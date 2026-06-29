Ακρίβεια: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία για μειώσεις τιμών μετά το καλοκαίρι, τότε το πλαφόν στα τρόφιμα θα συνεχιστεί. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής είτε θα υπάρξει μία ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους.

Η συνάντηση εκτός από την ουσία της – σχετικά με την τύχη της ρύθμισης που αφορά στο πλαφόν – έχει και μία συμβολική σημασία. Ο πρωθυπουργός με την συμμετοχή του θέλει να τονίσει τη σημασία που αποδίδει στο μέγεθος του προβλήματος και για την αντιμετώπιση του, την οποία «παίρνει πάνω του»!

Παράλληλα η συμμετοχή του κ. Θεοδωρόπουλου στη συνάντηση, έχει επίσης διττή σημασία: πρωτίστως με την θεσμική του ιδιότητα και ανεπισήμως με την ιδιότητα του βιομηχάνου του κλάδου των τροφίμων, σε έναν ιδιαίτερο κλάδο – μεταξύ των άλλων – του οποίου η πρώτη ύλη, το κακάο ανεβοκατεβαίνει στη διεθνή αγορά δημιουργώντας αναταράξεις στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων (σοκολάτα, κλπ).

Τα δυο σενάρια για τις μειώσεις τιμών

Τα σενάρια τα οποία πρόκειται να εξεταστούν, όπως έχει γράψει ο ΟΤ, είναι δύο:

– Πρώτον, κατάργηση από την 1η Ιουλίου του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, με την δέσμευση ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα «πέσουν» στην αγορά σοβαρές μειώσεις τιμών σε μία σειρά βασικών καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίες θα … μπορούν να γίνουν «ορατές» από τους καταναλωτές – θα πρόκειται για μερικές εκατοντάδες βασικούς κωδικούς.

– Δεύτερον, παρατείνεται για ακόμη δύο μήνες – ως τις 30 Αυγούστου – το πλαφόν, δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς το κρίσιμο διάστημα για τους καταναλωτές αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και αφορά στο τελευταίο τετράμηνο του έτους.