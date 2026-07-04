Jensen Huang: Σε δημοπρασία το μπουφάν του για φιλανθρωπικό σκοπό

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Το μαύρο δερμάτινο μπουφάν που έχει ταυτιστεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της NVIDIA, Jensen Huang, εμφανίστηκε στην αγορά δημοπρασιών. Δωρεά απευθείας από τον Huang, η εκτιμώμενη νικητήρια προσφορά φτάνει τα 60.000 δολάρια (περίπου 90 εκατομμύρια κορεατικά γουόν).

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s ανακοίνωσε στις 3 Ιουλίου ότι το εμβληματικό δερμάτινο μπουφάν που φέρει την υπογραφή του σχεδιαστή Tom Ford, με την ιδιόχειρη υπογραφή του Huang, θα δημοπρατηθεί από τις 7 έως τις 17 Ιουλίου.

Το μπουφάν φορέθηκε από τον Huang κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Hon Hai Tech Day (HHTD) 2023 που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊπέι της Ταϊβάν τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς. Το HHTD είναι μια ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται από την ταϊβανέζικη εταιρεία Hon Hai Precision Industry, ευρέως γνωστή με την αγγλική της ονομασία «Foxconn».

Για καλό σκοπό το μπουφάν του Jensen Huang

Η εκτιμώμενη νικητήρια προσφορά ορίστηκε σε 40.000 έως 60.000 δολάρια (περίπου 60 εκατομμύρια έως 90 εκατομμύρια κορεατικά γουόν). Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα νέο δερμάτινο μπουφάν Tom Ford κοστίζει περίπου 10.000 δολάρια, το premium «Jensen Huang», το οποίο έχει αναδειχθεί σε σύμβολο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, είναι σημαντικό.

Ο οίκος Sotheby’s περιέγραψε το σακάκι ως «ένα σύμβολο της πεποίθησης ότι οι γενναίοι άνθρωποι που τολμούν να εξερευνήσουν το άγνωστο δημιουργούν πρώτα το μέλλον» και «ένα αντικείμενο που συμβολίζει το όραμα στην πρώτη γραμμή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης».

Τα έσοδα από αυτήν τη δημοπρασία θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Edge Institute», ο οποίος λειτουργεί το πειραματικό χωριό «Edge City», όπου καινοτόμοι, ερευνητές, φιλόσοφοι και καλλιτέχνες συγκεντρώνονται προσωρινά για να ζήσουν μαζί, στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού έργου που σχεδιάζει το επενδυτικό ταμείο «Long Journey Ventures».

Σαν ροκ σταρ

Πώς δημιουργήθηκε όμως το cool signature look του δισεκατομμυριούχου CEO;

Ο σημερινός βασιλιάς της τεχνολογίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, φαίνεται πως έχει επιλέξει τη δική του «στολή», ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν, όχι τώρα ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων, αλλά πριν από δύο δεκαετίες, σε μια κίνηση που αποτελεί πλέον τη δική του «υπογραφή».

Αντίστοιχα, ο Steve Jobs φορούσε το χαρακτηριστικό μαύρο ζιβάγκο. Ο Mark Zuckerberg επέλεγε το μινιμαλιστικό συνδυασμό του τζιν με ένα casual γκρι μπλουζάκι – μοναδική εξαίρεση το κοστούμι Alexander McQueen και η αμφίεση διά χειρός του δημοφιλούς Ινδού σχεδιαστή Rahul Mishra για το γάμο του Anant Ambani και της Radhika Merchant. Ο Adam Neumann της WeWork θεωρούσε ότι τα παπούτσια ήταν βαρίδια, γι’ αυτό και πολλές φορές επέλεγε να κυκλοφορεί ξυπόλητος.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τον ντύνουν η σύζυγος και η κόρη του, και πιστός στην επιλογή του, φόρεσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν στο εξώφυλλο του περιοδικού Time το 2021, όπου ανακηρύχθηκε ως ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο για τη χρονιά εκείνη. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Αποτελούσε ένα statement, την ανακοίνωση της ύπαρξης της πιο καινοτόμας εταιρείας πίσω του, της Nvidia.

Ο Huang είχε δηλώσει παλαιότερα πως η επιλογή της «μαύρης στολής» μειώνει τις ανάγκες λήψης αποφάσεων. Ακόμα κι έτσι, έχει αντικαταστήσει το δέρμα όταν το απαιτεί η περίσταση, επιλέγοντας ένα κόκκινο λουλουδάτο γιλέκο στην Κίνα στις αρχές του 2024 αλλά και κοστούμια όταν έπρεπε να έχει συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα για να παρουσιαστεί σε δικαστήρια.