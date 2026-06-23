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«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ποια σχέδια χρηματοδοτούνται

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν ΜμΕ για να ενταχθούν στο «Παράγουμε στην Ελλάδα» - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Business 23.06.2026, 19:00
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«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ποια σχέδια χρηματοδοτούνται
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Έως τις 2 Ιουλίου 2026 έχουν προθεσμία μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Παράγουμε στην Ελλάδα», ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 50 εκατ. ευρώ με τις ενισχύσεις να φθάνουν έως και τις 200.000 ευρώ.

Ο στόχος του «Παράγουμε στην Ελλάδα»

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Με την αύξηση της τοπικής παραγωγής σε προϊόντα υψηλής διεθνούς ζήτησης και τη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων, η δράση αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της κάλυψης της εγχώριας ζήτησης με προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο.

Ποια σχέδια χρηματοδοτούνται

Ενέργειες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι:

Εκσυγχρονισμός παραγωγής: Επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας.

Τεχνολογική αναβάθμιση: Υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αυτοματισμών και ψηφιακών συστημάτων (Industry 4.0, IoT, κ.ά.) στην παραγωγική διαδικασία για μείωση κόστους και βελτίωση ποιότητας προϊόντων.

Πιστοποιήσεις και ποιότητα: Απόκτηση πιστοποιήσεων ποιότητας και συμμόρφωση προϊόντων με διεθνή πρότυπα (σήματα, διαπιστεύσεις), ώστε τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνής αγοράς.

Σχεδιασμός και branding: Ανασχεδιασμός προϊόντων, βελτίωση σχεδίασης/συσκευασίας και ανάπτυξη branding για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και της εμπορικής απήχησης τους στη διεθνή αγορά.

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού: Κάλυψη μισθολογικού κόστους εξειδικευμένου προσωπικού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και ειδικότερα:

  • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της αναλυτικής πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται σε σχετικό παράρτημα της πρόσκλησης.
  • Να έχουν μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000€ ή το ποσό των 220.000€ για ταχεία υλοποίηση.

Τα επενδυτικά σχέδια

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν ανέρχεται σε 100.000€  και ο μέγιστος προϋπολογισμός φτάνει τις  400.000€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης κυμαίνονται από 50% έως 55% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης. Το επιπρόσθετο ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης ύψους 5% (Bonus ταχείας υλοποίησης) δίδεται στην περίπτωση που ο Δικαιούχος υποβάλει Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης (ΑΚΕ) με δαπάνες υλοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του Π/Υ έγκρισης, εντός 9 μηνών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Η κατανομή ανά Περιφέρεια

Ο προϋπολογισμός της δράσης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, είναι 50 εκατ. ευρώ.

Από τον προϋπολογισμό αυτό θα δοθούν:

α) 39.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

β) 11.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο

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