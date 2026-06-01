EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»

«Εξαιρετικά καιροσκοπική» χαρακτήρισε η easyJet μια πιθανή προσφορά 3 δισεκατομμυρίων λιρών από αμερικανικό επενδυτικό όμιλο, καθώς οι μετοχές της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών λόγω του ενδιαφέροντος εξαγοράς.

Η αμερικανική ιδιωτική πιστωτική εταιρεία Castlelake γνωστοποίησε ότι εξετάζει μια προσφορά εξαγοράς για την αεροπορική εταιρεία. Τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αγοράσει μερίδιο 2,14% στην επιχείρηση και η προσφορά της θα αποτιμούσε την easyJet τουλάχιστον στις 403 πένες ανά μετοχή, ή περίπου 3 δισεκατομμύρια λίρες συνολικά,σύμφωνα με τον Guardian.

Ωστόσο, η easyJet επιτέθηκε στον πιθανό αγοραστή της, λέγοντας ότι ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική» η πρόταση, καθώς η τιμή της μετοχής της ήταν «προσωρινά μειωμένη λόγω της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή και του αντίκτυπού της στην εμπιστοσύνη των πελατών και στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών».

Οι κρατήσεις για καλοκαιρινές διακοπές της EasyJet μειώθηκαν σε σχέση με πέρυσι εν μέσω αβεβαιότητας για τον πόλεμο στο Ιράν.

Πριν από την ανακοίνωση του ενδιαφέροντος εξαγοράς, η μετοχή της easyJet είχε χάσει περίπου το ένα πέμπτο της αξίας της από την αρχή του έτους. Ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε ‘οτι το διοικητικό της συμβούλιο ήταν σίγουρο για τη στρατηγική της, δεδομένης της ταμειακής της θέσης και των προοπτικών κερδών της.

Οι μετοχές της easyJet σημείωσαν άνοδο έως και 12% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, φτάνοντας τις 444,7 πένες – πολύ πάνω από το ελάχιστο επίπεδο μιας πιθανής προσφοράς από την Castlelake, και το υψηλότερο επίπεδό τους από τις 2 Μαρτίου, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 3,4 δισεκατομμύρια λίρες. Η άνοδος αργότερα μετριάστηκε, με τις μετοχές να σημειώνουν άνοδο περίπου 10%.

Σύμφωνα με τους κανόνες εξαγοράς της City, η Castlelake, η οποία έχει την έδρα της στη Μινεάπολη και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων (27 δισεκατομμύρια λίρες), έχει προθεσμία μέχρι τις 5 μ.μ. στις 26 Ιουνίου για να ανακοινώσει εάν σκοπεύει να υποβάλει προσφορά για την easyJet.

H easyJet δεν δείχνει προθυμία να υποκύψει

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι «θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση, εφόσον υποβληθεί», αλλά ότι υπάρχουν «σημαντικές κανονιστικές, οικονομικές και άλλες προκλήσεις εκτέλεσης που σχετίζονται με μια πιθανή εξαγορά».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αεροπορική εταιρεία FTSE 100 έχει προσελκύσει πιθανούς αγοραστές. Τον Οκτώβριο, εμφανίστηκαν αναφορές ότι η ναυτιλιακή εταιρεία MSC, με έδρα την Ελβετία, εξετάζει την εξαγορά της επιχείρησης. Το 2021, η εταιρεία απέρριψε επίσης μια προσέγγιση από τον ανταγωνιστή της Wizz Air.

Η EasyJet, η οποία έχει την έδρα της στο Λούτον και απασχολεί περισσότερους από 16.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, πίσω από την Ryanair, με την Wizz Air στην τρίτη θέση.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Στέλιο Χατζηιωάννου. Παραμένει ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της εταιρείας, με μερίδιο περίπου 15%.

Η Castlelake έχει ήδη ισχυρή παρουσία στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών, έχοντας παράσχει δάνεια στην σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία SAS, καθώς και στην Virgin Atlantic Airways.

Η Σουζάνα Στρίτερ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Wealth Club, δήλωσε στον Guardian: «Η Castlelake πιστεύει ξεκάθαρα ότι η αγορά μπορεί να υποτιμά το μακροπρόθεσμο δυναμικό κερδών της easyJet και την ανθεκτικότητα του δικτύου της».

Η εξαγορά της easyJet θα σηματοδοτούσε μια ακόμη σημαντική απώλεια για την προβληματική χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου, η οποία έχει υποστεί μια σειρά από εξόδους υψηλού προφίλ τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας ενοικίασης εξοπλισμού κατασκευών Ashtead, του ομίλου τυχερών παιχνιδιών Flutter Entertainment και του παρόχου οικοδομικών υλικών CRH.

Η Στρίτερ πρόσθεσε: «Αυτή είναι μια νέα απόδειξη ότι οι βρετανικές αγορές γίνονται ολοένα και περισσότερο πεδίο κυνηγιού για εξελιγμένους θεσμικούς επενδυτές, με τις μετοχές που είναι εισηγμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίζουν να διαπραγματεύονται σε χαμηλότερες αποτιμήσεις από άλλες αγορές».