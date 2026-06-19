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BOJ: Ο αναπληρωτής διοικητής βλέπει κίνδυνο ο πληθωρισμός να ξεπεράσει τον στόχο του 2%.

Ο αναπληρωτής διοικητής της BoJ, Ριόζο Χιμίνο, προειδοποιεί ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αναγκαστεί να προβεί σε ταχύτερες αυξήσεις των επιτοκίων αργότερα, εάν καθυστερήσει με τις απαραίτητες προσαρμογές

World 19.06.2026, 23:15
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BOJ: Ο αναπληρωτής διοικητής βλέπει κίνδυνο ο πληθωρισμός να ξεπεράσει τον στόχο του 2%.
O αναπληρωτής διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Ριόζο Χιμίνο
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Κίνδυνο ο πληθωρισμός να επιταχυνθεί πέρα ​​από τον στόχο του 2% της BoJ βλέπει ο αναπληρωτής διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Ριόζο Χιμίνο, εξηγώντας σε κυβερνητικούς αξιωματούχους τη λογική για την αύξηση των επιτοκίων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Βλέπουμε τη μετακύλιση του υψηλότερου κόστους στις τιμές στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων να προχωρά με κάπως ταχύτερο ρυθμό και πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορούσε τελικά να εξαπλωθεί σε ευρύτερες αυξήσεις τιμών σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών», δήλωσε ο Χιμίνο απαντώντας σε ερωτήσεις στο κοινοβούλιο την Παρασκευή. «Όπως επισημάνατε, υπάρχει κίνδυνος ο υποκείμενος πληθωρισμός να επιταχυνθεί πέρα ​​από τον στόχο σταθερότητας τιμών του 2% της Τράπεζας».

Ο Χιμίνο ήταν ο πρώτος αξιωματούχος της BoJ που μίλησε δημόσια αφού η τράπεζα αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 ετών την Τρίτη, επισημαίνουν οι Japan Times. Ο Χιμίνο επανέλαβε τη δέσμευση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια ως απάντηση στην οικονομία και τον πληθωρισμό, χωρίς να προσφέρει σαφείς ενδείξεις για το πιθανό χρονοδιάγραμμα.

«Εάν καθυστερήσουμε με τις απαραίτητες προσαρμογές στον βαθμό χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε ταχύτερες αυξήσεις των επιτοκίων αργότερα», δήλωσε ο Χιμίνο. «Αυτό θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την οικονομία στο σύνολό της, μεταξύ άλλων μέσω υψηλότερων επιτοκίων στεγαστικών δανείων».

Ο Χιμίνο μιλούσε καθώς το γεν πλησίαζε το πιο αδύναμο επίπεδό του έναντι του δολαρίου από το 1986. Το ιαπωνικό νόμισμα διαπραγματευόταν περίπου στα 161,20 γιεν ανά δολάριο το πρωί της Παρασκευής στο Τόκιο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο οι ιαπωνικές αρχές παρενέβησαν στην αγορά για να στηρίξουν το νόμισμα στα τέλη Απριλίου.

Ιαπωνία

H BoJ βλέπει τη σχέση γιεν – δολαρίου να επηρεάζει τον πληθωρισμό

Η τελευταία πτώση του γιεν συνέπεσε με την ευρεία ενίσχυση του δολαρίου, καθώς το δολάριο σημείωσε το μεγαλύτερο διήμερο ράλι του σε τρεις μήνες, στοιχηματίζοντας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια τους επόμενους μήνες.

Ο Χιμίνο είπε ότι οι κινήσεις των νομισμάτων είναι πιο πιθανό να έχουν αντίκτυπο στον πληθωρισμό τώρα από ό,τι στο παρελθόν και ως εκ τούτου απαιτούν παρακολούθηση.

«Προς το παρόν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθούμε στενά πώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μπορούν να επηρεάσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις αγορές συναλλάγματος, καθώς και την οικονομία και τις τιμές της Ιαπωνίας», είπε. «Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον αντίκτυπο στην οικονομία και τις τιμές της Ιαπωνίας από τις εξελίξεις στην παγκόσμια ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τις μελλοντικές διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών».

Ο Χίμινο δήλωσε επίσης ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει το κόστος των επιχειρηματικών συναλλαγών που συνδέονται με την ενέργεια και τα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία είναι πιθανό να αρχίσουν να ενισχύουν τον πληθωρισμό των καταναλωτών γύρω στο καλοκαίρι.

«Ακόμα κι αν οι αυξήσεις των τιμών προκαλούνται από κρίσεις στην προσφορά, πρέπει να εξετάσουμε πολιτικές απαντήσεις εάν αυτές οι αυξήσεις εξαπλωθούν σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών και θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον υποκείμενο πληθωρισμό», δήλωσε ο Χίμινο.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή έδειξαν ότι ο βασικός δείκτης πληθωρισμού καταναλωτών της Ιαπωνίας παρέμεινε σταθερός τον Μάιο χάρη εν μέρει στις κρατικές επιδοτήσεις που περιόρισαν το κόστος ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, το κόστος των υπηρεσιών αυξήθηκε και οι τιμές των επεξεργασμένων τροφίμων εξακολουθούσαν να αυξάνονται με ιστορικά γρήγορο ρυθμό.

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