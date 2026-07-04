Ένδυση: Ισχυρό το αποτύπωμα των ισπανικών brands στην εγχώρια αγορά

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Ιδιαίτερα εδραιωμένη είναι η θέση των ισπανικών brands στην ένδυση στην ελληνική αγορά, με τις εισαγωγές ενδυμάτων και υποδημάτων να αυξάνονται συνεχώς από το 2020 ως και το 2025, με βάση τα στοιχεία της DataComex που επεξεργάστηκε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη.

Ιδιαίτερα το 2022 σημειώθηκε τεράστια αύξηση της τάξεως του 37,2% στις ισπανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, σε σύγκριση με το 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 434,48 εκατ. ευρώ. Το 2024 και το 2025 η αξία των ισπανικών εξαγωγών προϊόντων ένδυσης στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ το α’ τετράμηνο του 2026 έχουν ήδη φτάσεις τα 168,31 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα βασικοί παίκτες της εγχώριας αγοράς, όπως Zara και Mayoral αυξάνουν τις πωλήσεις τους και ενδυναμώνουν τη θέση τους στην αγορά, ενώ η Mango ενισχύει το δίκτυό της με ανακαίνιση καταστημάτων. Παράλληλα, νέες κινήσεις εξαγορών αναδιαμορφώνουν την ελληνική αγορά ένδυσης.

Η «απόβαση» της Camper στην ελληνική λιανική

Σύμφωνα με πληροφορίες του κλάδου, η Camper, εταιρεία υποδημάτων από τη Μαγιόρκα, προχώρησε πριν λίγες μέρες στην εξαγορά του 60% της ελληνικής Ancient Greek Sandals.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία εμφάνισε το 2025 μειωμένο κύκλο εργασιών κατά -7,54%, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στις 331 χιλιάδες ευρώ έναντι 577 χιλιάδων ευρώ το 2024.

Στη συγκυρία αυτή, η ισπανική Camper της οικογένειας Fluxà επέλεξε να ποντάρει στο ελληνικό brand πολυτελούς υπόδυσης, στη βάση του μοντέλου συνεργασίας με εταιρείες που διαθέτουν ισχυρή ταυτότητα στην εκάστοτε αγορά.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, οι ιδρυτές της Ancient Greek Sandals Νικόλας Νίμογλου και Χριστίνα Μαρτίνη, καθώς και ο συνιδιοκτήτης Γιάννης Βαγενάς, θα διατηρήσουν τη διοίκηση της εταιρείας και το brand θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ένα πλήρως ανεξάρτητο σήμα.

«Η υποδοχή της Ancient Greek Sandals στην οικογένειά μας αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό και συναρπαστικό ορόσημο για εμάς», ανέφερε ό Miguel Fluxà, CEO της Camper, τονίζοντας ότι η παγκόμσια υποδομή της ισπανικής εταιρείας θα συμβάλει στην αυτοτελή ανάπτυξη της Ancient Greek Sandals.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινάμε αυτό το νέο κεφάλαιο μαζί, προσφέροντάς τους την παγκόσμια υποδομή μας ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσουν το ανεξάρτητο όραμά τους», είπε ο ίδιος.

Ένδυση: Αλλάζει τιμολογιακή «πίστα» η Zara

Αλλάζει την ισορροπία της ελληνικής αγοράς ένδυσης η Zara, που ανήκει τον όμιλο Inditex, καθώς οδεύει στην αναβάθμιση του σήματός της.

Στον τελευταίο ισολογισμό του 2024, ο κύκλος εργασιών της ισπανικής εταιρείας άγγιξε τα 800 εκατ. ευρώ έναντι 725 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 46 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την τρέχουσα χρήση, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η Zara σταδιακά μετατοπίζεται προς υψηλότερη τιμολογιακή κατηγορία, προσδοκώντας υπεραποδόσεις μέσα από την έμφαση στην ποιότητα, στο design και στην αναβάθμιση της εμπειρίας καταστήματος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, νέος χώρος για επενδυτικές ευκαιρίες ανοίγει στο κομμάτι «value for money» ένδυσης. Συνολικά, η αγορά υπολογίζεται ότι κινείται συνολικά μεταξύ 3 και 3,5 δισ. ευρώ.

Επιμένει η Mango – Θωρακισμένη οικονομικά

Ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων διατηρεί στην Ελλάδα και η Mango, η οποία το πέρσι συμπλήρωσε 40 χρόνια λειτουργίας, με παρουσία σε πάνω από 120 αγορές σε όλο τον κόσμο, με πάνω από 2.900 σημεία πώλησης.

Στην ελληνική αγορά, η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω της Mango Garments Ελλάς, της θυγατρικής που ανήκει στο σύνολο επιχειρήσεων της Punto FA SL, με μητρική τη Mango MNG Holding που εδρεύει στη Βαρκελώνη και τελεί υπό τη διαχείριση της Margarita Salvans Puigbo.

Το master franchisee «τρέχει» από τη Sportswind του ομίλου Fais, η οποία διατηρεί τέσσερα καταστήματα πώλησης, στην Λ.Κηφισού 96-98, Αιγάλεω εντός του Εμπορικού Κέντρου River West, Αγγ.Μεταξά 16-17, Γλυφάδα, στην Λάρισα εντός του εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet και στην Πάτρα επί της οδού Αγ. Νικολάου 35.

Η εταιρεία έκλεισε το οικονομικό έτος 2024 με πωλήσεις 9,81 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων κατέγραψαν σημαντική, φτάνοντας τις 79 χιλιάδες έναντι 26 χιλιάδων το 2023. Παρά την οριακά υποδεέστερη συνολική εικόνα, το 2024 η εταιρεία τετραπλασίασε τα ταμειακά της διαθέσιμα, από 883 χιλιάδες ευρώ το 2023 σε 4,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Πρόσφατα, η Fais προχώρησε σε ανακαίνιση του υποκαταστήματος Mango στο River West, προσδοκώντας να συνδυάσει την εμπορικότητα του σημείου με τη διεθνή κατεύθυνση που διατηρτεί το brand.