 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(39) "Negative News: Food & Beverage Products"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Βρετανία: Το Brexit πλήττει σκληρά τους αγρότες

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων απο τη Βρετανία προς την Ευρωπαική Ενωση, είχε μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ (47%) και η αξία τους κατά 35%

World 28.06.2026, 17:38
Σχολιάστε
Βρετανία: Το Brexit πλήττει σκληρά τους αγρότες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι εισαγωγές φθηνότερου κρέατος από την Αυστραλία, αποτέλεσμα μιας από τις νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η κυβέρνηση μετά την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν δυσκολότερη τη θέση των αγροτών στη Βρετανία . Οι τιμές του βοείου κρέατος στα σούπερ μάρκετ έχουν παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερές, αλλά οι Αγγλοι κτηνοτρόφοι έχουν δει τα εισοδήματά τους να καταρρέουν, σημειώνει ο Guardian.

Για τους αγρότες, φαίνεται ότι το Brexit είναι το «δώρο» που συνεχίζει να τους στερεί. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι διαπίστωσε ότι η ποσότητα των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων προς την Ευρωπαική Ενωση , τη μεγαλύτερη αγορά για τα γεωργικά προϊόντα, είχε μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ (47%) και η αξία τους κατά 35%, ενώ η ποικιλία των εξαγωγών μειώθηκε επίσης κατά ένα τρίτο.

Ξεχωριστή ανάλυση της Εθνικής Ένωσης Αγροτών που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος έδειξε ότι οι εξαγωγές από τον τομέα των πουλερικών μειώθηκαν κατά 38%, οι εξαγωγές βοείου κρέατος κατά 24%, του αρνιού κατά 14% και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά 16%. Το Brexit έχει επίσης κοστίσει και στους καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια μελέτη του 2023 έδειξε ότι είχε ήδη προσθέσει 7 δισ. λίρες στις τιμές των τροφίμων για τους καταναλωτές.

Οι «πληγές» του brexit

Το Brexit δεν ήταν η μόνη καταστροφή που έπληξε τους αγρότες την τελευταία δεκαετία: η πανδημία του Covid, οι ενεργειακές κρίσεις λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όλα συνέβαλαν στην επιδείνωση της ζημίας. «Υπήρξαν τόσες πολλές παγκόσμιες προκλήσεις, που είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε πόσο οφείλεται στην αποχώρηση από την ΕΕ και πόσο στην παγκόσμια αναταραχή», λέει ο Τομ Μπράντσο, πρόεδρος της  National Farmers’ Union of England and Wales (NFU). «Αλλά πάντα προειδοποιούσαμε ότι [το ζήτημα με το Brexit] δεν επρόκειτο να έχει άμεσο αντίκτυπο, αλλά θα ήταν κάτι σαν θάνατος από χίλιες πληγές, μια αργή καταστροφή, και αυτό ακριβώς βλέπουμε τώρα».

Πρόσφατα, οι Βρετανοί αγρότες είχαν ζητήσει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στα λιπάσματα εξαιτίας του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

Η Βρετανία χωρίς επιδοτήσεις και ΚΑΠ

Το Brexit επέφερε τρεις τεράστιες αλλαγές στη βρετανική γεωργία: την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ, το σύστημα επιδοτήσεων που ίσχυε από τα μέσα της δεκαετίας του 1970,  αλλαγές στην εμπορική πολιτική, οι οποίες επέτρεψαν την εισροή πληθώρας εισαγωγών, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με τους αγρότες, παράγονται με χαμηλότερα πρότυπα από τα αντίστοιχα του Ηνωμένου Βασιλείου και την εμφάνιση εμπορικών τριβών με την ΕΕ, που προηγουμένως αποτελούσε τη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγής τροφίμων.

Σε αυτά προστέθηκαν αλλαγές στους κανονισμούς για το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων που επηρεάζουν τους αγρότες, δυσκολίες με τις βίζες για τους εποχιακούς εργάτες στους οποίους βασίζονται πολλοί αγρότες κατά τη συγκομιδή, καθώς και μια τεράστια αύξηση της γραφειοκρατίας – κατά ειρωνικό τρόπο, για μια ρήξη που οι υποστηρικτές της ισχυρίζονταν ότι θα μείωνε τη γραφειοκρατία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
TÜV NORD Group: Άνοδος 6% στον τζίρο το 2025 και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας
World

Άνοδος 6% στον τζίρο το 2025 για το TÜV NORD Group
Βρετανία: Το Brexit πλήττει σκληρά τους αγρότες
World

Δέκα χρόνια μετά το Brexit κοστίζει στους Βρετανούς αγρότες
Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη
World

Google: Νέο πλαίσιο επαλήθευσης χρηματοοικονομικών διαφημίσεων σε ΕΕ και ΕΟΧ
ΗΠΑ: H δημογραφική ύφεση αλλάζει το χάρτη της αγοράς αυτοκινήτου
World

Συρίκνωση της αγοράς αυτοκινήτου στις ΗΠΑ, προβλέπουν οι ειδικοί
Παθητικό εισόδημα: Γιατί είναι το νέο… αμερικανικό όνειρο
World

Το παθητικό εισόδημα είναι το νέο… αμερικανικό όνειρο
BIS: Τέσσερις παράγοντες που αυξάνουν την αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία
World

Γιατί η BIS ανησυχεί για την παγκόσμια οικονομία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Βικτώρια: Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία και τον κόσμο
World

Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία

Στις 28 Ιουνίου 1838 ανέβηκε στον θρόνο η βασίλισσα Βικτώρια που έμελε να κυβερνήσει να μεγάλο μέρος του πλανήτη μέχρι το 1901

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ
World

Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ

Η Reformation υποβάλλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, επισημαίνοντας 20 συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΦΠΑ: Η μείωση φόρου φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;
Tax

Η μείωση ΦΠΑ φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;

Τι δείχνουν η διεθνής εμπειρία και οι εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος
Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;
Financial Times

Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;

Η κλίμακα δεν μπορεί να λύσει το θεμελιώδες πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την ακρίβεια

Gary Marcus
Saks: Γυρνάει σελίδα – Εκτός χρεοκοπίας και με νέο όνομα
World

Γυρνάει σελίδα η Saks - Εκτός χρεοκοπίας και με νέο όνομα

Η Saks γίνεται Exemplar Luxury Group (ELG) και θα επικεντρωθεί στο πολυτελές λιανικό εμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ενοίκια: Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς
Ακίνητα

Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς

Η χώρα με το μεγαλύτερο στεγαστικό βάρος στην Ευρώπη βλέπει πλέον τις αυξήσεις μισθών να εξανεμίζονται στο κόστος κατοικίας, ενώ η στέγη εξελίσσεται στη μεγαλύτερη οικονομική πίεση για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καλαμάτα: Επενδύσεις άνω των 125 εκατ. και στόχος οι 700.000 επιβάτες έως το 2030
Τουρισμός

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας αλλάζει πίστα: Ο στόχος των 700.000 επιβατών

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα εξυπηρετεί 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δρομολογίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
TÜV NORD Group: Άνοδος 6% στον τζίρο το 2025 και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας
World

Άνοδος 6% στον τζίρο το 2025 για το TÜV NORD Group

Ο Όμιλος TÜV NORD ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του στα 1,795 δισ. ευρώ, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται στα 94,8 εκατ. ευρώ το 2025

Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη
World

Google: Νέο πλαίσιο επαλήθευσης χρηματοοικονομικών διαφημίσεων σε ΕΕ και ΕΟΧ

Η Google επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένων καλύπτει ήδη πάνω από το 98% των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Ευρώπη

ΗΠΑ: H δημογραφική ύφεση αλλάζει το χάρτη της αγοράς αυτοκινήτου
World

Συρίκνωση της αγοράς αυτοκινήτου στις ΗΠΑ, προβλέπουν οι ειδικοί

Το 2016 στις ΗΠΑ πωλήθηκαν 17,6 εκατ. αυτοκίνητα, αριθμός ρεκόρ για την αγορά - Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι δεν θα ξαναγίνει

Παθητικό εισόδημα: Γιατί είναι το νέο… αμερικανικό όνειρο
World

Το παθητικό εισόδημα είναι το νέο… αμερικανικό όνειρο

Ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων επιδιώκει το παθητικό εισόδημα, λόγω της δυσαρέσκειας από την εργασία και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
BIS: Τέσσερις παράγοντες που αυξάνουν την αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία
World

Γιατί η BIS ανησυχεί για την παγκόσμια οικονομία

Δημόσιο χρέος, υπερεπενδύσεις σε AI, αστάθεια στην αγορά ομολόγων και πληθωρισμός υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της BIS

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιράν: Επικίνδυνη κάθε «παρέμβαση» στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ
World

Ιράν: Επικίνδυνη κάθε «παρέμβαση» στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ

Για «κίνδυνο αύξησης της έντασης» μιλά το Ιράν από κινήσεις εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον

Βρετανία: Kαταιγίδες καθυστέρησαν εκατοντάδες πτήσεις σε Χίθροου και Γκάτγουικ
World

Καταιγίδες καθήλωσαν 900 πτήσεις στα αεροδρόμια του Λονδίνου

Περισσότερες από 900 εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις στους δύο ταξιδιωτικούς κόμβους στη Βρετανία έχουν καθυστερήσει έως και 11 ώρες και δεκάδες έχουν ακυρωθεί

Latest News
Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
Ηλεκτροκίνηση

Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Η Schneider Electric παρουσίασε τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες και ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα eMobility, με στόχο πιο ισχυρές, κλιμακούμενες και βιώσιμες υποδομές φόρτισης

ΗΠΑ: «Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ
Business of Sport

«Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι τομείς εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της FIFA καθώς και άλλων φορέων, όπως η NBC Universal και η Warner Brothers

Διάστημα: Γιγάντιοι εξωπλανήτες είναι πιο ελαφριοί από μαλλί της γριάς
Τεχνολογία

Διάστημα: Γιγάντιοι εξωπλανήτες είναι πιο ελαφριοί από μαλλί της γριάς

Δύο εξωπλανήτες που βρίσκονται σε απόσταση 1.100 ετών φωτός είναι πάνω από 110 φορές λιγότερο πυκνοί από τη Γη.

Κλιματική αλλαγή: Πάνω από 1.300 θάνατοι σε μία εβδομάδα στην Ευρώπη λόγω καύσωνα
Κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1.300 θάνατοι σε μία εβδομάδα στην Ευρώπη λόγω καύσωνα

Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρώπης αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή εντός της Κυριακής

Kaspersky: Οι απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται σε μαζική οικονομική απειλή
Τεχνολογία

Οι απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται σε μαζική οικονομική απειλή

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει απώλειες 609 δολαρίων ανά θύμα στην Ελλάδα, με το φαινόμενο να αποκτά διαστάσεις μεγάλης κλίμακας και αυξανόμενης κοινωνικής πίεσης

TÜV NORD Group: Άνοδος 6% στον τζίρο το 2025 και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας
World

Άνοδος 6% στον τζίρο το 2025 για το TÜV NORD Group

Ο Όμιλος TÜV NORD ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του στα 1,795 δισ. ευρώ, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται στα 94,8 εκατ. ευρώ το 2025

Salesforce: Το agentic AI μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει έδαφος στην εξυπηρέτηση πελατών

Διεθνής έρευνα της Salesforce δείχνει ότι οι AI agents γίνονται πλέον βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση πελατών και την εμπειρία χρήστη.

Βρετανία: Το Brexit πλήττει σκληρά τους αγρότες
World

Δέκα χρόνια μετά το Brexit κοστίζει στους Βρετανούς αγρότες

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων απο τη Βρετανία προς την Ευρωπαική Ενωση, είχε μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ (47%) και η αξία τους κατά 35%

Flip.gr: Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και πάνω από 30.000 νέοι πελάτες το 2025
Τεχνολογία

Ρεκόρ για τη Flip.gr το 2025 με άλμα τζίρου και αύξηση πελατών

Η πλατφόρμα Flip.gr κατέγραψε αύξηση τζίρου 92% και ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών

Γιώργος Πολύζος
Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη
World

Google: Νέο πλαίσιο επαλήθευσης χρηματοοικονομικών διαφημίσεων σε ΕΕ και ΕΟΧ

Η Google επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένων καλύπτει ήδη πάνω από το 98% των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Ευρώπη

ΗΠΑ: H δημογραφική ύφεση αλλάζει το χάρτη της αγοράς αυτοκινήτου
World

Συρίκνωση της αγοράς αυτοκινήτου στις ΗΠΑ, προβλέπουν οι ειδικοί

Το 2016 στις ΗΠΑ πωλήθηκαν 17,6 εκατ. αυτοκίνητα, αριθμός ρεκόρ για την αγορά - Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι δεν θα ξαναγίνει

Παθητικό εισόδημα: Γιατί είναι το νέο… αμερικανικό όνειρο
World

Το παθητικό εισόδημα είναι το νέο… αμερικανικό όνειρο

Ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων επιδιώκει το παθητικό εισόδημα, λόγω της δυσαρέσκειας από την εργασία και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απογραφή ασανσέρ: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας
Economy

Τα 10 SOS για την απογραφή ασανσέρ

Τελευταία ημέρα είναι η 30η Ιουνίου 2026 για την απογραφή ασανσέρ και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση

Επενδύσεις: Τα σύγχρονα εργαλεία που κάνουν τη διαφορά
Business

Πώς θα τονωθούν οι επενδύσεις - Τι προτείνουν οι βιομήχανοι [γράφημα]

Τα παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα

Μαρία Σιδέρη
BIS: Τέσσερις παράγοντες που αυξάνουν την αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία
World

Γιατί η BIS ανησυχεί για την παγκόσμια οικονομία

Δημόσιο χρέος, υπερεπενδύσεις σε AI, αστάθεια στην αγορά ομολόγων και πληθωρισμός υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της BIS

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιράν: Επικίνδυνη κάθε «παρέμβαση» στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ
World

Ιράν: Επικίνδυνη κάθε «παρέμβαση» στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ

Για «κίνδυνο αύξησης της έντασης» μιλά το Ιράν από κινήσεις εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies