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Πρώτη κατοικία: Το φθινόπωρο ο Φορέας Επαναμίσθωσης – Πώς θα λειτουργεί η επαναγορά από τους δανειολήπτες

Το χρονοδιάγραμμα και η λειτουργία του φορέα - Πώς θα μπορεί να σωθεί η πρώτη κατοικία για δανειολήπτες

Ακίνητα 04.07.2026, 07:00
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Πρώτη κατοικία: Το φθινόπωρο ο Φορέας Επαναμίσθωσης – Πώς θα λειτουργεί η επαναγορά από τους δανειολήπτες
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ενεργοποίηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, του μηχανισμού που έχει σχεδιαστεί από το 2020 για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους  Θεώνη Αλαμπάση, στην εκπομπή του ΟΤ, στο Meganews, το χρονοδιάγραμμα πλέον είναι πιο σαφές, καθώς η λειτουργία του φορέα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο φθινόπωρο. Ήδη έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και πλέον τρέχουν οι διαδικασίες για την οριστικοποίηση της κατακύρωσης.

Η δεσμευτική προσφορά

Έχει ολοκληρωθεί  το στάδιο της αποσφράγισης των δεσμευτικών προσφορών και προέκυψε ότι υποβλήθηκε ένας φάκελος δεσμευτικής προσφοράς, από τον οικονομικό φορέα «Christofferson, Robb & Co, LLC». Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της διακήρυξης, ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος.

Το επόμενο βήμα είναι ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Εφόσον αυτά κριθούν πλήρη, θα ανακηρυχθεί οριστικός ανάδοχος και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης, η οποία στη συνέχεια θα εισαχθεί στη Βουλή προς κύρωση. Με την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, εκτιμάται ότι ο φορέας θα τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο.

Πώς θα λειτουργεί ο φορέας

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων είναι ιδιωτικός φορέας, ο οποίος επιλέγεται από το κράτος κατόπιν δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού. Ο ρόλος του είναι να αγοράζει την πρώτη κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη και, στη συνέχεια, να του τη μισθώνει για περίοδο έως 12 ετών.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η έξωση του δανειολήπτη, η οποία θα μπορούσε να επέλθει εάν το ακίνητο περνούσε σε τρίτο. Ο πολίτης παραμένει στην κατοικία του ως μισθωτής, καταβάλλοντας μίσθωμα, ενώ διατηρεί και δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου.

Κατά τη διάρκεια της 12ετούς μίσθωσης και έως τη λήξη της, ο φορέας υποχρεούται να επαναπωλήσει την κατοικία στον πολίτη, εφόσον εκείνος ανακάμψει οικονομικά και είναι συνεπής στην καταβολή του μισθώματος.Ο οφειλέτης  θα μπορεί να επαναγοράσει το ακίνητο και πριν από τη συμπλήρωση της 12ετίας, η οποία αποτελεί το ανώτατο χρονικό όριο ενώ δεν θα έχει την  υποχρέωση να καταβάλει τα μισθώματα όλης της 12ετίας στην περίπτωση που ασκήσει νωρίτερα το δικαίωμα επαναγοράς όπως προβλεπόταν αρχικά.

Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο με έκπτωση 30% επί της εμπορικής του αξίας. Από την έκπτωση αυτή θα μπορεί να ωφεληθεί στο μέλλον και ο δανειολήπτης, καθώς θεωρητικα θα οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση της τιμής επαναγοράς του ακινήτου.

Μέχρι την εκκίνηση του φορέα, πάντως, οι ευάλωτοι δανειολήπτες δεν μένουν χωρίς προστασία. Η κ. Αλαμπάση ξεκαθάρισε ότι παραμένει σε ισχύ το ενδιάμεσο πρόγραμμα, το οποίο παγώνει άμεσα τον πλειστηριασμό και προβλέπει επιδότηση για τον ευάλωτο δανειολήπτη, ώστε να μπορεί να καλύψει τη δόση του δανείου του.

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