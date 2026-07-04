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e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως την Παρασκευή 10 Iουλίου

Από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 04.07.2026, 12:25
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e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως την Παρασκευή 10 Iουλίου
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Συνολικά 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους, θα καταβληθούν στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το διάστημα από 6 έως 10 Ιουλίου.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

•Στις 6 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

•Από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Τι πληρώνει η ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

•20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

•1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

•19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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