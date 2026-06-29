Sephora: Εισάγει «ήσυχες ώρες» στα καταστήματα για μια πιο ήρεμη εμπειρία αγορών

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Λιγότερη μουσική, χαμηλότερη ένταση στα ψηφιακά μέσα και μια ατμόσφαιρα που επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση.

Αυτή είναι η νέα φιλοσοφία που υιοθετεί η εταιρεία καλλυντικών Sephora, επιδιώκοντας να κάνει την εμπειρία των αγορών πιο άνετη και προσβάσιμη για όλους.

Η διεθνής αλυσίδα καλλυντικών ανακοίνωσε ότι προχωρά στην παγκόσμια εφαρμογή των λεγόμενων «Quiet Hours» (ήσυχων ωρών), κατά τη διάρκεια των οποίων τα καταστήματά της θα μειώνουν την ένταση της μουσικής και θα προσαρμόζουν τη φωτεινότητα και το περιεχόμενο των οθονών, δημιουργώντας ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.

Sephora: Σχεδιασμός με γνώμονα τη νευροδιαφορετικότητα

Η πρωτοβουλία δεν προέκυψε τυχαία.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, σχεδιάστηκε έπειτα από συνεργασία με οργανισμούς και ειδικούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νευροδιαφορετικότητας, όπως είναι οι Open Inclusion και Purposeful Futures, αλλά και με τη συμμετοχή εσωτερικών ομάδων εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη Sephora, η πλειονότητα των καταναλωτών που ανήκουν στην εν λόγω κοινότητα δηλώνει ότι οι «ήσυχες ώρες» βελτιώνουν σημαντικά την εμπειρία αγορών, καθώς μειώνουν τα ερεθίσματα που μπορεί να προκαλέσουν άγχος ή δυσφορία.

Η επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή

Πριν από τη γενικευμένη εφαρμογή του μέτρου, η εταιρεία πραγματοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα σε 32 καταστήματα σε οκτώ διαφορετικές αγορές. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά, καθώς το 90% των πελατών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση δήλωσε ότι οι «Quiet Hours» κάνουν τα καταστήματα της Sephora πιο συμπεριληπτικά και φιλόξενα.

Η Global Chief Marketing Officer της Sephora, Deborah Yeh, υπογράμμισε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί μια ήρεμη ατμόσφαιρα, όπου κάθε πελάτης θα αισθάνεται ευπρόσδεκτος και θα μπορεί να πραγματοποιεί τις αγορές του με τον δικό του ρυθμό. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία πιο φιλόξενων χώρων τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους καταναλωτές και τις τοπικές κοινότητες.

Μια τάση που κερδίζει έδαφος στο λιανεμπόριο

Η Sephora δεν είναι η πρώτη μεγάλη αλυσίδα που επενδύει στην τάση αυτή.

Από το 2023, η Walmart εφαρμόζει αντίστοιχες ώρες ησυχίας στα καταστήματά της στις ΗΠΑ και στο Πουέρτο Ρίκο, απενεργοποιώντας τη μουσική, μειώνοντας τον φωτισμό και προβάλλοντας στατικές εικόνες στις τηλεοπτικές οθόνες κατά τις πρωινές ώρες.

Παράλληλα, η Sephora συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό του δικτύου της.

Το 2025 ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία ανασχεδιασμού όλων των καταστημάτων της στη Βόρεια Αμερική, όπου διαθέτει περισσότερα από 700 σημεία πώλησης.

Ορισμένα θα αποκτήσουν πλήρως νέα εικόνα, ενώ άλλα θα αναβαθμιστούν με μικρότερες παρεμβάσεις, ενισχύοντας τη στρατηγική της για μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και συμπεριληπτική εμπειρία αγορών.