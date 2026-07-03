EasyJet: Πτώση μετοχής καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την προσφορά της Castlelake

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Kατά σχεδόν 7% έχει υποχωρήσει την τελευταία εβδομάδα η μετοχή της easyJet, εν όψει της προθεσμίας της Κυριακής για την υποβολή προσφοράς εξαγοράς από την Castlelake, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί συμφωνία, αφού η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους απέρριψε τέσσερις προηγούμενες προτάσεις της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας.

Η χαμηλή αποτίμηση της easyJet και το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών της στοιχείων —πάνω από 350 αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις σε περισσότερες από 1.200 διαδρομές προς 37 χώρες από βασικούς ευρωπαϊκούς κόμβους— την καθιστούν ελκυστικό στόχο.

Η μετοχή σημείωσε πτώση έως και 6,6% την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο χαμηλό των 5,45 λιρών την Παρασκευή, κάτω από την πρώτη προσφορά της Castlelake ύψους 5,60 λιρών.

Η EasyJet απέρριψε την περασμένη εβδομάδα μια βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς ύψους 4,93 δισεκατομμυρίων λιρών (6,58 δισεκατομμύρια δολάρια) από την Castlelake, ή 6,50 λίρες ανά μετοχή, αλλά της παραχώρησε περιορισμένη πρόσβαση σε εμπορικά δεδομένα, με την ελπίδα να προσελκύσει υψηλότερη προσφορά.

Η Castlelake έχει προθεσμία έως τις 5 Ιουλίου για να υποβάλει επίσημη προσφορά για την easyJet ή να αποσυρθεί, σύμφωνα με τους βρετανικούς κανόνες περί εξαγορών, εκτός εάν συμφωνηθεί παράταση.

«Η πρόσφατη εξέλιξη της τιμής ενδέχεται να αντανακλά αρκετές υποβαθμίσεις από χρηματιστές και τη ρευστοποίηση κερδών από τους μετόχους, σε περίπτωση που δεν προκύψει συμφωνία», δήλωσε ο αναλυτής της Barclays, Andrew Lobbenberg, προσθέτοντας ότι, από μαθηματική άποψη, η πτώση αντανακλά μια «μέτρια μείωση» της υπονοούμενης πιθανότητας σύναψης συμφωνίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τουλάχιστον τέσσερις χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις συστάσεις τους για την easyJet από την Πέμπτη.

Παρ’ όλα αυτά, η easyJet έχει σημειώσει άνοδο περίπου 40% από τότε που έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της Castlelake στα τέλη Μαΐου, με την αξία της να ανέρχεται σε περίπου 4,13 δισεκατομμύρια λίρες.

Η μετοχή της αεροπορικής εταιρείας έχει σημειώσει άνοδο περίπου 40% από τότε που έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της Castlelake στα τέλη Μαΐου, παρά την πτώση της την περασμένη εβδομάδα εν όψει της προθεσμίας της 5ης Ιουλίου, κατά την οποία η Castlelake πρέπει να «κάνει την προσφορά της ή να αποσυρθεί»

ΕasyJet για Castlelake: «Ευκαριακή προσέγγιση»

Η EasyJet χαρακτήρισε τις προσεγγίσεις της Castlelake ευκαιριακές, δεδομένης της αρνητικής επίδρασης του πολέμου στο Ιράν στη μετοχή της, αλλά αναλυτές ανέφεραν ότι η δημοσιοποίηση των οικονομικών της στοιχείων ουσιαστικά άφησε την αεροπορική εταιρεία «στο τραπέζι» και πρόθυμη να διαπραγματευτεί στην «σωστή τιμή».

Οι Financial Times ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι η easyJet και οι επενδυτές της επιμένουν σε τιμή τουλάχιστον 7 λιρών ανά μετοχή, επικαλούμενη κορυφαίους μετόχους και άτομα με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Η μετοχή της EasyJet δεν έχει διαπραγματευτεί στις 7 λίρες ή παραπάνω από τις αρχές του 2022. Επιπλέον, η Castlelake δεν έχει δηλώσει αν θα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί σε περίπτωση που απορριφθεί ξανά.

Το 2021, η EasyJet απέρριψε μια πρόταση εξαγοράς από την ανταγωνίστρια Wizz Air, επιλέγοντας αντ’ αυτού να συγκεντρώσει κεφάλαια από τους μετόχους.

Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η χαμηλή αποτίμηση της easyJet και το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών της στοιχείων —πάνω από 350 αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις σε περισσότερες από 1.200 διαδρομές προς 37 χώρες από βασικούς ευρωπαϊκούς κόμβους— την καθιστούν ελκυστικό στόχο.