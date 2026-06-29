Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Nέα διεθνής διάκριση

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Με μια ακόμη σπουδαία διεθνή επιτυχία για την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα και ειδικότερα για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ολοκληρώθηκε η τελική φάση του παγκόσμιου διαγωνισμού Project Management Championship (PMC), τον οποίο και φιλοξένησε. Στην τελική φάση συμμετείχαν κορυφαίες φοιτητικές ομάδες από τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως.

Η «ομάδα» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Έργων (Project Management) του Πανεπιστημίου Πειραιώς – Βασίλειο Ρούτο, Χαράλαμπο Σοφιανόπουλο, Γεωργία Τσάπαλη και Σταύρο Χιωτακάκο – κατέκτησε τη 2η θέση στον κόσμο, ακολουθώντας επάξια την ομάδα της Ισπανίας.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Young Crew του International Project Management Association (IPMA), ενός εκ των κορυφαίων διεθνών οργανισμών στον τομέα της Διοίκησης Έργων.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν σε μια σύνθετη προσομοίωση επιχειρησιακού έργου υπό ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Η πρόκληση απαιτούσε:

Ρεαλιστική διαχείριση έργου και ρίσκου

Ηγετικές ικανότητες και γρήγορη λήψη αποφάσεων

Άψογη ομαδική συνεργασία υπό συνθήκες έντονης πίεσης

Η ελληνική ομάδα εντυπωσίασε την επιστημονική επιτροπή με τη στρατηγική της προσέγγιση και τη χρήση δεδομένων, επιτυγχάνοντας μάλιστα το υψηλότερο σκορ στην επιχειρηματική προσομοίωση.

«Η χημεία και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών ήταν εξαιρετική», δήλωσε ο Καθηγητής Δημήτρης Εμίρης, επιστημονικός υπεύθυνος και Διευθυντής του ΠΜΣ στο Project Management. «Ανέδειξαν τις αρετές του καλού Project Manager, κεφαλαιοποίησαν γνώσεις και δεξιότητες και εφάρμοσαν τις βέλτιστες πρακτικές Διοίκησης Έργων. Αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά», προσέθεσε.

Σταθερά στα ανώτερα κλιμάκια

Η φετινή διάκριση έρχεται σε συνέχεια της 1ης θέσης που είχε κατακτήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στον αντίστοιχο διαγωνισμό του 2025. Η νέα αυτή επιτυχία καθιστά την ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τη μόνη ελληνική ομάδα στην ιστορία του θεσμού που καταφέρνει να διατηρηθεί σταθερά στα ανώτερα κλιμάκια του παγκόσμιου Project Management για δύο διαδοχικές χρονιές, αναφέρεται σχετικά.

Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Έργων (project.tex.unipi.gr), το οποίο προσφέρεται από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που απονέμει Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) αποκλειστικά στο Project Management. Είναι πλήρως πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα.

«Μέσα από ένα σύγχρονο και πλήρες πρόγραμμα σπουδών, συνεισφέρουμε με συνέπεια στην ανάπτυξη της Διοίκησης Έργων στην Ελλάδα και διαμορφώνουμε τους μελλοντικούς ηγέτες του κλάδου», συμπλήρωσε ο Καθηγητής Δημήτρης Εμίρης. Η σύγχρονη Διοίκηση Έργων αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα στρατηγικής ευελιξίας για κάθε οργανισμό σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ναυτιλία, η ενέργεια και η χρηματοοικονομική.