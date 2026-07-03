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Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών και ξεχωρίζει την Alpha Bank

Τράπεζες 03.07.2026, 12:01
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Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Σε σημαντική αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Eurobank Equities, εκτιμώντας ότι ο κλάδος βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των στόχων του 2026.

Ειδικότερα, η Eurobank Equities τοποθετεί την τιμή στόχο της Alpha Bank στα 4,95 ευρώ, από 4,50 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική στα 18,70 ευρώ, από 17,45 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,10 ευρώ, από 10,30 ευρώ, για την Optima στα 11,60 ευρώ, από 11,20 ευρώ και για την Κύπρου στα 11,60 ευρώ, από 11,10 ευρώ.

Eurobank Equities

Όπως εξηγεί, η εικόνα που προέκυψε από τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν με άνεση σε τροχιά επίτευξης, και σε αρκετές περιπτώσεις υπέρβασης, των μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών τους στόχων.

Υπενθυμίζεται ότι τα συνολικά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των συστημικών τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 1,14 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας οριακή μείωση 1,5% σε ετήσια βάση, ωστόσο παρέμειναν ουσιαστικά στα επίπεδα του εξαιρετικά ισχυρού τέταρτου τριμήνου, παρά τη συνήθη εποχική αδυναμία της περιόδου.

Διατηρούν τη δυναμική τους τα επιτοκιακά έσοδα

Οι λειτουργικές επιδόσεις διατήρησαν τη δυναμική τους, με τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) να αυξάνονται κατά 1,9% σε ετήσια βάση και 1,7% σε τριμηνιαία βάση, φθάνοντας τα 2,1 δισ. ευρώ. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στην αύξηση των επιχειρηματικών χορηγήσεων με διψήφιο ρυθμό (άνω του 11% σε ετήσια βάση και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες), στην αρχική ανάκαμψη της λιανικής πίστης και στη σταθεροποίηση των περιθωρίων, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) να διαμορφώνεται στο 2,39% το πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η Eurobank Equities σημειώνει ακόμη ότι τα βασικά προ προβλέψεων κέρδη αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους παρέμεινε αποτελεσματική παρά τις επενδύσεις στην τεχνολογία και την ενσωμάτωση εξαγορών, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) υποχώρησε στις 45 μονάδες βάσης, αντανακλώντας το ευνοϊκό πιστωτικό περιβάλλον.

Με βάση τα παραπάνω, η Eurobank Equities εκφράζει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι οι διοικήσεις των τραπεζών μπορούν όχι μόνο να επιτύχουν αλλά και να υπερβούν τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους.

Αναθεώρηση προβλέψεων

Αν και οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πλέον ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων στην Ευρώπη, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η μελλοντική υπεραπόδοσή τους θα προέλθει κυρίως από την ισχυρότερη πιστωτική επέκταση και την ταχύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με το ευνοϊκότερο επιτοκιακό περιβάλλον να αποτελεί πρόσθετο θετικό παράγοντα και όχι τον βασικό επενδυτικό μοχλό.

Στο πλαίσιο αυτό, αναθεωρεί τις παραδοχές της για τα επιτόκια της ΕΚΤ, εκτιμώντας ότι το τελικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 2,50% έως το τέλος του 2026, σε ευθυγράμμιση με τις αγοραίες προσδοκίες, πριν υποχωρήσει σταδιακά στο 2,25% έως το τέλος του 2027 και παραμείνει περίπου σταθερό έως το 2028.

Αντανακλώντας τις νέες εκτιμήσεις για τα επιτόκια και την επικαιροποίηση των μοντέλων αποτίμησης, η Eurobank Equities αυξάνει τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του τραπεζικού κλάδου κατά 2% για το 2026, κατά 3% για το 2027 και κατά 2% για το 2028. Πλέον προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) περίπου κατά 10% το 2026 και κατά 12% το 2027.

Ισχυρό το περιβάλλον

Η Eurobank Equities εκτιμά επίσης ότι οι διαρθρωτικοί παράγοντες ανάπτυξης παραμένουν ισχυροί. Δηλώνει πιο αισιόδοξη για τη μεσοπρόθεσμη πιστωτική επέκταση, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αποκλιμακώνονται και οι εγχώριες επενδύσεις παραμένουν ανθεκτικές.

Αν και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ολοκληρώνεται τυπικά, η επίδρασή του αναμένεται να συνεχιστεί και μετά το 2026, καθώς οι εκταμιεύσεις ήδη εγκεκριμένων έργων θα στηρίξουν τη χρηματοδότηση έως το 2028, ενώ η επιπλέον ζήτηση αναμένεται να μεταφερθεί σε συμβατικό τραπεζικό δανεισμό και στα νέα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), περιορίζοντας τον κίνδυνο απότομης επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης μετά τη λήξη του RRF.

Η Eurobank Equities προβλέπει σωρευτική καθαρή αύξηση δανείων άνω των 38 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028 για τις τρεις συστημικές τράπεζες που εξετάζει, που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 8%, με βασικό μοχλό τα επιχειρηματικά δάνεια. Παράλληλα, αναμένει ότι το κόστος χρηματοδότησης θα παραμείνει ανθεκτικό και οι πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια των δανείων θα υποχωρήσουν, οδηγώντας σε ανάκαμψη του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά περίπου 20 μονάδες βάσης έως το 2028.

Στρατηγικές κινήσεις

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ακόμη ότι οι πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις των τραπεζών, όπως οι συμπληρωματικές εξαγορές της Alpha Bank, η εξαγορά της Eurolife από τη Eurobank, η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς και η συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz, θα αυξήσουν τη συμμετοχή των εσόδων από προμήθειες περίπου στο 25% των συνολικών εσόδων έως το 2028, από 23% το 2025.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η βιώσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) θα προσεγγίσει το 16%, με μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 10% σε ορίζοντα τριετίας, ενώ τα έσοδα θα καταστούν περισσότερο διαφοροποιημένα και λιγότερο εξαρτημένα από τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Σε ό,τι αφορά τους κανονιστικούς και πολιτικούς κινδύνους, η Eurobank Equities εκτιμά ότι οι ανησυχίες για τα πλαφόν στα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων, τη διευθέτηση των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, τα δάνεια με σταδιακή αύξηση δόσεων (step-up loans) και τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη δεν αναμένεται να μεταβάλουν την επενδυτική εικόνα του κλάδου. Με βάση τις έως τώρα γνωστοποιήσεις και τη δική της ανάλυση, θεωρεί ότι ο οικονομικός αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος και μπορεί να απορροφηθεί από την υφιστάμενη κερδοφορία και τις προβλέψεις, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στα επιχειρηματικά σχέδια ή στις εκτιμήσεις της αγοράς.

Χαμηλός ο κίνδυνος έκτακτης φορολογίας

Παράλληλα, παρά την προσέγγιση της εκλογικής περιόδου, η χρηματιστηριακή εξακολουθεί να θεωρεί χαμηλή την πιθανότητα επιβολής έκτακτης φορολόγησης των τραπεζών, μετά την επαναβεβαίωση της στήριξης της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος στο υφιστάμενο τραπεζικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC).

Επιπλέον, σημειώνει ότι η ζήτηση ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ που καταγράφηκε στις πρόσφατες συναλλαγές σε ελληνικές μετοχές και εταιρικές εκδόσεις υποδηλώνει ότι οι επενδυτές συνεχίζουν να προεξοφλούν ένα σταθερό και φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον πολιτικής.

Αποτιμήσεις

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η Eurobank Equities υποστηρίζει ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά τη βιωσιμότητα της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών. Παρότι ο κλάδος έχει υπεραποδώσει κατά περίπου 10% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη SX7E από τις αρχές του έτους, έχει υποχωρήσει κατά περίπου 5%-6% από τα τέλη Μαΐου, εξαιτίας τεχνικών πιέσεων από διαδοχικές δευτερογενείς τοποθετήσεις μη χρηματοοικονομικών εταιρειών και, όπως εκτιμά, αδικαιολόγητων ανησυχιών σχετικά με τον νόμο Κατσέλη.

Η Eurobank Equities υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνδυάζουν επίπεδα κερδοφορίας που προσεγγίζουν εκείνα των τραπεζών της περιφέρειας της Ευρωζώνης, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων μόλις περίπου 100 μονάδες βάσης χαμηλότερη, αλλά εμφανίζουν ισχυρότερη πιστωτική ανάπτυξη (μέσος ετήσιος ρυθμός 8% έναντι 4%), ταχύτερη αύξηση κερδών ανά μετοχή (10% έναντι 8%), υψηλότερη λειτουργική αποδοτικότητα (δείκτης κόστους προς έσοδα 39% έναντι 50%) και αναμενόμενες σωρευτικές διανομές προς τους μετόχους περίπου 20% την επόμενη τριετία.

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση περίπου 20% σε όρους δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) και περίπου 15% σε όρους δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) έναντι των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Alpha Bank αναδεικνύεται στην κορυφαία επενδυτική επιλογή της Eurobank Equities, αντικαθιστώντας την Τράπεζα Πειραιώς ως την προτιμώμενη τακτική επιλογή για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η Eurobank Equities θεωρεί ότι το discount περίπου 25% της Alpha Bank σε όρους P/TBV είναι ολοένα και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί, καθώς η διαφορά στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων έχει περιοριστεί σε περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η Πειραιώς έχει ήδη επανατιμολογηθεί σε μεγάλο βαθμό στα επίπεδα της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας.

Ως εκ τούτου, η Eurobank Equities επαναλαμβάνει τη σύσταση «Buy» για όλες τις πέντε τράπεζες που καλύπτει.

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Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μ.Η.Τ.232433

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