Τέιλορ Σουίφτ: Η επιλογή του νυφικού και η νίκη της LVMH

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Η αναζήτηση του ζεύγους Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι για το γάμο τους δεν κατέληξε σε έναν Αμερικανό σχεδιαστή, αλλά στην Dior Haute Couture, με την δισεκατομμυριούχο ποπ σταρ να επιλέγει ένα σχέδιο του Τζόναθαν Άντερσον.

Σε ένα γαμήλιο πάρτι που κρατήθηκε τόσο μυστικό, με τους όρκους να ανταλλάσσονται υπό στρατιωτική ασφάλεια στην αρένα, οι λεπτομέρειες της μόδας ήταν από τις πρώτες που αποκαλύφθηκαν: η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φόρεσαν ειδικά κατασκευασμένα Dior Haute Couture για τον γάμο τους.

Η Σουίφτ συνδύασε το ειδικά σχεδιασμένο από τον Άντερσον κομμάτι υψηλής ραπτικής με κοσμήματα Cartier, και η νύφη και ο γαμπρός φόρεσαν ειδικά κατασκευασμένα παπούτσια Christian Louboutin, όπως επιβεβαίωσαν και οι τρεις εταιρείες στη Wall Street Journal.

«Αυτό είναι το πρώτο νυφικό υψηλής ραπτικής του σχεδιαστή για μια παγκοσμίου φήμης διασημότητα», ανέφερε η Τρι Πέιν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Σουίφτ, σε μια δήλωση σχετικά με την παραγγελία του Dior.

Ο γάμος της χρονιάς

Η σούπερ σταρ της ποπ και ο παίκτης των Kansas City Chiefs ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Σουίφτ στο PEOPLE.

«Οι εμφανίσεις που επέλεξε το ζευγάρι για τη γαμήλια τελετή έφεραν την υπογραφή του οίκου Christian Dior Haute Couture. Σχεδιάστηκαν από τον Τζόναθαν Άντερσον, δημιουργικό διευθυντή των ανδρικών, γυναικείων και υψηλής ραπτικής συλλογών του οίκου, σε στενή συνεργασία με τη νύφη και τον γαμπρό. Αυτό είναι το πρώτο υψηλής ραπτικής νυφικό του σχεδιαστή για μια παγκοσμίου φήμης διασημότητα. Τα παπούτσια ήταν δια χειρός Christian Louboutin, ενώ η νύφη φορούσε κοσμήματα Cartier», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος στη δήλωσή του.

Τον γάμο τέλεσε ο επί χρόνια φίλος του ζευγαριού, Άνταμ Σάντλερ ενώ δεν υπήρχαν παράνυμφοι. Ο αδελφός της νύφης, Όστιν Σουίφτ, είχε το ρόλο του κουμπάρου όπως και ο Τζέισον Κέλσι από την πλευρά του γαμπρού. Μόλις ο γάμος ολοκληρώθηκε φωτεινές επιγραφές έξω από το MSG έγραψαν «Just&T Married»!

Πλήθος επώνυμων καλεσμένων μοιράστηκε την πιο ευτυχισμένη στιγμή του ζευγαριού μεταξύ των οποίων οι Τζίτζι Χαντίντ και Μπράντλεϊ Κούπερ, Ντακότα Τζόνσον, Μαρίσκα Χάργκιτεϊ και Πίτερ Χέρμαν, Εντ Σίραν και Τσέρι Σίμπορν, Μπένσον Μπουν, Χιου Γκραντ, Ζόι Κράβιτζ, Τζέισον Σουντέικις, Ίθαν Χοκ, Τζίμι Φάλον και Τόμι Χίλφιγκερ.

Το βράδυ πριν από τον γάμο πραγματοποιήθηκε το δείπνο πρόβας σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο στο θέατρο Infosys που βρίσκεται στο εσωτερικό του εμβληματικού σταδίου.

Αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού όπως οι Λένα Ντάναμ, Τζακ Αντόνοφ, Άμπιγκεϊλ Άντερσον, Έριν Άντριους, Σαρίσα Τόμσον, Γκρεγκ Όλσεν και Άρικ Τζόουνς, εθεάθησαν κατά την άφιξή τους στον χώρο, φορώντας λαμπερά σύνολα ενώ η Σελένα Γκόμεζ μοιράστηκε μια εντυπωσιακή σέλφι μέσα από το αυτοκίνητό της.

Το after party με τους 1000 καλεσμένους είχε ως θέμα την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» και το «Μάγο του Οζ».

Η LVMH

Ο οίκος Dior, που ανήκει στον όμιλο LVMH, τον οποίο διευθύνει ο διευθύνων σύμβουλος Μπερνάρ Αρνό, επιδίωξε να ανανεώσει τα σχεδιαστικά του χαρακτηριστικά υπό την ηγεσία του δημιουργικού διευθυντή Anderson, του πρώτου σχεδιαστή που διευθύνει τα τμήματα γυναικείας, ανδρικής και υψηλής ραπτικής.

Προηγούμενες νύφες που επέλεξαν τον οίκο Christian Dior, που ιδρύθηκε το 1946 από τον ομώνυμο σχεδιαστή, περιλαμβάνουν την πριγκίπισσα Καρολίνα του Μονακό, το μοντέλο Μιράντα Κερ στον γάμο της με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Snap, Έβαν Σπίγκελ, και την Μελάνια Τραμπ στον γάμο της με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2006.

Η Σουίφτ, διάσημη για την αποφυγή ενός προσωπικού στυλίστα και για την υιοθέτηση ενός ιδιόμορφου, συχνά μεικτού στυλ, συνδυάζοντας επώνυμα και mainstream κομμάτια, συχνά χρησιμοποιεί επιλογές μόδας για να μεταφέρει αινίγματα και τα λεγόμενα «Easter eggs» στους πιστούς της Swifties. Τα κοσμήματα Cartier αναφέρονται στην μπαλάντα της Swift «Elizabeth Taylor» από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl».

Ο ρόλος του Τζόναθαν Άντερσον

Ο 41χρονος Άντερσον, ο οποίος κατάγεται από τη Βόρεια Ιρλανδία, συνεργάστηκε στενά τόσο με τη Σουίφτ όσο και με τον Κέλσι για να δημιουργήσει την εμφάνιση του γάμου, διεκρίνισε η Πέιν.

Ο Άντερσον διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Loewe από το 2013 έως το 2025, κερδίζοντας ευρεία αναγνώριση από τους κριτικούς και εμπορική επιτυχία για τον συνδυασμό ενός ξεχωριστού ύφους και φιλοσοφίας στον ισπανικό οίκο.

Η Loewe πέρασε το 1996 στα χέρια του κολοσσού LVMH, και μετά την αναγέννησή του, ο Άντερσον ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Dior την περασμένη άνοιξη.