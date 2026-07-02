Χατζηδάκης: Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων

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Στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων και την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως επισήμανε η νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) για καταβολή των επιδοτήσεων, η οποία θα παρουσιαστεί τον Ιούλιο, θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη καθώς έχει γίνει διασύνδεση των σχετικών αρχείων του κράτους.

«Όταν θα ολοκληρωθεί και θα εφαρμοστεί πλήρως, το σύστημα με τους ηλεκτρονικούς βώλους για τα αιγοπρόβατα και τις δορυφορικές τεχνολογίες, θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών»

«Η καινούργια δήλωση θα συντελέσει και στην παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων που υπήρχαν όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή των δηλώσεων. Έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων», σημείωσε στη συνέντευξή του στο Ertnews radio 105,8.

Χατζηδάκης: Το σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών

«Με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν διασφαλίζεται μόνο η διαφάνεια στην καταβολή των πόρων», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Πλέον, το σύστημα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Έχουμε συνδυασμό του εκσυγχρονισμού του συστήματος με ένα κοινωνικό πρόσημο. Πέρυσι, με τους ελέγχους που έγιναν στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου, υβριδικού συστήματος καταβολής των ενισχύσεων, εξοικονομήθηκαν 160 εκατ. ευρώ. Αυτά τα χρήματα δίνονται φέτος επιπλέον σε πραγματικούς παραγωγούς. Πήγαν σε κτηνοτρόφους, σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς, που είδαν τις επιδοτήσεις τους να αυξάνονται».

«Όταν θα ολοκληρωθεί και θα εφαρμοστεί πλήρως, το σύστημα με τους ηλεκτρονικούς βώλους για τα αιγοπρόβατα και τις δορυφορικές τεχνολογίες, θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών. Η χώρα θα παίρνει τα ίδια χρήματα, οι πραγματικοί παραγωγοί θα παίρνουν περισσότερα. Αυτή είναι η φιλοσοφία και η ουσία αυτής της μεταρρύθμισης με το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία», κατέληξε.