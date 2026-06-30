Όμιλος Mitsis: Νέα ξενοδοχειακή μονάδα στα Ιωάννινα – Σε πλήρη εξέλιξη επενδύσεις μισού δισ. ευρώ

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Με ένα νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στα Ιωάννινα, επένδυση που εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 50 εκατ. ευρώ, ο όμιλος Mitsis διευρύνει την παρουσία του στον ελληνικό τουρισμό, υλοποιώντας παράλληλα ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η Υπηρεσία Δόμησης Ιωαννιτών εξέδωσε στις 29 Ιουνίου την οικοδομική άδεια για την ανέγερση ξενοδοχείου κλασικού τύπου 5 αστέρων, δυναμικότητας 300 κλινών, στην περιοχή Παραλίμνιο – Βοτανικός Ιωαννίνων. Η άδεια έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2032 και αφορά έργο που θα αναπτυχθεί από την εταιρεία Παραλίμνειος Ξενοδοχειακή – Τουριστική – Οικοδομική & Εμπορική Α.Ε., με πρόεδρο τη Χριστίνα Μήτση και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σταύρο Μήτση.

Το νέο συγκρότημα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 35.940,47 τ.μ. και θα διαθέτει συνολική δόμηση 7.181,58 τ.μ., κάλυψη 3.988,47 τ.μ., τρεις ορόφους, μέγιστο ύψος 10,5 μέτρων και 127 θέσεις στάθμευσης, ενώ θα περιλαμβάνει χώρους διαμονής, συνάθροισης κοινού και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Η επένδυση στα Ιωάννινα αποτελεί το νεότερο κομμάτι ενός εκτεταμένου επενδυτικού σχεδίου του ομίλου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια στρέφεται σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πολυτελή φιλοξενία και στη δημιουργία ξενοδοχειακών προορισμών διεθνών προδιαγραφών.

Η «ναυαρχίδα» στη Ρόδο για τον όμιλο Mitsis

Στην κορυφή του επενδυτικού προγράμματος παραμένει η πλήρης ανακατασκευή του Mitsis Grand Hotel στη Ρόδο, της ιστορικής ξενοδοχειακής μονάδας στην πόλη της Ρόδου, απέναντι από την παραλία και κοντά στο Μανδράκι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση του ομίλου στο νησί, με προϋπολογισμό που πλέον προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ, καθώς το αρχικό σχέδιο έχει διευρυνθεί σημαντικά.

Το ξενοδοχείο μετατρέπεται σε προορισμό πολυτελείας δωδεκάμηνης λειτουργίας, με πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια και σουίτες, ιδιωτικές κατοικίες προς πώληση και μίσθωση, food hall με περισσότερα από δέκα σημεία εστίασης, εμπορικούς χώρους, χώρους τέχνης σε συνεργασία με διεθνείς γκαλερί, γυμναστήριο και spa επιφάνειας 1.000 τ.μ., γήπεδα τένις και padel, καθώς και χώρους πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Το έργο έχει σχεδιαστεί από τα διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία WATG και ROAM Interior Design, ενώ η επαναλειτουργία του τοποθετείται πλέον στο 2027.

Το Μέγαρο Σλήμαν – Μελά μετατρέπεται σε ξενοδοχείο πολυτελείας

Την ίδια στιγμή προχωρά και η επένδυση ύψους 36 εκατ. ευρώ για τη μετατροπή του ιστορικού Μεγάρου Σλήμαν – Μελά στο κέντρο της Αθήνας σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων, μετά την έγκριση της αρχιτεκτονικής προμελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το έργο προβλέπει την αποκατάσταση του διατηρητέου Μεγάρου Σλήμαν – Μελά και του γειτονικού κτιρίου του Ελληνικού Ωδείου, την κατασκευή νέας ξενοδοχειακής πτέρυγας, τη δημιουργία πισίνας στο δώμα και εστιατορίου στην οροφή, αλλά και την αναγέννηση του ιστορικού κινηματογράφου ΙΝΤΕΑΛ.

O όμιλος Mitsis έχει μισθώσει το ακίνητο που στεγάζονταν ο κινηματογράφος INTEAΛ από τον e-ΕΦΚΑ για 35 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 10 έτη, έναντι μηνιαίου μισθώματος 70.000 ευρώ,

Ο κινηματογράφος θα ανακατασκευαστεί διατηρώντας τον ιστορικό και μνημειακό χαρακτήρα του, ενώ θα αποκτήσει επιπλέον χρήσεις θεάτρου και συνεδριακού κέντρου. Στόχος του ομίλου είναι η εκμετάλλευσή του να ανατεθεί σε φορέα διεθνούς εμβέλειας στον χώρο του θεάματος.

Η επένδυση συνοδεύεται από ειδικούς όρους που έθεσε το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως η προστασία των γειτονικών μνημείων κατά τις εκσκαφές για τα τέσσερα υπόγεια, η περαιτέρω επεξεργασία των όψεων και η αναζήτηση εναλλακτικών αρχιτεκτονικών λύσεων για ορισμένα στοιχεία του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Mitsis έχει μισθώσει το ακίνητο από τον e-ΕΦΚΑ για 35 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 10 έτη, έναντι μηνιαίου μισθώματος 70.000 ευρώ, ενώ η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας.

Ρόδος, Κρήτη και νέο brand για τον όμιλο Mitsis

Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης το mega project της Βόρειας Αφάντου Ρόδου, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 360 εκατ. ευρώ, που προβλέπει την ανάπτυξη τριών ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών, μαρίνας, εμπορικού κέντρου, τουριστικών κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου γκολφ 18 οπών.

Παράλληλα, προχωρά η πλήρης ανακαίνιση του ξενοδοχείου Bali Paradise στην Κρήτη, με στόχο την αναβάθμισή του στην κατηγορία των πέντε αστέρων.

Ο όμιλος διευρύνει παράλληλα την παρουσία του και στη μεσαία κατηγορία φιλοξενίας μέσω του νέου brand Canvas by Mitsis, το οποίο περιλαμβάνει έξι ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων σε Χαλκιδική, Κέρκυρα, Κρήτη, Κω και Ρόδο.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου που διαθέτει 24 ξενοδοχεία, και 14 κέντρα spa και θαλασσοθεραπείας αθροιστικά ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.