Ενισχύσεις: Τα ποσά ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου

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Τα ποσά για ενισχύσεις ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους για το έτος 2025 με προορισμό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης καθορίστηκαν με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Το ποσό της ενίσχυσης (ενωσιακή) ανέρχεται σε 3.790.000 ευρώ

Ειδικότερα, η ενίσχυση καθορίζεται ως εξής:

α) σε 45,17 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού γάλακτος,

β) σε 51,63 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο αίγειου γάλακτος,

γ) σε 70,99 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.

Το ποσό της ενίσχυσης (ενωσιακή) ανέρχεται σε 3.790.000 ευρώ.

Οι ενισχύσεις για τη μελισσοκομία

Στο μεταξύ, ήδη έχει καθοριστεί και η ενίσχυση που θα δοθεί για την μελισσοκομία στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους για το έτος 2025, με το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης να καθορίζεται σε 1.150.000 ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης, σε 650.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη του προγράμματος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για τις αιτήσεις του έτους 2025 έχει ως εξής:

i) Ορίζεται ελάχιστο ποσό βασικής οικονομικής ενίσχυσης ύψους 4,00 ευρώ ανά επιλέξιμη κατεχόμενη κυψέλη ετησίως, ανεξαρτήτως της παραγόμενης ποσότητας μελιού.

ii) Χορηγείται επιπλέον οικονομική ενίσχυση ύψους 2,00 ευρώ ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη για κάθε κιλό ιδιοπαραγόμενου μελιού που εμπορεύεται νομίμως ο δικαιούχος και μέχρι του ποσού των 10,00 ευρώ ως ακολούθως:

Αν η μέση ετήσια παραγωγή μελιού κυμαίνεται από 0,50 έως 1,49 κιλά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 2,00 ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Αν η μέση ετήσια παραγωγή μελιού κυμαίνεται από 1,50 έως 2,49 κιλά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 4,00 ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Αν η μέση ετήσια παραγωγή μελιού κυμαίνεται από 2,50 έως 3,49 κιλά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 6,00 ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Αν η μέση ετήσια παραγωγή μελιού κυμαίνεται από 3,50 έως 4,49 κιλά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 8,00 ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Αν η μέση ετήσια παραγωγή μελιού είναι μεγαλύτερη από 4,50 κιλά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 10,00 ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Αν το απαιτούμενο ποσό για την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση του συνόλου των επιλέξιμων κυψελών υπερβεί το προβλεπόμενο συνολικό ετήσιο ποσό χρηματοδότησης της Δράσης, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη.