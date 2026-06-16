Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

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Επιμένουν να αγοράζουν χρυσό οι κεντρικές τράπεζες δίνοντας σήμα ότι ένας από τους βασικούς καταλύτες της ανόδου του πολύτιμου μετάλλου παραμένει σε ισχύ.

Σε έρευνα 74 κεντρικών τραπεζών, το 45% δήλωσε ότι σχεδιάζει να αγοράσει ράβδους χρυσού το επόμενο έτος, το μεγαλύτερο μερίδιο που έχει καταγραφεί ποτέ στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού και την YouGov Plc από το 2018. Μόνο μία δήλωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει τις συμμετοχές της, ανέφερε το WGC σε έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη.

Γιατί αγοράζουν χρυσό οι κεντρικές τράπεζες

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν συσσωρεύσει κατά μέσο όρο 1.000 τόνους χρυσού τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αριθμός που παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με τον μέσο όρο των 500 τόνων της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτή η αξιοσημείωτη επιτάχυνση του ρυθμού συσσώρευσης σημειώθηκε σε ένα κλίμα γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, το οποίο έχει θολώσει τις προοπτικές για τους διαχειριστές των συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Η απόδοση του χρυσού σε περιόδους κρίσης, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και η αντιστάθμιση του πληθωρισμού είναι μερικοί από τους βασικούς παράγοντες για τη διακράτηση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες. Επιπλέον, ο χρυσός ως αντιστάθμιση γεωπολιτικού κινδύνου και ο χρυσός ως μέρος μιας πολιτικής διαφοροποίησης αποθεματικών αποτελούν επίσης βασικούς λόγους για την αύξηση των κατανομών σε χρυσό.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (74%) προβλέπει μέτρια ή σημαντικά χαμηλότερη διακράτηση δολαρίων ΗΠΑ στα παγκόσμια αποθεματικά κατά την επόμενη πενταετία. Οι ερωτηθέντες πιστεύουν επίσης ότι το μερίδιο άλλων νομισμάτων, όπως το ευρώ και το γιουάν, θα παραμείνει αμετάβλητο κατά την ίδια περίοδο, ενώ τα αποθέματα χρυσού θα αυξηθούν.

Οι τιμές του χρυσού υπερδιπλασιάστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, με την ανοδική πορεία να υποστηρίζεται από μια απότομη επιτάχυνση των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες. Ωστόσο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε ως αποτέλεσμα ο χρυσός να λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο ρόλο που κέρδισε το αμερικανικό δολάριο. Ο λόγος είναι ότι η εκτόξευση των τιμών ενέργειας αναζωπύρωσαν τις πληθωριστικές πιέσεις τροφοδοτώντας τις εκτιμήσεις για υψηλά επιτόκια που λειτουργούν ανασταλτικά για την ελκυστικότητα του χρυσού.

Πρόσφατα οι τιμές του έφθασαν στο χαμηλότερο σημείο τους από τον Νοέμβριο.

«Νομίζω ότι η πτώση της τιμής είναι μια ευκαιρία για ορισμένες κεντρικές τράπεζες να αρχίσουν να αγοράζουν» εξηγεί στο Reuters ο Shaokai Fan, παγκόσμιος επικεφαλής κεντρικών τραπεζών για το WGC. Το 2025, «εντοπίσαμε ορισμένες κεντρικές τράπεζες να λένε: «Ω, η τιμή είναι λίγο υψηλή αυτή τη στιγμή, θέλω να περιμένω να δω αν υπάρχει ευκαιρία να αγοράσουμε», είπε.

The new 2026 Central Bank Gold Reserves Survey shows that central banks are as enthusiastic as ever towards gold. Results out now! pic.twitter.com/dm62F2QHjL — World Gold Council (@GOLDCOUNCIL) June 16, 2026

Ο ρυθμός αγοράς χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες επιταχύνθηκε το πρώτο τρίμηνο αν και η Τουρκία, η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν προχώρησαν σε πωλήσεις ράβδων.

Τον επόμενο χρόνο, οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων οικονομιών αποτελούν την πλειονότητα των υποψήφιων αγοραστών, σύμφωνα με την έρευνα της WGC. Περίπου το 53% αυτών των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αναμένουν αύξηση των συμμετοχών τους, σε σύγκριση με το 18% των κεντρικών τραπεζών των προηγμένων οικονομιών.

Μεγάλο μέρος αυτών των αγορών προέρχεται από εγχώρια προγράμματα συσσώρευσης, όπου οι χώρες αγοράζουν χρυσό από τα δικά τους ορυχεία με τοπικό νόμισμα, αντί να χρησιμοποιούν τα σπάνια αποθέματα σε σκληρό νόμισμα. Οι μισές από τις κεντρικές τράπεζες που σχεδιάζουν να αγοράσουν δήλωσαν ότι θα χρηματοδοτούσαν τις αγορές με αυτόν τον τρόπο, ενώ το 38% δήλωσαν ότι θα πουλούσαν τα υπάρχοντα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Τράπεζα της Αγγλίας, που βρίσκεται στο κέντρο του μεγαλύτερου κόμβου χρυσού στον κόσμο, στο Λονδίνο, παραμένει η πιο δημοφιλής τοποθεσία αποθήκευσης για τις κεντρικές τράπεζες, που χρησιμοποιείται από το 57% των ερωτηθέντων. Ωστόσο, το 9% δήλωσε ότι είχε αποθηκεύσει περισσότερα εντός των συνόρων του κατά το τελευταίο έτος και το 10% μετακινήθηκε για να διαφοροποιήσει τις συμμετοχές του σε διαφορετικές τοποθεσίες, από 5% και 2% αντίστοιχα στην περσινή έρευνα.

Το Χονγκ Κονγκ στοχεύει να γίνει εναλλακτικό κέντρο εμπορίας χρυσού

Ο πολιτικός κίνδυνος «σίγουρα απασχολεί τις κεντρικές τράπεζες» εξηγεί ο Φαν, και η μετατόπιση θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες για εναλλακτικούς κόμβους όπως η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, οι οποίες και οι δύο προσπαθούν να αποθηκεύσουν χρυσό από τις κεντρικές τράπεζες για να ενισχύσουν τις δικές τους αγορές χρυσού.

Το Χονγκ Κονγκ προσκάλεσε τον Μάρτιο κεντρικές τράπεζες που είναι φιλικές προς την Κίνα να συμμετάσχουν στο σύστημα εκκαθάρισης χρυσού, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάδειξη της πόλης σε σημαντικό κόμβο εμπορίας χρυσού.

Η πόλη στοχεύει σε χώρες που ήδη συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» του Πεκίνου για να παράσχει την θεσμική επιρροή που απαιτείται για να θέσει το Χονγκ Κονγκ ως εναλλακτικό κέντρο έναντι του Λονδίνου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.