Nvidia: Ο νέος σχεδιασμός του κέντρου δεδομένων της θα λύσει το πρόβλημα νερού της ΑΙ

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Μεταξύ των πολλών ανησυχιών των Αμερικανών σχετικά με τα κέντρα δεδομένων —από τον συνεχή βόμβο έως τις υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος— ξεχωρίζει η υπερβολική κατανάλωση νερού. Οι κάτοικοι πόλεων όπου λειτουργούν κέντρα δεδομένων έχουν αναφερθεί σε περιπτώσεις μολυσμένου νερού, χαμηλής πίεσης νερού και παράνομης άντλησης, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο ένα από τα βασικά στοιχεία της ζωής.

Η Nvidia πιστεύει ότι έχει τη λύση για αυτό: τη νέα υποδομή διακομιστών της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι νεότεροι διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης της θα χρησιμοποιούν εξ ολοκλήρου υγρή ψύξη, μια μέθοδο που εξαλείφει την ανάγκη για ανεμιστήρες ψύξης αέρα που βασίζονται στο νερό, αναφέρει το Fortune.

Αντίθετα, η θερμότητα θα διαχέεται από ένα υγρό ψυκτικό υγρό φτιαγμένο από νερό και προπυλενογλυκόλη που ανακυκλώνεται σε κλειστό βρόχο. Η εταιρεία λέει ότι το σύστημα δεν χρειάζεται να αναρροφά επιπλέον νερό.

«Έχουμε εξαλείψει τεράστιες ποσότητες κατανάλωσης ενέργειας και σχεδόν όλη τη χρήση νερού», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Αλί Χεϊνταρί, διευθυντής ψύξης και υποδομής κέντρων δεδομένων της Nvidia.

Επιπλέον, το ψυκτικό υγρό μπορεί να παραμείνει λειτουργικό σε θερμοκρασίες έως και 45 °C, μια πολύ υψηλότερη θερμοκρασία από τα προηγούμενα συστήματα.

Η κίνηση προς ένα πιο ενεργειακά αποδοτικό σύστημα έρχεται καθώς τα Ηνωμένα Έθνη προέβλεψαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η κατανάλωση νερού που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ισούται με τις ετήσιες ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Nvidia δεν είναι μόνη που θέλει εναλλακτική ψύξη

Εν τω μεταξύ, η Nvidia δεν είναι η μόνη εταιρεία που εργάζεται για τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης νερού. Τον Αύγουστο του 2024, η Microsoft ανακοίνωσε ότι τα νέα κέντρα δεδομένων της θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν νερό για ψύξη, εξοικονομώντας περισσότερα από 125 εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως ανά κέντρο δεδομένων.

«Το συναρπαστικό με αυτό που ανακοίνωσε η Nvidia είναι ότι δείχνει πραγματικά τι είναι δυνατό όσον αφορά την αύξηση αυτής της θερμοκρασίας εισόδου υγρού στους 45°C», δήλωσε στο Fortune ο ;Antrioy Tsi;en, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να το ανεβάσετε, επειδή σε πολλές περιπτώσεις σας επιτρέπει να κάνετε αυτή την ψύξη, αυτή την εξαγωγή θερμότητας στο εξωτερικό περιβάλλον χωρίς να λειτουργείτε μονάδες HVAC, χωρίς να λειτουργείτε κλιματιστικά. Γιατί αν είναι αρκετά δροσερό έξω, δεν χρειάζεται να το κάνετε».

Ο Τσιέν διευθύνει το Κέντρο CERES για Ατέρμονη Υπολογιστική. Τα τελευταία 10 χρόνια, το κέντρο έχει μελετήσει πώς να κάνει τα κέντρα δεδομένων πιο αποτελεσματικά και να μειώσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Μια υψηλότερη θερμοκρασία ψύξης αντιβαίνει στη συμβατική σοφία, εξήγησε. Το βιομηχανικό πρότυπο είναι 30°C, το οποίο απαιτεί πολύ περισσότερο κλιματισμό για να διατηρηθεί.

«Ο λόγος που θέλουν να το κάνουν αυτό είναι ότι αν μπορείτε να ψύξετε τα τσιπ σε υψηλότερη θερμοκρασία, γίνεται ευκολότερο να εξαερώσετε αυτή τη θερμότητα στο εξωτερικό περιβάλλον», είπε ο Τσιέν.

Ενώ είπε ότι η μηδενική χρήση νερού είναι μη ρεαλιστική, η υγρή ψύξη θα μειώσει σημαντικά την ανάγκη για νερό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα συστήματα είναι ακριβά.

Η εταιρεία εκτιμά ότι μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση 50 μεγαβάτ θα μπορούσε να εξοικονομήσει πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε κόστος ενέργειας και νερού που σχετίζεται με την ψύξη, μεταβαίνοντας σε υποδομές υγρής ψύξης.

«Είναι μια κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να προσπαθούν να επιδιώξουν περισσότεροι, επειδή θα μειώσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας αυτών των μεγάλων κέντρων δεδομένων», δήλωσε ο Τσιέν.