκόσμιας ζήτησης.

Επιπλέον, πιέσεις δέχονται και άλλες ισχυρές γαλλικές επιχειρήσεις, όπως η EssilorLuxottica (-34%) και η Danone (-15%, εξαιτίας ανακλήσεων προϊόντων), γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ότι η ενίσχυση του ρόλου του Παρισιού ως χρηματοοικονομικού κέντρου δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην συνολική δυναμική για το σύνολο των εισηγμένων κλάδων της γαλλικής αγοράς.

Εκλογές στη Γαλλία και γεωπολιτική αβεβαιότητα

Παρά τη σημερινή ευνοϊκή συγκυρία, αναδύονται σημαντικές προκλήσεις που απαιτούν διαρκή εγρήγορση.

Η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από τις επικείμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, δημιουργεί ερωτήματα και ανησυχία για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στη Γαλλία.

Επιπλέον, η παρατηρούμενη τάση επαναπατρισμού ορισμένων θέσεων εργασίας στο Λονδίνο από ιδρύματα, όπως η JPMorgan Chase, λόγω επανεκτίμησης των αναγκών συμμόρφωσης, υπογραμμίζει τον υπαρκτό κίνδυνο δημιουργίας «άδειων κελυφών» στην αγορά του Παρισιού.

Για το λόγο αυτό, η γαλλική Αρχή Προληπτικού Ελέγχου και Εξυγίανσης (ACPR) επικεντρώνεται πλέον στην αυστηρή διασφάλιση της ουσιαστικής διαχείρισης κινδύνων και της ύπαρξης πραγματικής δραστηριότητας επί τόπου, διασφαλίζοντας ότι οι ομάδες διακυβέρνησης και καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος έχουν το κατάλληλο μέγεθος σε σχέση με τις καταγεγραμμένες δραστηριότητες, ώστε η άνοδος της γαλλικής πρωτεύουσας να στηρίζεται σε πραγματικά στέρεες βάσεις και να μπορεί να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Την κατάσταση επιβαρύνει περαιτέρω η γεωπολιτική αστάθεια, με τον πόλεμο στο Ιράν και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ να προκαλούν φόβους για έντονες πληθωριστικές πιέσεις εξαιτίας της μεταβλητότητας των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και εν γένει του διαρκώς αυξανόμενου κόστους των πρώτων υλών, επηρεάζοντας ταυτόχρονα σημαντικά και τις εφοδιαστικές αλυσίδες μεγάλων ομίλων, μεταξύ των οποίων και η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis.

Τέλος, αναδύονται σημαντικοί συναλλαγματικοί κίνδυνοι, με τη μεταβλητότητα των ισοτιμιών ευρώ-δολαρίου να δυσκολεύει το έργο των διεθνοποιημένων γαλλικών ομίλων, όπως η Michelin και η Veolia, και να εντείνει την ανησυχία για τη σταθερότητα του γαλλικού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.

