 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Jensen Huang: Σε δημοπρασία το μπουφάν του για φιλανθρωπικό σκοπό

Η αποτίμηση για το σύμβολο της «επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης», το μπουφάν του Jensen Huang

World 04.07.2026, 10:20
Σχολιάστε
Jensen Huang: Σε δημοπρασία το μπουφάν του για φιλανθρωπικό σκοπό
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το μαύρο δερμάτινο μπουφάν που έχει ταυτιστεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της NVIDIA, Jensen Huang, εμφανίστηκε στην αγορά δημοπρασιών. Δωρεά απευθείας από τον Huang, η εκτιμώμενη νικητήρια προσφορά φτάνει τα 60.000 δολάρια (περίπου 90 εκατομμύρια κορεατικά γουόν).

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s ανακοίνωσε στις 3 Ιουλίου ότι το εμβληματικό δερμάτινο μπουφάν που φέρει την υπογραφή του σχεδιαστή Tom Ford, με την ιδιόχειρη υπογραφή του Huang, θα δημοπρατηθεί από τις 7 έως τις 17 Ιουλίου.

Το μπουφάν φορέθηκε από τον Huang κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Hon Hai Tech Day (HHTD) 2023 που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊπέι της Ταϊβάν τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς. Το HHTD είναι μια ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται από την ταϊβανέζικη εταιρεία Hon Hai Precision Industry, ευρέως γνωστή με την αγγλική της ονομασία «Foxconn».

Για καλό σκοπό το μπουφάν του Jensen Huang

Η εκτιμώμενη νικητήρια προσφορά ορίστηκε σε 40.000 έως 60.000 δολάρια (περίπου 60 εκατομμύρια έως 90 εκατομμύρια κορεατικά γουόν). Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα νέο δερμάτινο μπουφάν Tom Ford κοστίζει περίπου 10.000 δολάρια, το premium «Jensen Huang», το οποίο έχει αναδειχθεί σε σύμβολο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, είναι σημαντικό.

Ο οίκος Sotheby’s περιέγραψε το σακάκι ως «ένα σύμβολο της πεποίθησης ότι οι γενναίοι άνθρωποι που τολμούν να εξερευνήσουν το άγνωστο δημιουργούν πρώτα το μέλλον» και «ένα αντικείμενο που συμβολίζει το όραμα στην πρώτη γραμμή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης».

Τα έσοδα από αυτήν τη δημοπρασία θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Edge Institute», ο οποίος λειτουργεί το πειραματικό χωριό «Edge City», όπου καινοτόμοι, ερευνητές, φιλόσοφοι και καλλιτέχνες συγκεντρώνονται προσωρινά για να ζήσουν μαζί, στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού έργου που σχεδιάζει το επενδυτικό ταμείο «Long Journey Ventures».

Jensen Huang

Σαν ροκ σταρ

Πώς δημιουργήθηκε όμως το cool signature look του δισεκατομμυριούχου CEO;

Ο σημερινός βασιλιάς της τεχνολογίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, φαίνεται πως έχει επιλέξει τη δική του «στολή», ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν, όχι τώρα ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων, αλλά πριν από δύο δεκαετίες, σε μια κίνηση που αποτελεί πλέον τη δική του «υπογραφή».

Αντίστοιχα, ο Steve Jobs φορούσε το χαρακτηριστικό μαύρο ζιβάγκο. Ο Mark Zuckerberg επέλεγε το μινιμαλιστικό συνδυασμό του τζιν με ένα casual γκρι μπλουζάκι – μοναδική εξαίρεση το κοστούμι Alexander McQueen και η αμφίεση διά χειρός του δημοφιλούς Ινδού σχεδιαστή Rahul Mishra για το γάμο του Anant Ambani και της Radhika Merchant. Ο Adam Neumann της WeWork θεωρούσε ότι τα παπούτσια ήταν βαρίδια, γι’ αυτό και πολλές φορές επέλεγε να κυκλοφορεί ξυπόλητος.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τον ντύνουν η σύζυγος και η κόρη του, και πιστός στην επιλογή  του, φόρεσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν στο εξώφυλλο του περιοδικού Time το 2021, όπου ανακηρύχθηκε ως ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο για τη χρονιά εκείνη. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Αποτελούσε ένα statement, την ανακοίνωση της ύπαρξης της πιο καινοτόμας εταιρείας πίσω του, της Nvidia.

Ο Huang είχε δηλώσει παλαιότερα πως η επιλογή της «μαύρης στολής» μειώνει τις ανάγκες λήψης αποφάσεων. Ακόμα κι έτσι, έχει αντικαταστήσει το δέρμα όταν το απαιτεί η περίσταση, επιλέγοντας ένα κόκκινο λουλουδάτο γιλέκο στην Κίνα στις αρχές του 2024 αλλά και κοστούμια όταν έπρεπε να έχει συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα για να παρουσιαστεί σε δικαστήρια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Jensen Huang: Σε δημοπρασία το μπουφάν του για φιλανθρωπικό σκοπό
World

Mega δημοπρασία για το μπουφάν του Jensen Huang
Ferrari: Μετά το Luce, η σκουντερία μιλά ξανά στους θαυμαστές της
World

Μετά το Luce, η Ferrari μιλά ξανά στους θαυμαστές της
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι
World

Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ - Κερδισμένοι και χαμένοι
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία
Τέιλορ Σουίφτ: Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα;
World

Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα της Τέιλορ Σουίφτ;
Ινδία: Η GoDaddy προειδοποιεί ότι η εκστρατεία κατά των ψεύτικων ιστοσελίδων μπορεί να έχει παγκόσμιες συνέπειες
World

Η εκστρατεία κατά fake ιστοσελίδων στην Ινδία ανησυχεί τους εμπόρους domain

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jensen Huang: Σε δημοπρασία το μπουφάν του για φιλανθρωπικό σκοπό
World

Mega δημοπρασία για το μπουφάν του Jensen Huang

Η αποτίμηση για το σύμβολο της «επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης», το μπουφάν του Jensen Huang

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστική κρίση: Η πολιτική της κυβέρνησης και η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών
Ακίνητα

Η σκληρή αλήθεια για το στεγαστικό - Τι δείχνουν οι αριθμοί

Το «Σπίτι μου ΙΙ», οι τιμές των ακινήτων, η εκτόξευση των ενοικίων, το κόστος κατοχής δείχνουν ότι η πρόσβαση στη στέγη παραμένει το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία

Το σκάνδιο καταδεικνύει ακριβώς πώς τα μικροσκοπικά σημεία συμφόρησης υλικών μπορούν να παραλύσουν τεράστια αμυντικά προγράμματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πόσο φθηνές είναι οι μετοχές των τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πόσο φθηνές είναι οι τραπεζικές μετοχές;

Σε υψηλά 16ετίας το Euronext Athens, αλλά με «φθηνές» ακόμη τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
Ομάν: Ασκήσεις ισορροπίας για τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ – Το «τυφλό σημείο» στις αγορές
World

Ασκήσεις ισορροπίας του Ομάν στο Ορμούζ - Το «τυφλό σημείο» στις αγορές

Ιράν και Ομάν διεξάγουν κοινές συνομιλίες με σκοπό να καθορίσουν μια νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια στο Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Big Brother σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Τι αλλάζει

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Ανδρομάχη Παύλου
FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της
Business

Γύρισε σελίδα με κέρδη το 2025 η FrieslandCampina Hellas

Θετικα μεγέθη κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas - Η επιστροφή φόρου εισοδήματος και οι πωλήσεις σε ελληνική και διεθνή αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
Jensen Huang: Σε δημοπρασία το μπουφάν του για φιλανθρωπικό σκοπό
World

Mega δημοπρασία για το μπουφάν του Jensen Huang

Η αποτίμηση για το σύμβολο της «επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης», το μπουφάν του Jensen Huang

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι
World

Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Η αγορά εργασίας παρουσιάζει κάποιες ενθαρρυντικές προοπτικές, αλλά αν αναζητάτε σταθερότητα, ορισμένοι τομείς δεν είναι αυτό που ψάχνετε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέιλορ Σουίφτ: Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα;
World

Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα της Τέιλορ Σουίφτ;

Ο καλυμένος από μυστικότητα γάμος της Τέιλορ Σουίφτ θα σπάσει ρεκόρ εξόδων για χώρο, τελετή, ασφάλεια, εστίαση και ψυχαγωγία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία

Το σκάνδιο καταδεικνύει ακριβώς πώς τα μικροσκοπικά σημεία συμφόρησης υλικών μπορούν να παραλύσουν τεράστια αμυντικά προγράμματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ινδία: Η GoDaddy προειδοποιεί ότι η εκστρατεία κατά των ψεύτικων ιστοσελίδων μπορεί να έχει παγκόσμιες συνέπειες
World

Η εκστρατεία κατά fake ιστοσελίδων στην Ινδία ανησυχεί τους εμπόρους domain

Δικαστική απόφαση στην Ινδία αναδιαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας της διακυβέρνησης του διαδικτύου, αλλά η GoDaddy και άλλοι πωλητές domain εκφράζουν ανησυχίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κλιματιστικά: Ο καύσωνας στην Ευρώπη είναι δώρο για τους ασιάτες κατασκευαστές
World

Τα φορητά κλιματιστικά, ένας δήμαρχος και η μάχη για την ευρωπαϊκή αγορά

Ανεβάζουν ρυθμούς παραγωγής στα κλιματιστικά τα μεγάλα εργοστάσια σε Κίνα και Νότια Κορέα μετά τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρωπη

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
JPMorgan: Με απόφαση πρέπει να πληρώνει τα νομικά έξοδα της Τζάβις που μήνυσε
World

Γιατί η JPMorgan υποχρεούται να πληρώνει τα νομικά έξοδα της Τζάβις

Η επιχειρηματίας, που καταδικάστηκε για εξαπάτηση της JPMorgan και οι δικηγόροι της έχουν συσσωρεύσει 144,2 εκ. δολ. σε έξοδα που περιλαμβάνουν... ζελεδάκια, θαλασσινά και βούτυρο κυτταρίτιδας

Latest News
ΕΦΚΑ: Ποιες e-υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες από τις 7 έως 13 Ιουλίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ: Ποιες e-υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες από τις 7 έως 13 Ιουλίου

Η προσωρινή διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες

Stoa Arsakeiou: Athens’ New Downtown Landmark
English Edition

Stoa Arsakeiou: Athens’ New Downtown Landmark

Legendary Food unveils €40 million revamp of historic Arsakeio Megaro, opening in July

Δασμός 3 ευρώ: Γιατί φέρνει αναταράξεις στο εμπόριο
Business

Το 3ευρω φέρνει αναταράξεις στο εμπόριο

Ποιος πληρώνει τελικά τον περίφημο δασμό 3 ευρώ - Τι θα κάνουν Shein και Temu

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Φορολογικές δηλώσεις: Κλήση σε… απολογία – Ποιοι κωδικοί είναι στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Κλήση σε «απολογία» για δηλώσεις - Ποιοι κωδικοί είναι στο στόχαστρο

Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις ζητούν οι σύλλογοι λογιστών - Τι επικαλούνται

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς
Κοινωνία

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου - Τι αναφέρει η ΔΥΠΑ

Γιώργος Καραμέρος: Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Καραμέρος: Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γιώργος Καραμέρος ενημέρωσε με επιστολή του τον Σωκράτη Φάμελλο ότι παραιτείται από βουλευτής και από κάθε κομματική ιδιότητα που είχε στον ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γεράσιμος Σιάσος νέος Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων
Academia

Ο Γεράσιμος Σιάσος νέος Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων

Ο νέος Πρόεδρος της Συνόδου είναι ο νεότερος Πρύτανης που έχει εκλεγεί στη Σύνοδο Πρυτάνεων και βρίσκεται στο τιμόνι του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας από τον Σεπτέμβριο του 2023

Jensen Huang: Σε δημοπρασία το μπουφάν του για φιλανθρωπικό σκοπό
World

Mega δημοπρασία για το μπουφάν του Jensen Huang

Η αποτίμηση για το σύμβολο της «επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης», το μπουφάν του Jensen Huang

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Και επισήμως πλέον παντρεμένοι
Κόσμος

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Και επισήμως πλέον παντρεμένοι

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύτηκαν σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία οικογένειας και διάσημων φίλων

EOPYY Fraud Ring Busted: Doctors and Ex-PASOK Candidate Held
English Edition

EOPYY Fraud Ring Busted: Doctors and Ex-PASOK Candidate Held

Police say a ring exploited patients who had not activated electronic prescriptions, writing thousands of fake ones over six years and forging signatures to claim reimbursements from Greece's national health insurer

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας: Την ερχόμενη εβδομάδα κυρώνεται η Σύμβαση Παραχώρησης
Economy

Στη Βουλή η κύρωση για το Χιονοδρομικό Βασιλίτσας

Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι 30 έτη με δυνατότητα παράτασης για δέκα έτη

Ferrari: Μετά το Luce, η σκουντερία μιλά ξανά στους θαυμαστές της
World

Μετά το Luce, η Ferrari μιλά ξανά στους θαυμαστές της

Η Ferrari ανακοίνωσε το 12Cilindri Manuale - Σχέδια για ειδική σειρά μοντέλων με 1.499 αυτοκίνητα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καύσωνες: Η Ευρώπη η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος – Υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα
Κλιματική αλλαγή

Η Ευρώπη η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος - Υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα

Οι καύσωνες που έπληξαν την κεντρική και βόρεια Ευρώπη φέτος είναι πιθανό να εμφανίζονται πλέον πιο συχνά

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από 3 Αυγούστου – Τα ραντεβού
Κοινωνία

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από 3 Αυγούστου - Τα ραντεβού

Λήγει η προθεσμία για την έκδοση νέας ταυτότητας - Η διαδικασία και το κόστος

ΕΡΓΑΝΗ: Στις 132.730 ανήλθαν οι νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Μάιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πάνω από 130.000 οι νέες θέσεις εργασίας τον Μάιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ για προσλήψεις και αποχωρήσεις

Πρίνος: Στην τελική ευθεία η έναρξη γεωτρήσεων για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα
Green

Στην τελική ευθεία οι γεωτρήσεις στον Πρίνο

Προχωρούν τα έργα δέσμευσης, μεταφοράς και υπόγειας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies