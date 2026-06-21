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Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO

Η αγαπημένη μάρκα ρούχων της Τέιλορ Σουίφτ, Reformation, είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει το μεγάλο άλμα

World 21.06.2026, 08:00
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Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Να εισαχθεί στο χρηματιστήριο ετοιμάζεται η Reformation αυτό το καλοκαίρι με την αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) να έχει δρομολογηθεί ήδη για την επόμενη εβδομάδα.

Αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει προκαταρκτικό και εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς, μια δημόσια εγγραφή θα προσφέρει μια διέξοδο για την Permira, η οποία κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο της μάρκας από το 2019, σύμφωνα με τηWall Street Journal.

Η βιωσιμότητα και η IPO

Η Reformation, που ιδρύθηκε το 2009, έγινε γρήγορα ένα εμβληματικό brand της βιώσιμης μόδας. Το brand σημείωσε πωλήσεις ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019, την ίδια χρονιά που εξαγοράστηκε από την Permira Advisers. Τα ρούχα της έχουν φορεθεί από επιφανείς διασημότητες όπως η Μέγκαν Μαρκλ, η Έμιλι Ρατακόφσκι, η Χέιλι Μπίμπερ και φυσικά η Τέιλορ Σουίφτ, που έδωσε ώθηση στη δημοφιλία του brand.

Η μάρκα από το Λος Άντζελες έχει επεκτείνει ραγδαία το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων της, από 14 καταστήματα το 2019 σε πάνω από 70 καταστήματα παγκοσμίως. Οι διεθνείς δραστηριότητές της γνωρίζουν άνθηση, με τις παραγγελίες από το εξωτερικό να αυξάνονται κατά σχεδόν 30% σε ετήσια βάση σε βασικές αγορές όπως το Λονδίνο και το Παρίσι.

Η Reformation διατηρεί μια δυναμική προσέγγιση με έμφαση στην οικολογική ευαισθησία, με στόχο να προμηθεύεται το 100% των υφασμάτων της από ανακυκλωμένα, αναγεννητικά ή ανανεώσιμα υλικά και να επιτύχει πλήρη κυκλικότητα έως το 2030.

Δίνοντας προτεραιότητα στα δικά της κανάλια απευθείας πώλησης στον καταναλωτή (DTC), η μάρκα διατηρεί υψηλά μικτά περιθώρια κέρδους και την αποκλειστική αφοσίωση των πελατών της, ενώ παράλληλα συνεργάζεται περιστασιακά με καταστήματα λιανικής υψηλής ποιότητας, όπως το Selfridges στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και τώρα, η αναμένεται να πραγματοποιήσει έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες στις κεφαλαιαγορές μετά την είσοδο της εταιρείας κατασκευής πυραύλων SpaceX στο χρηματιστήριο νωρίτερα αυτό το μήνα. Προγραμματίζονται επίσης άλλες σημαντικές δημόσιες προσφορές, όπως αυτές των OpenAI και Anthropic.

Reformation

Το παρελθόν της Reformation

Το 2020 η Reformation κατηγορήθηκε από μια πρώην υπάλληλό της ότι καλλιεργούσε ένα περιβάλλον στο οποίο τα άτομα διαφορετικής φυλετικής καταγωγής παραμελούνταν συστηματικά όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη στην εταιρεία και οι ανησυχίες τους αγνοούνταν. Η υπάλληλος, Elle Santiago, περιέγραφε ότι παρέμενε σε θέση βοηθού για χρόνια, ενώ λευκές γυναίκες προάγονταν και προσλαμβάνονταν σε υψηλότερες θέσεις. Λευκοί υπάλληλοι έκαναν μερικές φορές ρατσιστικά σχόλια και δεν τιμωρούνταν. Ορισμένοι προάχθηκαν σε θέσεις επιπέδου αντιπροέδρου.

Για μια μάρκα που έχτισε την εικόνα της γύρω από την αειφορία, την υπευθυνότητα και την ηθική, οι κατηγορίες εναντίον της Reformation ήταν καταστροφικές, προκαλώντας κριτική τόσο από τον κριτικό μόδας Diet Prada όσο και από απλούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων, όπως στο Instagram. Αυτό μας υπενθυμίζει την ανισότητα που συχνά υπάρχει μεταξύ του μηνύματος που μεταδίδουν οι μάρκες και της πραγματικής κατάστασης που βιώνουν οι υπάλληλοί τους.

Εκτός από μια ανάρτηση συγγνώμης στο Instagram, η εταιρεία ακολούθησε μια σειρά από βήματα που θα εναρμονίζονταν με το προφίλ της, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς 500.000 δολαρίων σε τρία φιλανθρωπικά ιδρύματα: το NAACP Legal Defense Fund, το Thurgood Marshall College Fund και το National Black Child Development Institute, όπως τόνιζε τότε το Glossy.

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