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EasyJet: Απορρίπτει πρόταση «φτηνής» εξαγοράς από αμερικανό αγοραστή έναντι 4,7 δισ. λιρών

Η EasyJet είναι μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης και πέρυσι μετέφερε πάνω από 90 εκατομμύρια επιβάτες

World 22.06.2026, 20:31
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EasyJet: Απορρίπτει πρόταση «φτηνής» εξαγοράς από αμερικανό αγοραστή έναντι 4,7 δισ. λιρών
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Σε απόρριψη προσφοράς εξαγοράς ύψους 4,74 δισ. λιρών από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake προχώρησε η EasyJet, κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία «φτηνά».

Η EasyJet δραστηριοποιείται σε 38 χώρες, εκτελώντας πτήσεις σε περισσότερα από 1.200 δρομολόγια

Τα σχόλια της αεροπορικής εταιρείας ήρθαν αφότου η Castlelake ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει τρεις προτάσεις εξαγοράς στην αεροπορική εταιρεία αυτό τον μήνα, οι οποίες απορρίφθηκαν όλες.

Η αμερικανική εταιρεία έχει πλέον δημοσιοποιήσει τις λεπτομέρειες της τελευταίας της προσφοράς, ώστε να μπορέσουν οι μέτοχοι να αξιολογήσουν την πρόταση. Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις εξαγορές, η Castlelake έχει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να υποβάλει οριστική προσφορά ή να αποσυρθεί.

Η EasyJet είναι μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης και πέρυσι μετέφερε περισσότερους από 90 εκατομμύρια επιβάτες. Δραστηριοποιείται σε 38 χώρες, εκτελώντας πτήσεις σε περισσότερα από 1.200 δρομολόγια.

Η αεροπορική εταιρεία επανέλαβε την κατηγορία της ότι η προσφορά της Castlelake ήταν «εξαιρετικά ευκαιριακή», υποστηρίζοντας ότι η τιμή της μετοχής της είχε «προσωρινά υποχωρήσει», εν μέρει λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν στον τομέα των ταξιδιών.

Η τελευταία προσφορά της Castlelake στην EasyJet

Σύμφωνα με την τελευταία προσφορά της Castlelake, οι μέτοχοι της αεροπορικής εταιρείας θα λάβουν 625 πέννες ανά μετοχή, δηλαδή 24% υψηλότερη τιμή από την τιμή κλεισίματος της περασμένης Παρασκευής.

Η αμερικανική εταιρεία —η οποία ήδη κατέχει μερίδιο περίπου 2,14% στην EasyJet μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται— δήλωσε ότι η τελευταία της προσφορά «προσφέρει σημαντική αξία» στους μετόχους της αεροπορικής εταιρείας.

«Μετά την απόρριψη τριών προτάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της EasyJet και δεδομένης της απροθυμίας του να συμμετάσχει ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις, η Castlelake ανακοινώνει την παρούσα Τρίτη Πρόταση, ώστε οι μέτοχοι της EasyJet να μπορέσουν να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματά της», ανέφερε η Castlelake.

«Στόχος της Castlelake είναι να υποστηρίξει την EasyJet ως μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία υπό ευρωπαϊκό έλεγχο, σεβόμενη τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της EasyJet και συνεχίζοντας να διατηρεί το δίκτυό της.»

Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ότι η πλειοψηφία της EasyJet πρέπει να ανήκει σε πολίτες της ΕΕ. Η Castlelake δήλωσε ότι είχε προτείνει μια ιδιοκτησιακή δομή που αποτελούσε «εφικτή λύση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις».

Αυτό θα συνεπάγεται τη σύναψη συνεργασίας της Castlelake με δύο υπηκόους της ΕΕ, τους επιχειρηματίες Peter Bellew και Mark Breen. Οι δύο τους θα είναι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας με έδρα στην ΕΕ, η οποία θα κατέχει τον πλειοψηφικό έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας.

Ο Peter Bellew είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, ο οποίος έχει επίσης διατελέσει στην ίδια θέση στη Ryanair. Αποχώρησε από την EasyJet το 2022, μετά από μια ταραχώδη περίοδο κατά την οποία η έλλειψη προσωπικού οδήγησε σε σημαντικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού ακυρώσεων πτήσεων.

Ο Mark Breen διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων στον τομέα της αεροδιαστημικής και στο παρελθόν έχει αναλάβει ανώτερες θέσεις σε διάφορες αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και αρκετές στη Μέση Ανατολή.

Η EasyJet δήλωσε ότι η προτεινόμενη ιδιοκτησιακή δομή ήταν «αδιαφανής» και δεν παρείχε καμία βάση για την αξιολόγηση της δυνατότητες υλοποίησης του σχεδίου εξαγοράς.

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