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ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο τα αποθεματικά – Τι σημαίνει για τις ελληνικές τράπεζες 

Η ΕΚΤ εξετάζει τον διπλασιασμό των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών από το 1% στο 2% - Ποια θα είναι η επίπτωση στα έσοδα των τραπεζών - Έντονες αντιδράσεις από Γερμανία

World 03.07.2026, 10:00
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ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο τα αποθεματικά – Τι σημαίνει για τις ελληνικές τράπεζες 
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Το ενδεχόμενο διπλασιασμού για τις τράπεζες του ποσοστού των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών που δεν τοκίζονται, εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Σήμερα ο εν λόγω συντελεστής διαμορφώνεται σε 1% και κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου είναι πιθανή η αύξησή του στο 2% μέχρι το τέλος του 2026, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του λειτουργικού πλαισίου της Ευρωτράπεζας.

Η απόφαση της ΕΚΤ

Μία τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε το εισόδημα των τραπεζών από την υπερβάλλουσα ρευστότητα που καταθέτουν στο Ευρωσύστημα και θα μείωνε αντίστοιχα τις δαπάνες των κεντρικών τραπεζών.

Η σχετική απόφαση πάντως δεν θεωρείται κλειδωμένη. Ήδη οι γερμανικές τράπεζες αντέδρασαν στο ενδεχόμενο διπλασιασμού του επίμαχου συντελεστή, υπογραμμίζοντας πως θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η επίπτωση στα καθαρά έσοδα

Για τις ελληνικές τράπεζες, σύμμφωνα με την Eurobank Equities η επίπτωση στα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται περιορισμένη. Υπολογίζεται ότι ο διπλασιασμός του ποσοστού θα μείωνε τα σχετικά μεγέθη σε ετήσια βάση κατά λιγότερο από 1%.

Γιατί τώρα

Σημειώνεται ότι το ποσοστό των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών είχε υποχωρήσει στα σημερινά επίπεδα από το 2% στο ξεκίνημα της κρίσης χρέους στην Ευρώπη, στις αρχές της περασμένης δεκαετίας.

Ωστόσο πλέον, αποτελεί βαρίδι για τις κεντρικές τράπεζες των χωρών με εύρωστο από άποψης ρευστότητας τραπεζικό σύστημα, καθώς αυξάνει τα έξοδά τους για τόκους.

Η ετήσια δαπάνη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Reuters, η ΕΚΤ και οι 21 εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης καταβάλλουν σήμερα επιτόκιο 2,25% σε περίπου 2,16 τρισ. ευρώ πλεονάζουσας ρευστότητας.

Αυτό μεταφράζεται σε ετήσιες πληρωμές τόκων ύψους περίπου 48,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς του πρακτορείου.

Ο διπλασιασμός των υποχρεωτικών αποθεματικών, τα οποία δεν αμείβονται με τόκο θα μείωνε τη συνολική ετήσια δαπάνη κατά σχεδόν 4 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει τις παραπάνω πληροφορίες.

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