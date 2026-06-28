Βρετανία: Το Brexit πλήττει σκληρά τους αγρότες

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Οι εισαγωγές φθηνότερου κρέατος από την Αυστραλία, αποτέλεσμα μιας από τις νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η κυβέρνηση μετά την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν δυσκολότερη τη θέση των αγροτών στη Βρετανία . Οι τιμές του βοείου κρέατος στα σούπερ μάρκετ έχουν παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερές, αλλά οι Αγγλοι κτηνοτρόφοι έχουν δει τα εισοδήματά τους να καταρρέουν, σημειώνει ο Guardian.

Για τους αγρότες, φαίνεται ότι το Brexit είναι το «δώρο» που συνεχίζει να τους στερεί. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι διαπίστωσε ότι η ποσότητα των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων προς την Ευρωπαική Ενωση , τη μεγαλύτερη αγορά για τα γεωργικά προϊόντα, είχε μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ (47%) και η αξία τους κατά 35%, ενώ η ποικιλία των εξαγωγών μειώθηκε επίσης κατά ένα τρίτο.

Ξεχωριστή ανάλυση της Εθνικής Ένωσης Αγροτών που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος έδειξε ότι οι εξαγωγές από τον τομέα των πουλερικών μειώθηκαν κατά 38%, οι εξαγωγές βοείου κρέατος κατά 24%, του αρνιού κατά 14% και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά 16%. Το Brexit έχει επίσης κοστίσει και στους καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια μελέτη του 2023 έδειξε ότι είχε ήδη προσθέσει 7 δισ. λίρες στις τιμές των τροφίμων για τους καταναλωτές.

Οι «πληγές» του brexit

Το Brexit δεν ήταν η μόνη καταστροφή που έπληξε τους αγρότες την τελευταία δεκαετία: η πανδημία του Covid, οι ενεργειακές κρίσεις λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όλα συνέβαλαν στην επιδείνωση της ζημίας. «Υπήρξαν τόσες πολλές παγκόσμιες προκλήσεις, που είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε πόσο οφείλεται στην αποχώρηση από την ΕΕ και πόσο στην παγκόσμια αναταραχή», λέει ο Τομ Μπράντσο, πρόεδρος της National Farmers’ Union of England and Wales (NFU). «Αλλά πάντα προειδοποιούσαμε ότι [το ζήτημα με το Brexit] δεν επρόκειτο να έχει άμεσο αντίκτυπο, αλλά θα ήταν κάτι σαν θάνατος από χίλιες πληγές, μια αργή καταστροφή, και αυτό ακριβώς βλέπουμε τώρα».

Πρόσφατα, οι Βρετανοί αγρότες είχαν ζητήσει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στα λιπάσματα εξαιτίας του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

ICYMI 📻NFU President Tom Bradshaw was interviewed by @BBCFarmingToday at Cereals 2026 🚜 Tom spoke about what actions we want to see from government to support British farmers and growers as they face rising fertiliser costs due to the conflict in the Middle East. Find out… pic.twitter.com/co0m5zZQ8O — National Farmers’ Union (@NFUtweets) June 12, 2026

Η Βρετανία χωρίς επιδοτήσεις και ΚΑΠ

Το Brexit επέφερε τρεις τεράστιες αλλαγές στη βρετανική γεωργία: την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ, το σύστημα επιδοτήσεων που ίσχυε από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, αλλαγές στην εμπορική πολιτική, οι οποίες επέτρεψαν την εισροή πληθώρας εισαγωγών, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με τους αγρότες, παράγονται με χαμηλότερα πρότυπα από τα αντίστοιχα του Ηνωμένου Βασιλείου και την εμφάνιση εμπορικών τριβών με την ΕΕ, που προηγουμένως αποτελούσε τη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγής τροφίμων.

Σε αυτά προστέθηκαν αλλαγές στους κανονισμούς για το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων που επηρεάζουν τους αγρότες, δυσκολίες με τις βίζες για τους εποχιακούς εργάτες στους οποίους βασίζονται πολλοί αγρότες κατά τη συγκομιδή, καθώς και μια τεράστια αύξηση της γραφειοκρατίας – κατά ειρωνικό τρόπο, για μια ρήξη που οι υποστηρικτές της ισχυρίζονταν ότι θα μείωνε τη γραφειοκρατία.