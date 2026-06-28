Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»: Καμία παράταση για τις δράσεις 

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Δεν δίνεται παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις δράσεις «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» και «Παράγουμε στην Ελλάδα» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», καθώς και στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνεται, οι καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων παραμένουν αμετάβλητες και είναι οριστικές, καθώς δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση.

Ειδικότερα, για τη δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ολοκληρώνεται την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00, ενώ για τη δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα» η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 15:00.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι παραπάνω προθεσμίες είναι οριστικές και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν εγκαίρως την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεών τους, εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων των δύο δράσεων.

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Υπενθυμίζεται πως η δράση έχει ως στόχο την ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της ενδυνάμωσης της αυτοαπασχόλησης και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που συνεισφέρουν στην αύξηση της απασχόλησης. Πληθυσμός-στόχος είναι κυρίως εξειδικευμένοι & καταρτισμένοι νέοι με επιχειρηματική ικανότητα και νοοτροπία για δραστηριοποίηση σε βιώσιμους & σύγχρονους τομείς (π.χ. ΤΠΕ, Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά, Τουρισμός, κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δημιουργούν νέες, βιώσιμες θέσεις απασχόλησης.

-Προϋπολογισμός Δράσης: 70.000.000€

-Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-55.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

-15.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.

«Παράγουμε στην Ελλάδα»

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό μέσω της ενδυνάμωσης επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Με την αύξηση της τοπικής παραγωγής σε προϊόντα υψηλής διεθνούς ζήτησης και τη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων, η δράση αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της κάλυψης της εγχώριας ζήτησης με προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο.

-Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 100.000€

-Μέγιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 400.000€

-Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000€ ή το ποσό των 220.000€ για ταχεία υλοποίηση.