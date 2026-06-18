Αεροπορικές: Η IAG προειδοποιεί ότι οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ καθιστούν «πολύ δύσκολο» το deal για την easyJet

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Tην υποβολή προσφορών για την easyJet καθιστούν «πολύ δύσκολη» οι ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισμού προειδοποίησε o επικεφαλής του ομίλου International Airlines Group (IAG), ιδιοκτήτη της British Airways, καθώς ζήτησε μια αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο οι Βρυξέλλες αντιμετώπιζαν τις συμφωνίες που αφορούν αεροπορικές εταιρείες.

Το μέλλον της EasyJet έχει περιέλθει σε αβεβαιότητα, αφού ο αμερικανικός ιδιωτικός πιστωτικός όμιλος Castlelake τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι εξετάζει μια πιθανή προσφορά για την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, αναφέρουν οι Financial Times.

«Είναι κάτι που μπορούμε να διερευνήσουμε, αλλά με τον ισχύοντα κανονισμό ανταγωνισμού το βλέπω πολύ, πολύ δύσκολο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της IAG, Λουίς Γκαλέγκο, στους FT σχετικά με μια πιθανή προσφορά για τον αερομεταφορέα χαμηλού κόστους.

«Είμαστε ανοιχτοί σε όλα, όχι μόνο στην easyJet», δήλωσε ο Γκαλέγκο. «Καταλαβαίνουμε ότι η αεροπορία πρέπει να συγχωνευθεί για να είναι πιο αποτελεσματική… Νομίζω ότι μπορούμε να διερευνήσουμε όλα όσα θεωρούμε [ότι μπορούν να μας κάνουν] έναν ισχυρότερο όμιλο». Η εταιρεία συνομιλεί τακτικά με άλλες αεροπορικές εταιρείες σχετικά με ευκαιρίες συγχώνευσης, πρόσθεσε.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει δει deals για τους μικρότερους αερομεταφορείς της τα τελευταία χρόνια, αλλά «αν αλλάξει ο κανονισμός, ίσως έχουμε την ευκαιρία για μεγαλύτερες κινήσεις στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο Γκαλέγκο.

Αντιμονοπωλιακοί κανόνες ΕΕ για αεροπορικές

Οποιαδήποτε προσφορά της Castlelake είναι πιθανό να περιλαμβάνει εταίρους, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας, προκειμένου να συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανόνες ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμφωνία με την IAG ή την Air France-KLM θα συνεπάγεται σημαντική επικάλυψη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζητήματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Η Castlelake έχει προθεσμία έως τις 26 Ιουνίου για να υποβάλει επίσημη προσφορά για την αεροπορική εταιρεία.

Ο Γκαλέγκο αρνήθηκε να σχολιάσει για την Castlelake — αν και άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις είπαν στους FT ότι η αεροπορική εταιρεία δεν βρίσκεται σε συνομιλίες με τον αμερικανικό όμιλο.

Αντ’ αυτού, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αξιολογεί τις συγχωνεύσεις που αφορούν αεροπορικές εταιρείες.

«Πρέπει να καταλάβουν ότι χρειαζόμαστε κλίμακα», είπε. «Στην Ευρώπη, αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε, αν θέλουμε να έχουμε μια κλίμακα για να ανταγωνιστούμε στον κόσμο, νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση».

Η εταιρεία αποσύρθηκε από την προσφορά της να αγοράσει το 80% της ισπανικής αεροπορικής εταιρείας Air Europa, το 2024, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ανησυχίες για τον ανταγωνισμό σχετικά με τη συμφωνία.

«Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε λόγω των διορθωτικών μέτρων που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια εγκαταλείψαμε την επιχείρηση», δήλωσε ο Γκαλέγκο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε ότι είναι καλό για τους πελάτες» και για να αυξηθεί η δύναμη της Μαδρίτης ως κομβικού αεροδρομίου. Εξακολουθεί να κατέχει οικονομικό μερίδιο στην αεροπορική εταιρεία.

Λάθος τα κριτήρια της ΕΕ, λέει η IAG

Είπε ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εξετάσουν την κίνηση μετεπιβίβασης στα αεροδρόμια και τον ανταγωνισμό μεταξύ των κομβικών αεροδρομίων, αντί απλώς την εναέρια κίνηση από σημείο σε σημείο που αντιπροσωπεύει μόνο το ένα τρίτο των κινήσεων από μεγάλους κόμβους.

«Κάναμε την ανάλυση και επρόκειτο να έχουμε περισσότερες αφετηρίες και προορισμούς» με την Air Europa, είπε. Αν και η ισπανική αεροπορική εταιρεία ήταν «μια καλή επιχείρηση», «μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς την Air Europa», πρόσθεσε.

Η IAG ιδρύθηκε το 2011 από τη συγχώνευση της British Airways και της Iberia με δηλωμένο στόχο να αποτελέσει ενοποιητή των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων. Κατέχει επίσης την Aer Lingus και τη Vueling.

Νωρίτερα φέτος, η IAG εγκατέλειψε την ευκαιρία να αγοράσει μερίδιο στην πορτογαλική αεροπορική εταιρεία TAP, αφού η κυβέρνηση δεν κατάφερε να προσφέρει διαβεβαιώσεις ότι θα μπορούσε τελικά να αναλάβει τον έλεγχο της επιχείρησης.

Οι μικρότερες αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη «πρέπει να ανήκουν σε έναν μεγαλύτερο όμιλο» για να επιβιώσουν, είπε.

Ωστόσο, ο Γκαλέγκο απέκλεισε οποιεσδήποτε μετασχηματιστικές συμφωνίες εκτός της περιοχής – όπως μια πιθανή συγχώνευση με την American Airlines, η οποία συνεργάζεται στενά με την BA στη διαδρομή του Βόρειου Ατλαντικού, αλλά υστερεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές της Delta Air Lines και United Airlines.

«Με την τρέχουσα κοινοπραξία, έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα που μπορούμε να έχουμε και έχουμε την αντιμονοπωλιακή ασυλία και μπορούμε να συνεργαστούμε, οπότε δεν βλέπω γιατί χρειαζόμαστε ένα μοντέλο με μεγαλύτερη ολοκλήρωση», δήλωσε ο Γκαλέγκο.

Η American «αναπτύσσεται τώρα, επενδύει στο προϊόν και νομίζω ότι θα ανακάμψει από αυτήν την κατάσταση… δεν εξετάζουμε άλλα σενάρια».