Ελληνική οικονομία: «Βουτιά» στους δείκτες ανταγωνιστικότητας IMD

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Σε «αχίλλειο πτέρνα» της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύονται οι υποδομές και η κυβερνητική αποτελεσματικότητα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει κάθε χρόνο το Business School IMD με έδρα τη Λοζάνη της Ελβετίας, που διαψεύδουν περίτρανα το κυβερνητικό αφήγημα περί επιτελικού κράτους και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.

Η ελληνική οικονομία παρέμεινε στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας στην 50η θέση -μεταξύ 70 χωρών-, θέση στην οποία βρισκόταν και το 2025, αλλά έχει υποχωρήσει κατά 3 θέσεις σε σχέση με το 2024 και συνολικά την πενταετία 2022 – 2026 κυμαίνεται μεταξύ 47ης και 50ης θέσης.

Ακόμα πιο αποκαλυπτική είναι η βαθμολογία που έλαβε από το έγκριτο IMD σε επιμέρους κατηγορίες που αξιολογούνται για τη γενική κατάταξη των χωρών στην παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας, την οποία δημοσιεύει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος ως εθνικός εκπρόσωπος του International Institute for Management Development (IMD) στην Ελλάδα.

Ποια κριτήρια αξιολογεί το IMD

Το IMD αξιολογεί και κατατάσσει ετησίως 70 χώρες με βάση την ικανότητά τους να δημιουργούν και να διατηρούν ένα περιβάλλον που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε 262 κριτήρια: 170 στατιστικούς δείκτες που προέρχονται από διεθνείς, εθνικές και περιφερειακές πηγές και 92 ποιοτικά κριτήρια που προκύπτουν από έρευνα γνώμης μεταξύ ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων.

Οι χώρες κατατάσσονται τόσο στη συνολική κατάταξη όσο και σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

Οικονομική Αποδοτικότητα

Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα

Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα

Υποδομές

Η συνολική θέση κάθε χώρας προκύπτει από τη συνδυασμένη επίδοσή της στις τέσσερις αυτές κατηγορίες.

Η θέση της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες

Η βαθμολογία της Ελλάδας σε επιμέρους δείκτες δεν είναι καθόλου κολακευτική, ιδίως σε ό, τι αφορά την κυβερνητική αποτελεσματικότητα και τις υποδομές. Συγκεκριμένα στην κατάταξη για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα η χώρα έκανε «βουτιά» κατά 6 θέσεις, από την 53η στην 59η το 2026, ενώ στις υποδομές υποχώρησε από την 40ή στην 44η θέση, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοσή της την τελευταία πενταετία.

Η επιχειρηματική αποτελεσματικότητα παράμεινε στην 53η θέση, όπως και πέρσι, ενώ μόνο η οικονομική αποδοτικότητα έδειξε να βελτιώνεται -και πάλι χαμηλότερα από το μέσον της κατάταξης- από την 53η στην 51η θέση.

Εξέλιξη της κατάταξης της Ελλάδας στις 4 κατηγορίες δεικτών την τελευταία 5ετία

Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της ελληνικής οικονομίας

Στην 1η θέση της κατάταξης με βάση τα δυνατά σημεία της χώρας κατατάσσεται η Ελλάδα για το αυτονόητο: για το γεγονός ότι η χώρα έχει κυβέρνηση που εξελέγη με ελεύθερες εκλογές και για την αναλογία μαθητών – δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη 2η θέση των δυνατών σημείων βρίσκεται η εξαγωγική συγκέντρωση, και η αναλογία μαθητών – δασκάλων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στην 8η θέση τα έσοδα από τον τουρισμό ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Στα αδύνατα σημεία της ελληνικής οικονομίας, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ κατατάσσεται στην 67η θέση, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην 65η θέση, και το ποσοστό ανεργίας στην 64η θέση.

Οι πρωταγωνιστές στην ανταγωνιστικότητα

Στις πρώτες θέσεις της φετινής κατάταξης βρίσκονται η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Ελβετία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κυριαρχία χωρών με υψηλές επιδόσεις σε θεσμούς, επιχειρηματικό περιβάλλον και καινοτομία.

Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι στις 9 πρώτες θέσεις βρίσκονται μικρές οικονομίες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας δεν εξαρτάται από αυτό καθαυτό το μέγεθος της οικονομίας της, ενώ στη 10η θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι 4 από τις 10 πρώτες χώρες της κατάταξης χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σουηδία.

Το μήνυμα Σαράντη

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη, δήλωσε: «Η διατήρηση της Ελλάδας στην 50ή θέση υπενθυμίζει ότι, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου, ισχυρή επιχειρηματική βάση και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Για να μετατραπούν όμως αυτά τα πλεονεκτήματα σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα, απαιτείται μια συνεκτική εθνική στρατηγική με έμφαση στην παραγωγή, την καινοτομία, τις δεξιότητες, την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αν θέλουμε μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και πιο ανθεκτική, χρειάζονται σταθερές πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της παραγωγής. Η έκθεση δείχνει πού βρισκόμαστε. Το ζητούμενο είναι να αποφασίσουμε πόσο γρήγορα θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά.»