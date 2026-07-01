ΗΠΑ: Παραιτείται ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος Πιέρ Γιάρεντ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων (CEA) του Λευκού Οίκου, Πιέρ Γιάρεντ, παραιτείται από τη θέση του, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η αποχώρησή του έρχεται την ώρα που ο υποψήφιος του Τραμπ για τη μόνιμη ηγεσία του CEA πλησιάζει στην επικύρωση του διορισμού του από τη Γερουσία.

Ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι ο Γιάρεντ θα επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο Columbia, όπου διδάσκει ως καθηγητής διεθνών επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα είναι η τελευταία ημέρα της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

O Γιάρεντ επιστρέφει στο Columbia

«Από τον Σεπτέμβριο, το Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων μου διευθύνεται από τον ιδιαίτερα σεβαστό καθηγητή Πιέρ Γιάρεντ του Πανεπιστημίου Columbia. Εκείνος και η ομάδα των “Brainiacs” στο CEA εργάστηκαν αδιάκοπα για να κάνουν την Αμερική ΠΛΟΥΣΙΑ ξανά – με μεγάλη επιτυχία!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΗΠΑ: Ο ρόλος του CEA και οι αλλαγές στην ηγεσία

Το Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων (CEA) αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του προέδρου των ΗΠΑ σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής.

Ο Γιάρεντ ήταν αναπληρωτής του Στίβεν Μίραν και ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής όταν ο Τραμπ διόρισε τον Μίραν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) πέρυσι.

Για αρκετούς μήνες, ο Μίραν διατηρούσε έναν ασυνήθιστο διπλό ρόλο, υπηρετώντας στη Fed ενώ βρισκόταν σε προσωρινή άδεια από το CEA. Η πρακτική αυτή επικρίθηκε από ορισμένους αναλυτές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να πλήξει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Νωρίτερα φέτος, ο Μίραν παραιτήθηκε από το CEA και στη συνέχεια αποχώρησε και από τη Fed τον Μάιο, ανοίγοντας τον δρόμο για τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς ως νέου προέδρου της Fed από τον Τραμπ.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προτείνει για τη θέση του προέδρου του CEA τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, Κρίστοφερ Φέλαν, του οποίου ο διορισμός εξετάστηκε από αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας την περασμένη εβδομάδα.

Η εικόνα της αμερικανικής οικονομίας

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ προεδρεύει μιας οικονομίας που εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, παρά τους κραδασμούς που προκάλεσαν σε μεγάλο βαθμό οι δικές του πολιτικές. Οι υψηλοί δασμοί που επιβλήθηκαν πέρυσι, καθώς και η σύγκρουση με το Ιράν την άνοιξη, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό, ενώ η αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική επηρέασε την αγορά εργασίας.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή και οι προσλήψεις συνεχίζονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Επιπλέον, οι φορολογικές περικοπές που εγκρίθηκαν πέρυσι έχουν στηρίξει την καταναλωτική δαπάνη, ενώ η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να τροφοδοτεί νέο κύμα επενδύσεων.