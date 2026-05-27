Wall Street: Οι τράπεζες πιέζουν την Fed για να αποτρέψουν μελλοντική αναθεώρηση της εποπτείας

Οι τράπεζες της Wall Street πιέζουν παρασκηνιακά την Fed για να εδραιώσει το νέο εποπτικό της καθεστώς, ώστε οι αλλαγές να μην μπορούν εύκολα να αντιστραφούν από πιθανές μελλοντικές Δημοκρατικές κυβερνήσεις,

World 27.05.2026, 22:30
Σχολιάστε
Wall Street: Οι τράπεζες πιέζουν την Fed για να αποτρέψουν μελλοντική αναθεώρηση της εποπτείας
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street κινούνται παρασκηνιακά για να διασφαλίσουν ότι η χαλάρωση της τραπεζικής εποπτείας που προωθεί η Federal Reserve υπό τη κυβέρνηση  Τραμπ δεν θα μπορέσει εύκολα να ανατραπεί από μια πιθανή μελλοντική Δημοκρατική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, μεγάλες τράπεζες πιέζουν τη Fed να θεσμοθετήσει επίσημα το νέο, πιο ήπιο εποπτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται, ώστε οι αλλαγές να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα και να μην εξαρτώνται από τις πολιτικές εναλλαγές στην Ουάσιγκτον, αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ το Reuters.

Η προσπάθεια αυτή εξελίσσεται τη στιγμή που οι ρυθμιστικές αρχές της κυβέρνησης Τραμπ προχωρούν στη σημαντικότερη αναθεώρηση του τραπεζικού εποπτικού συστήματος μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται ο περιορισμός της χρήσης των λεγόμενων “Matters Requiring Attention” ή MRA — του βασικού εργαλείου μέσω του οποίου οι τραπεζικοί επόπτες υποχρέωναν μέχρι σήμερα τις τράπεζες να διορθώνουν αδυναμίες στη διαχείριση κινδύνων και στους εσωτερικούς ελέγχους.

Οι MRA λειτουργούν ως εμπιστευτικές προειδοποιήσεις των εποπτικών αρχών προς τις τράπεζες. Αν ένα ίδρυμα δεν συμμορφωθεί, το ζήτημα μπορεί να εξελιχθεί σε επίσημη διαδικασία επιβολής κυρώσεων ή ακόμη και σε πρόστιμα. Οι περισσότερες μεγάλες τράπεζες βρίσκονται συνήθως αντιμέτωπες με δεκάδες τέτοιες παρατηρήσεις ταυτόχρονα.

Ωστόσο, η Fed έχει αρχίσει να επαναφέρει ένα παλαιότερο και σαφώς πιο ήπιο εργαλείο: τις λεγόμενες «παρατηρήσεις» (observations). Σε αντίθεση με τις MRA, οι παρατηρήσεις δεν είναι δεσμευτικές και δεν συνεπάγονται αυτόματα κίνδυνο κυρώσεων.

αμερικάνικες τράπεζες

Η νέα φιλοσοφία εποπτείας τραπεζών της Wall Street

Η αλλαγή αυτή αποτελεί κεντρική επιλογή της αντιπροέδρου της Fed για θέματα εποπτείας, Μισέλ Μπόουμαν, η οποία έχει αναλάβει να αναμορφώσει τη φιλοσοφία εποπτείας της κεντρικής τράπεζας. Η Μπόουμαν υποστηρίζει ότι οι εποπτικές αρχές έχουν καταλήξει να ασχολούνται υπερβολικά με μικρές τεχνικές ατέλειες αντί να επικεντρώνονται σε πραγματικούς συστημικούς κινδύνους.

Ο Τοντ Μπέικερ από το Columbia University, μιλώντας στο Reuters, εκτιμά ότι η Μπόουμαν επιχειρεί ουσιαστικά να αλλάξει την εσωτερική κουλτούρα της Fed, μετατοπίζοντας την ισορροπία δυνάμεων υπέρ των διοικήσεων των τραπεζών.

Οι τράπεζες, πάντως, αν και χαιρετίζουν τη νέα προσέγγιση, θεωρούν ότι το νέο καθεστώς παραμένει νομικά ασαφές. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, ανησυχούν ότι μια μελλοντική Δημοκρατική διοίκηση της Fed θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την ασάφεια για να μετατρέψει εκ νέου τις «παρατηρήσεις» σε αυστηρότερες MRA.

Για αυτόν τον λόγο, πιέζουν την κεντρική τράπεζα να παρέχει σαφείς γραπτές εγγυήσεις ότι οι παρατηρήσεις δεν θα μετατρέπονται αυθαίρετα σε επίσημες κυρώσεις, εκτός εάν αλλάξουν ουσιαστικά τα δεδομένα μιας υπόθεσης.

Η συζήτηση αυτή αντανακλά τη βαθύτερη πολιτικοποίηση της τραπεζικής εποπτείας στις ΗΠΑ. Ενώ παραδοσιακά η Fed επιχειρούσε να διατηρεί τεχνοκρατικό χαρακτήρα και διακομματική συναίνεση, οι αλλαγές της περιόδου Τραμπ φαίνεται να ενισχύουν την ιδεολογική σύγκρουση ανάμεσα σε Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς για το πόσο αυστηρή πρέπει να είναι η εποπτεία της Wall Street.

Οι τράπεζες υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι οι εποπτικές αρχές υπερέβαλλαν στη χρήση των MRA, επιβαρύνοντας τις διοικήσεις με τεράστιο γραφειοκρατικό κόστος χωρίς ουσιαστικό όφελος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουν την κατάρρευση της Silicon Valley Bank το 2023. Όπως σημειώνουν, η τράπεζα είχε δεχθεί 19 ανοιχτές MRA πριν χρεοκοπήσει, ωστόσο πολλές από αυτές αφορούσαν δευτερεύοντα ζητήματα και όχι τα πραγματικά προβλήματα που οδήγησαν τελικά στην κατάρρευσή της.

Μετά την κρίση του 2008, οι MRA εξελίχθηκαν στο βασικό «όπλο» των εποπτικών αρχών, καθώς η Fed θεωρούσε ότι οι τράπεζες αγνοούσαν συστηματικά τις πιο ήπιες παρατηρήσεις. Τώρα όμως, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να αντιστρέψει μέρος αυτής της φιλοσοφίας, υποστηρίζοντας ότι η υπερβολική ρύθμιση εμποδίζει τον δανεισμό και περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη.

FED

Που εστιάζονται οι αντιρρήσεις

Στο ίδιο πλαίσιο, η Fed και άλλες εποπτικές αρχές έχουν ήδη περιορίσει τον αριθμό και το εύρος των τραπεζικών ελέγχων, ενώ εξετάζουν και αλλαγές στο εμπιστευτικό σύστημα αξιολόγησης των τραπεζών. Παράλληλα, η Μπόουμαν έχει ανακοινώσει σχέδιο μείωσης περίπου 30% του προσωπικού που ασχολείται με ρύθμιση και εποπτεία, προκαλώντας αποχωρήσεις στελεχών με πολυετή εμπειρία.

Οι Δημοκρατικοί προειδοποιούν ότι οι κινήσεις αυτές αποδυναμώνουν επικίνδυνα τις δικλίδες ασφαλείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Νομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι αν οι αλλαγές ενσωματωθούν σε επίσημους κανονισμούς της Fed, θα είναι πολύ δυσκολότερο να ανατραπούν στο μέλλον. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε επίσημη ψηφοφορία στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας, όπου, παρά τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή αντίσταση από τα Δημοκρατικά μέλη.

Ο καθηγητής Νομικής Τζέρεμι Κρες εκτιμά πάντως ότι οι αλλαγές πιθανότατα θα έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο. Όπως σημείωσε, η σταδιακή αποχώρηση παλαιότερων εποπτών και η αντικατάστασή τους από νέα στελέχη δημιουργεί μια βαθύτερη πολιτισμική αλλαγή στο εσωτερικό της Fed.

«Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για έναν μελλοντικό αντιπρόεδρο εποπτείας να αλλάξει ξανά την πορεία αυτού του “δεξαμενόπλοιου”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Κίνα: Επιτρέπει τις εξαγωγές νέας ουρίας εν μέσω της κρίσης λιπασμάτων λόγω πολέμου
World

Η Κίνα ξαναεξάγει ουρία
Στέγαση: Άδεια γραφεία και παμπ βρίσκουν νέα πνοή στο Λονδίνο
World

Οι Λονδρέζοι βρίσκουν κατοικίες σε άδειους εργασιακούς χώρους
Βρετανία: Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
World

Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
NASA: Επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη από τρεις σεληνιακές αποστολές
World

Η NASA επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη σεληνιακή αποστολή
KPMG: Στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αυξημένοι πληθωριστικοί κίνδυνοι
World

KPMG: Περιορισμένη στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο
Wall Street: Οι τράπεζες πιέζουν την Fed για να αποτρέψουν μελλοντική αναθεώρηση της εποπτείας
World

Τράπεζες πιέζουν την Fed για παγίωση των νέων κανόνων εποπτείας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους
Reuters Breakingviews

Το EV της Ferrari θα είναι αποτυχία;

Το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley

Neil Unmack
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%

Κεντρικό θέμα στην ανάλυση της UBS αποτελεί η στρατηγική εξαγορών των ελληνικών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Κίνα: Επιτρέπει τις εξαγωγές νέας ουρίας εν μέσω της κρίσης λιπασμάτων λόγω πολέμου
World

Η Κίνα ξαναεξάγει ουρία

Η έκδοση ποσοστώσεων εξαγωγής σε μεμονωμένους παραγωγούς ουρίας και τοπικούς διανομείς σήμερα προαναγγέλλει ;ότι η Κίνα επιστρέφει στη διεθνή αγορά ουρίας.

Βρετανία: Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
World

Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια

Λύση στην εκτόξευση του κόστους ποραγωγής αναζητούν οι κτηνοτρόφοι στη Βρετανία

NASA: Επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη από τρεις σεληνιακές αποστολές
World

Η NASA επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη σεληνιακή αποστολή

Τρεις προσγειώσεις στη Σελήνη έχουν προγραμματιστεί από την NASA για φέτος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατασκευή μιας βάσης σεληνιακού κόστους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
KPMG: Στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αυξημένοι πληθωριστικοί κίνδυνοι
World

KPMG: Περιορισμένη στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Νέους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα και πτώση στην ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει η KPMG

Wall Street: Οι τράπεζες πιέζουν την Fed για να αποτρέψουν μελλοντική αναθεώρηση της εποπτείας
World

Τράπεζες πιέζουν την Fed για παγίωση των νέων κανόνων εποπτείας

Οι τράπεζες της Wall Street πιέζουν παρασκηνιακά την Fed για να εδραιώσει το νέο εποπτικό της καθεστώς, ώστε οι αλλαγές να μην μπορούν εύκολα να αντιστραφούν από πιθανές μελλοντικές Δημοκρατικές κυβερνήσεις,

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του
World

Πώς ο πόλεμος γύρισε μπούμερανγκ στον Τραμπ

Μηνιαίο «καπέλο» 190 δολ. στη βενζίνη για τα νοικοκυριά των ΗΠΑ, που περικόπτουν έξοδα για διατροφή και υγεία

Αλέξανδρος Καψύλης
BP: Η απομάκρυνση του προέδρου λόγω «εκφοβισμού» τροφοδοτεί έναν νέο κύκλο χάους
World

Τι δείχνει η απόλυση του προέδρου για τη διακυβέρνηση της BP

Η συμπεριφορά του Άλμπερτ Μάνιφολντ και η χρήση προσωπικών συσκευών αναφέρονται ως παράγοντες στην απομάκρυνση που εντείνει την πίεση στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της BP μέγκ Ο'Νιλ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Κίνα: Επιτρέπει τις εξαγωγές νέας ουρίας εν μέσω της κρίσης λιπασμάτων λόγω πολέμου
World

Η Κίνα ξαναεξάγει ουρία

Η έκδοση ποσοστώσεων εξαγωγής σε μεμονωμένους παραγωγούς ουρίας και τοπικούς διανομείς σήμερα προαναγγέλλει ;ότι η Κίνα επιστρέφει στη διεθνή αγορά ουρίας.

Στέγαση: Άδεια γραφεία και παμπ βρίσκουν νέα πνοή στο Λονδίνο
World

Οι Λονδρέζοι βρίσκουν κατοικίες σε άδειους εργασιακούς χώρους

Όλο και περισσότεροι Λονδρέζοι στρέφονται σε άδειους εμπορικούς χώρους για κατοικίες κάτω των τιμών της αγοράς, καθώς η προσιτή στέγαση εξαφανίζεται

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
World

Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια

Λύση στην εκτόξευση του κόστους ποραγωγής αναζητούν οι κτηνοτρόφοι στη Βρετανία

NASA: Επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη από τρεις σεληνιακές αποστολές
World

Η NASA επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη σεληνιακή αποστολή

Τρεις προσγειώσεις στη Σελήνη έχουν προγραμματιστεί από την NASA για φέτος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατασκευή μιας βάσης σεληνιακού κόστους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ο Dow, ο S&P 500 και ο Nasdaq σε ιστορικά υψηλά λόγω πετρελαίου
Wall Street

Η Wall Street σε ιστορικά υψηλά καθώς οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν

Ο Dow ανέβηκε σχεδόν 200 μονάδες σε νέο ιστορικό κλείσιμο στη Wall Street καθώς το πετρέλαιο υποχώρησε λόγω της αισιοδοξίας για εκεχειρία στο Ιράν

KPMG: Στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αυξημένοι πληθωριστικοί κίνδυνοι
World

KPMG: Περιορισμένη στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Νέους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα και πτώση στην ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει η KPMG

Τζάστιν Σαν: Κυρώσεις από Βρετανία στην επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του λόγω συναλλαγών με Ρωσία
Crypto

Κυρώσεις από Βρετανία σε Τζάστιν Σαν

Μέχρι μια πρόσφατη δημόσια διαμάχη, ο Τζάστιν Σαν ήταν υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ

Wall Street: Οι τράπεζες πιέζουν την Fed για να αποτρέψουν μελλοντική αναθεώρηση της εποπτείας
World

Τράπεζες πιέζουν την Fed για παγίωση των νέων κανόνων εποπτείας

Οι τράπεζες της Wall Street πιέζουν παρασκηνιακά την Fed για να εδραιώσει το νέο εποπτικό της καθεστώς, ώστε οι αλλαγές να μην μπορούν εύκολα να αντιστραφούν από πιθανές μελλοντικές Δημοκρατικές κυβερνήσεις,

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους
Reuters Breakingviews

Το EV της Ferrari θα είναι αποτυχία;

Το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley

Neil Unmack
ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του
World

Πώς ο πόλεμος γύρισε μπούμερανγκ στον Τραμπ

Μηνιαίο «καπέλο» 190 δολ. στη βενζίνη για τα νοικοκυριά των ΗΠΑ, που περικόπτουν έξοδα για διατροφή και υγεία

Αλέξανδρος Καψύλης
Πετραλιάς: Η Ελλάδα επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής
Economy

Πετραλιάς: Η Ελλάδα επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση ανώτερων στελεχών προϋπολογισμού του ΟΟΣΑ

BP: Η απομάκρυνση του προέδρου λόγω «εκφοβισμού» τροφοδοτεί έναν νέο κύκλο χάους
World

Τι δείχνει η απόλυση του προέδρου για τη διακυβέρνηση της BP

Η συμπεριφορά του Άλμπερτ Μάνιφολντ και η χρήση προσωπικών συσκευών αναφέρονται ως παράγοντες στην απομάκρυνση που εντείνει την πίεση στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της BP μέγκ Ο'Νιλ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Samsung Electronics: Η συμφωνία με τα συνδικάτα που σταμάτησε την απεργία
World

Η Samsung Electronics, η απεργία και τα bonus των εργαζομένων

H συμφωνία της Samsung Electronics προβλέπει τη διάθεση του 10,5% των λειτουργικών κερδών της από ημιαγωγούς σε ειδικά μπόνους για τους εργαζόμενους

Safe Bulkers: Στις 2 Ιουνίου η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Ναυτιλία

Safe Bulkers: Στις 2 Ιουνίου η εισαγωγή των μετοχών στο XA

Οι υφιστάμενες Κοινές Μετοχές της Safe Bulkers έχουν πρωτογενώς εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

16ο Annual Capital Link Sustainability Forum: «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα»
Business

Πραγματοποιήθηκε για 16η συνεχή χρονιά το «Capital Link Sustainability Forum»

Ένα από τα σημαντικά πάνελ του Συνεδρίου αφορούσε η συζήτηση με τίτλο «Η Αλληλεπίδραση Ενέργειας και Τεχνητής Νοημοσύνης στην Επιδίωξη της Βιωσιμότητας»

Cenergy Holdings: Ισχυρές επιδόσεις στο α’ τρίμηνο με άλμα 81% στα καθαρά κέρδη
Business

«Έκρηξη» κερδών για τη Cenergy Holdings στο α' τρίμηνο

Αυξημένες στα 511 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της Cenergy Holdings - Στα 3,3 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο - Στρατηγικές επενδύσεις σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies