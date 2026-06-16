 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Commodities 16.06.2026, 14:51
Σχολιάστε
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επιμένουν να αγοράζουν χρυσό οι κεντρικές τράπεζες δίνοντας σήμα ότι ένας από τους βασικούς καταλύτες της ανόδου του πολύτιμου μετάλλου παραμένει σε ισχύ.

Σε έρευνα 74 κεντρικών τραπεζών, το 45% δήλωσε ότι σχεδιάζει να αγοράσει ράβδους χρυσού  το επόμενο έτος, το μεγαλύτερο μερίδιο που έχει καταγραφεί ποτέ στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού και την YouGov Plc από το 2018. Μόνο μία δήλωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει τις συμμετοχές της, ανέφερε το WGC σε έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη.

Γιατί αγοράζουν χρυσό οι κεντρικές τράπεζες

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν συσσωρεύσει κατά μέσο όρο 1.000 τόνους χρυσού τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αριθμός που παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με τον μέσο όρο των 500 τόνων της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτή η αξιοσημείωτη επιτάχυνση του ρυθμού συσσώρευσης σημειώθηκε σε ένα κλίμα γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, το οποίο έχει θολώσει τις προοπτικές για τους διαχειριστές των συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Η απόδοση του χρυσού σε περιόδους κρίσης, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και η αντιστάθμιση του πληθωρισμού είναι μερικοί από τους βασικούς παράγοντες για τη διακράτηση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες. Επιπλέον, ο χρυσός ως αντιστάθμιση γεωπολιτικού κινδύνου και ο χρυσός ως μέρος μιας πολιτικής διαφοροποίησης αποθεματικών αποτελούν επίσης βασικούς λόγους για την αύξηση των κατανομών σε χρυσό.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (74%) προβλέπει μέτρια ή σημαντικά χαμηλότερη διακράτηση δολαρίων ΗΠΑ στα παγκόσμια αποθεματικά κατά την επόμενη πενταετία. Οι ερωτηθέντες πιστεύουν επίσης ότι το μερίδιο άλλων νομισμάτων, όπως το ευρώ και το γιουάν, θα παραμείνει αμετάβλητο κατά την ίδια περίοδο, ενώ τα αποθέματα χρυσού θα αυξηθούν.

Οι τιμές του χρυσού υπερδιπλασιάστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, με την ανοδική πορεία να υποστηρίζεται από μια απότομη επιτάχυνση των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες. Ωστόσο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε ως αποτέλεσμα ο χρυσός να λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο ρόλο που κέρδισε το αμερικανικό δολάριο. Ο λόγος είναι ότι η εκτόξευση των τιμών ενέργειας αναζωπύρωσαν τις πληθωριστικές πιέσεις τροφοδοτώντας τις εκτιμήσεις για υψηλά επιτόκια που λειτουργούν ανασταλτικά για την ελκυστικότητα του χρυσού.

Πρόσφατα οι τιμές του έφθασαν στο χαμηλότερο σημείο τους από τον Νοέμβριο.

«Νομίζω ότι η πτώση της τιμής είναι μια ευκαιρία για ορισμένες κεντρικές τράπεζες να αρχίσουν να αγοράζουν» εξηγεί στο Reuters ο Shaokai Fan, παγκόσμιος επικεφαλής κεντρικών τραπεζών για το WGC. Το 2025, «εντοπίσαμε ορισμένες κεντρικές τράπεζες να λένε: «Ω, η τιμή είναι λίγο υψηλή αυτή τη στιγμή, θέλω να περιμένω να δω αν υπάρχει ευκαιρία να αγοράσουμε», είπε.

Ο ρυθμός αγοράς χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες επιταχύνθηκε το πρώτο τρίμηνο αν και η Τουρκία, η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν προχώρησαν σε πωλήσεις ράβδων.

Τον επόμενο χρόνο, οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων οικονομιών αποτελούν την πλειονότητα των υποψήφιων αγοραστών, σύμφωνα με την έρευνα της WGC. Περίπου το 53% αυτών των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αναμένουν αύξηση των συμμετοχών τους, σε σύγκριση με το 18% των κεντρικών τραπεζών των προηγμένων οικονομιών.

Μεγάλο μέρος αυτών των αγορών προέρχεται από εγχώρια προγράμματα συσσώρευσης, όπου οι χώρες αγοράζουν χρυσό από τα δικά τους ορυχεία με τοπικό νόμισμα, αντί να χρησιμοποιούν τα σπάνια αποθέματα σε σκληρό νόμισμα. Οι μισές από τις κεντρικές τράπεζες που σχεδιάζουν να αγοράσουν δήλωσαν ότι θα χρηματοδοτούσαν τις αγορές με αυτόν τον τρόπο, ενώ το 38% δήλωσαν ότι θα πουλούσαν τα υπάρχοντα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Τράπεζα της Αγγλίας, που βρίσκεται στο κέντρο του μεγαλύτερου κόμβου χρυσού στον κόσμο, στο Λονδίνο, παραμένει η πιο δημοφιλής τοποθεσία αποθήκευσης για τις κεντρικές τράπεζες, που χρησιμοποιείται από το 57% των ερωτηθέντων. Ωστόσο, το 9% δήλωσε ότι είχε αποθηκεύσει περισσότερα εντός των συνόρων του κατά το τελευταίο έτος και το 10% μετακινήθηκε για να διαφοροποιήσει τις συμμετοχές του σε διαφορετικές τοποθεσίες, από 5% και 2% αντίστοιχα στην περσινή έρευνα.

Το Χονγκ Κονγκ στοχεύει να γίνει εναλλακτικό κέντρο εμπορίας χρυσού

Ο πολιτικός κίνδυνος «σίγουρα απασχολεί τις κεντρικές τράπεζες» εξηγεί ο Φαν, και η μετατόπιση θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες για εναλλακτικούς κόμβους όπως η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, οι οποίες και οι δύο προσπαθούν να αποθηκεύσουν χρυσό από τις κεντρικές τράπεζες για να ενισχύσουν τις δικές τους αγορές χρυσού.

Το Χονγκ Κονγκ  προσκάλεσε τον Μάρτιο κεντρικές τράπεζες που είναι φιλικές προς την Κίνα να συμμετάσχουν στο σύστημα εκκαθάρισης χρυσού, στο πλαίσιο  της  προσπάθειας για την ανάδειξη της πόλης σε σημαντικό κόμβο εμπορίας χρυσού.

Η πόλη στοχεύει σε χώρες που ήδη συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» του Πεκίνου για να παράσχει την θεσμική επιρροή που απαιτείται για να θέσει το Χονγκ Κονγκ ως εναλλακτικό κέντρο έναντι του Λονδίνου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή στήριξη δίνουν οι τράπεζες και Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρή στήριξη δίνουν στο ΧΑ οι τράπεζες και Helleniq Energy
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Πετρέλαιο: Διατηρεί την πτωτική τροχιά με φόντο τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Διατηρεί την πτωτική τροχιά το πετρέλαιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ

Σε φάση επαναξιολόγησης των δεδομένων λόγω συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται οι αγορές - Πτωτικά κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
World

Η νέα «φλέβα χρυσού» της Coca-Cola HBC - Ρίχνει 1 δισ. μέχρι το 2030

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Τουρισμός

Πράσινο φως για την νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Λάμπρος Καραγεώργος
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα
Economy

Το στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα [γραφήματα]

Μπορεί το 2025 οι εξαγωγές στην Κίνα να αυξήθηκαν κατά 68,1%, πλην όμως δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα προ 6ετιας επίπεδα

Μαρία Σιδέρη
Φορολογικές δηλώσεις: Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά ποσά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά - Οι κωδικοί «φωτιά» στο Ε1

Νέος κύκλος διασταυρώσεων για τις φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Ανδρομάχη Παύλου
Μισθολογικό κόστος: Νέα πίεση για τις επιχειρήσεις καθώς αυξάνεται ταχύτερα από τον πληθωρισμό
Business

Νέα πίεση για τις επιχειρήσεις απο την αύξηση του μισθολογικού κόστους

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους αυξήθηκε κατά 6,4% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 5,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2025

Αθανασία Ακρίβου
Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Commodities
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
Σιγκαπούρη: Θα λανσάρει σύστημα εκκαθάρισης χρυσού σε μια προσπάθεια να γίνει κόμβος πολύτιμων μετάλλων
World

Σύστημα εκκαθάρισης χρυσού λανσάρει η Σιγκαπούρη

Η Σιγκαπούρη επιδιώκει να αναδιοργανώσει το εμπόριο που κυριαρχείται από το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Ελβετία

Πετρέλαιο: Το σοκ «δεν έχει τελειώσει» – Αναλυτές προειδοποιούν για νέο premium κινδύνου στη Μ. Ανατολή
World

Το πετρελαϊκό σοκ «δεν έχει τελειώσει» προειδοποιούν αναλυτές

Οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων λένε ότι η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου θα συνεχιστεί καθώς οι αγορές ενέργειας αντιμετωπίζουν μια δύσκολη διαδικασία ανάκαμψης

Μέση Ανατολή: Χρυσός και κρυπτονομίσματα κινούνται ανοδικά μετά την ανακοίνωση συμφωνίας
Markets

Εκτίναξη για χρυσό και Bitcoin μετά τη συμφωνία ειρήνης ΗΠΑ - Ιράν

Η συμφωνία για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή ενέπννευσε αισιοδοξία σε traders που κίνησαν ανοδικά τον χρυσό και τα κρυπτονομίσματα

Πετρέλαιο: Βουτιά 4% για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Βουτιά 4% για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης στην Ελβετία την Παρασκευή - Αμεσα αντέδρασαν οι επενδυτές στο πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Με απώλειες 6% έκλεισε η εβδομάδα
Commodities

Με απώλειες 6% έκλεισε την εβδομάδα το πετρέλαιο

Οι ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή δίνουν τον τόνο στο πετρέλαιο

Τζούλη Καλημέρη
UBS: Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση
Commodities

Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση

Η UBS εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στο πολύτιμο μέταλλο σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Πλαφόν: Και νέα πρόστιμα για υπέρβαση περιθωρίου κέρδους
Economy

«Καμπάνες» για υπέρβαση πλαφόν και προϊόντα -«μαϊμού»

Συνεχίζονται οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Space X: Προς τα 2,3 τρισ. η χρηματιστηριακή αξία της – Αφήνει πίσω την Amazon
World

Με χηματιστηριακή αξία 2,3 τρισ. η Space X αφήνει πίσω την Amazon

Η μετοχή της SpaceX κατέγραψε άνοδο έως και 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης

Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια
World

Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια

H κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας πάτησε το κουμπί της παύσης μετά από τρεις αυξήσεις επιτοκίων

ΕΕ: Νέα μέτρα στήριξης των αγροτών – Πώς θα προστατεύεται το εισόδημα
AGRO

Νέα μέτρα στήριξης των αγροτών – Πώς θα προστατεύεται το εισόδημα

Ποιοι όροι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για προϊόντα κρέατος – Τι προβλέπεται για την τιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων της ΕΕ

Posokanei: Πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
Economy

Έρχεται το posokanei - Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή για τις τιμές

Σε λίγες μέρες έρχεται το «posokanei» - Το νέο ψηφιακό εργαλείο του καταναλωτή

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
Πώς το MagentaONE Business υποστηρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων
Τα νέα της αγοράς

Πώς το MagentaONE Business υποστηρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων

Συνεχής συνδεσιμότητα, ψηφιακά εργαλεία και ασφάλεια σε ένα σχήμα γεμάτο οφέλη από την COSMOTE TELEKOM

Ιράν: Το «μέρισμα ειρήνης» μπορεί να τροφοδοτήσει νέο ανοδικό κύκλο στις μετοχές
World

Η ειρήνη ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο ράλι των αγορών

Η πιθανή λήξη της σύγκρουσης με το Ιράν μειώνει τις ενεργειακές πιέσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας

Νατάσα Σινιώρη
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο
Business

Αύξηση κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος εργασιών των εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία έφτασε τα 35,22 εκατ. ευρώ, με άνοδο 8,3%

Helmepa: Εξοικειώνει τους μαθητές ναυτικών λυκείων με τη γαλάζια οικονομία και το θαλάσσιο περιβάλλον
Ναυτιλία

Μαθητές ναυτικών λυκείων έγιναν «Πρεσβευτές του Ωκεανού»

Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τη Helmepa ενισχύει τη σύνδεση της επαγγελματικής ναυτικής εκπαίδευσης με την κλιματική ευαισθητοποίηση και τις προοπτικές της γαλάζιας οικονομίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή στήριξη δίνουν οι τράπεζες και Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρή στήριξη δίνουν στο ΧΑ οι τράπεζες και Helleniq Energy

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι κινήσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό παραμένουν συγκρατημένες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Προσωρινός ανάδοχος η Christofferson, Robb & co, LLC
Economy

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Προσωρινός ανάδοχος η Christofferson, Robb & co, LLC

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων αναμένεται να είναι λειτουργικός το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσε του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

ΥπΑΑΤ: Κοινό μέτωπο Ελλάδας – Ιταλίας για ΚΑΠ και αγροτικές πληρωμές
AGRO

Μέτωπο Ελλάδας - Ιταλίας για ΚΑΠ και αγροτικές πληρωμές

Ευρωπαϊκή στήριξη στη μεταρρύθμιση των αγροτικών πληρωμών αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ
Πολιτική

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση θα εξαπολύσει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, παραθέτοντας παράλληλα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για οικονομία και επιχειρηματικότητα

Μάνος Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ
Business

Μανουσάκης: Τριπλή στήριξη στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ

Ο Μάνος Μανουσάκης πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι ο Διαχειριστής εξελίσσεται σε περιφερειακός παίκτη στην αναπτυξη δικτύων

Χρήστος Κολώνας - Μάχη Τράτσα
Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω SMS
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω SMS

Οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές θα μπορούν να ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies