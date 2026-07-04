 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Ο ορίζοντας του ΧΑ, οι κατακτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ρεκόρ της Coca Cola, επιταχύνει ο AKTOR, το σερί του ΑΒΑΞ, οι διαγωνισμοί του Υπερταμείου, η «μάχη» των πρώτων στο ταμπλό

Επόμενος σταθμός οι 2.600

Inside Stories 04.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ο ορίζοντας του ΧΑ, οι κατακτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ρεκόρ της Coca Cola, επιταχύνει ο AKTOR, το σερί του ΑΒΑΞ, οι διαγωνισμοί του Υπερταμείου, η «μάχη» των πρώτων στο ταμπλό
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Ιούλιος έκανε ποδαρικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο έφτασε σε νέα υψηλά 200 μηνών.

Σχεδόν στο +20% από την αρχή του έτους… και είμαστε μόλις στις πρώτες ημέρες του δεύτερου εξαμήνου.

Επόμενος σταθμός φυσικά είναι οι 2.600 μονάδες, με πρώτο ενδιάμεσο σκαλοπάτι στις 2.540 μονάδες.

———–

Η ρευστότητα στηρίζει την αγορά

Και όπως είναι αναμενόμενο όλοι μιλούν για την άνεση με την οποία η αγορά απορροφά μεγάλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και ιδιωτικές τοποθετήσεις.

Ίδιον της αυξημένης ρευστότητας και του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Σας θυμίζω ότι σε προηγούμενους ανοδικούς κύκλους, αντίστοιχες κινήσεις θα λειτουργούσαν απορροφητικά για τη διαθέσιμη ρευστότητα και θα επιβράδυναν την πορεία του χρηματιστηρίου.

Σήμερα, αντίθετα, η αγορά δείχνει ότι διαθέτει τα κεφάλαια για να τις στηρίξει χωρίς να χάνει τη δυναμική της.

————–

Ο πολιτικός παράγοντας

Στον ορίζοντα, πάντως, αρχίζει να διαγράφεται ένας παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες εθνικές εκλογές έχει ουσιαστικά ξεκινήσει και όσο θα πλησιάζει η επίσημη προεκλογική περίοδος, η αβεβαιότητα για την έκβαση των εκλογών, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, είναι πιθανό να οδηγήσει μέρος των επενδυτών σε πιο επιφυλακτική στάση, περιορίζοντας την ανάληψη μεγάλων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συναλλαγών.

Μην απορείτε λοιπόν που κάποιες εισηγμένες επισπεύδουν τα σχέδιά τους για παντός είδους κεφαλαιακές ενισχύσεις.

Διότι δεν έχουμε τελειώσει και μάλλον το καλοκαίρι δεν θα είναι και πολύ ξεκούραστο για αρκετές εισηγμένες και αναδόχους.

———

Μίνι απολογισμός…

Ευχαριστημένοι και οι νέοι μέτοχοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η αύξηση κεφαλαίου – αστραπή έγινε στις αρχές της εβδομάδας με τιμή διάθεσης τα 42,50 ευρώ και λίγες ημέρες μετά η μετοχή έκλεισε στα 46,22 ευρώ.

Ένα πρώτο δείγμα ότι η αγορά απορρόφησε χωρίς δυσκολία την έκδοση και ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον όμιλο παραμένει ισχυρό.

—————–

Ανοίγει το βιβλίο

Θυμίζω εδώ ότι και η Seanergy Maritime Holdings κάνει το επόμενο βήμα στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ανοίγοντας από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου το βιβλίο προσφορών για το νέο εταιρικό της ομόλογο.

Η έκδοση σηματοδοτεί ακόμη μία ναυτιλιακή που στρέφεται στους Έλληνες επενδυτές για άντληση κεφαλαίων, με τις ομολογίες να προγραμματίζεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το εύρος της ετήσιας απόδοσης έχει τοποθετηθεί μεταξύ 4,90% και 5,20%, με το τελικό κουπόνι να «κλειδώνει» μετά το τέλος της δημόσιας προσφοράς, ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί.

Το ενδιαφέρον της αγοράς αναμένεται να αποτελέσει το βασικό κριτήριο για την τελική τιμολόγηση της έκδοσης, η οποία εντάσσεται στη στρατηγική χρηματοδότησης της ναυτιλιακής.

————-

Η AKTOR στο προσκήνιο

Ουσιαστικά όμως η σκυτάλη βρίσκεται στα χέρια του AKTOR, ο οποίος πρωταγωνίστησε και την Παρασκευή, κλείνοντας σε νέο υψηλό 23 ετών.

Η μετοχή ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα 14,36 ευρώ, , με το κλείσιμο να πραγματοποιείται στο υψηλό ημέρας μέσω των τελικών δημοπρασιών, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχε βρεθεί να υποχωρεί έως και 1,6%.

Η χρηματιστηριακή της αξία ανήλθε πλέον στα 2,93 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο φυσικά είναι η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος περίπου 3 δισ. ευρώ.

Η σχετική πρόταση θα τεθεί προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση της 16ης Ιουλίου.

————–

Η Citi βλέπει καλύτερο εξάμηνο για την Coca-Cola HBC, αλλά…

Κατά 200 εκατ. …πάνω από τα 22 δισ. βρίσκεται πλέον η κεφαλαιοποίηση της Coca-Cola HBC… φυσικά ποιητική αδεία της στήλης, καθώς ο τίτλος έχει τραβήξει πλέον το δικό του δρόμο.

Άλλωστε και η Citi αναγνώρισε ότι η εταιρεία συνεχίζει να εκτελεί αποτελεσματικά το επιχειρηματικό της πλάνο και πιθανότατα θα συνεχίσει να εκπλήσσει θετικά στα αποτελέσματα.

Η Citi εκτιμά ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη, αλλά και η μετάθεση της εφαρμογής του DRS στην Ελλάδα, θα στηρίξουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία.

Επίσης, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) αποτελεί τον σημαντικότερο αναπτυξιακό καταλύτη για τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα, δεν αποκλείει η διοίκηση να αναβαθμίσει στις 6 Αυγούστου την πρόβλεψη για την οργανική αύξηση του EBIT το 2026 στο εύρος 9%-11%, από 7%-10% σήμερα.

—————–

Μάχη;

Η ΔΕΗ μπορεί να μην κατάφερε να κλείσει πάνω από τα 24 ευρώ, αλλά το γεγονός ότι τα «είδε» ενδοσυνεδριακά την Παρασκευή έχει τη σημασία του.

Πλέον είναι περιττό να αναφέρει η στήλη τη win – win εξίσωση που έλυσε το επιτελείο Γ. Στάσση με την αύξηση κεφαλαίου.

Άλλωστε, από τις 4 Ιουνίου η μετοχή έχει καταγράψει μόλις τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, με την κεφαλαιοποίησή της να έχει φθάσει πλέον στα 14,1 δισ. ευρώ.

Η απόσταση από την Εθνική Τράπεζα, που αποτιμάται στα 14,4 δισ. ευρώ, έχει μειωθεί αισθητά και, όπως είναι φυσικό, δεν περνά απαρατήρητη από την αγορά.

Ο λόγος είναι προφανής. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, όταν αναμένονται οι πρώτες εισροές από τις αναβαθμίσεις της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες, το μέγεθος των εισηγμένων θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Γι’ αυτό και οι αποτιμήσεις θα βρίσκονται στο μικροσκόπιο.

Και ένας αστερίσκος από τη στήλη…… οι προσομοιώσεις που κυκλοφορούν σήμερα για τις σταθμίσεις αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό, όχι όμως το τελικό αποτέλεσμα.

—————–

Έξι στα έξι

Στα «μικρότερα», τα βλέμματα συγκέντρωσε και ο ΑΒΑΞ.

Η μετοχή ολοκλήρωσε ένα σερί έξι συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων, με τις δύο τελευταίες να συνοδεύονται από σχεδόν διπλάσιους όγκους συναλλαγών.

Από τα 3,38 ευρώ βρέθηκε στα 3,885 ευρώ, με την αγορά να συνεχίζει να προεξοφλεί τη βελτίωση των μεγεθών του ομίλου και την αυξημένη ορατότητα που προσφέρει το ανεκτέλεστο.

Δεν είναι τυχαίο ότι και η διοίκηση, στη γενική συνέλευση, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη.

Ο πρόεδρος Χρήστος Ιωάννου έκανε λόγο για συνέχεια της ισχυρής πορείας του 2025, μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της προηγούμενης διετίας, θέτοντας ως επόμενο στόχο EBITDA 150 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το ανεκτέλεστο παραμένει στα 2,8 δισ. ευρώ, το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αξία και οι δραστηριότητες στο real estate ενισχύονται.

Κατά τη Γενική Συνέλευση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του προσφάτως αποθανόντος Κωνσταντίνου Κουβαρά, εκ των ιδρυτών της ΑΒΑΞ και επί 40 συναπτά έτη κορυφαίου στελέχους της Διοίκησης και μετόχου της εταιρίας.

———————-

Τρεις διαγωνισμοί

Πέραν του ταμπλό όμως, τρεις διαγωνισμοί του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (Υπερταμείο) θα κάνουν τον Ιούλιο πιο θερμό επενδυτικά.

Όπως μαθαίνω εντός του μήνα αναμένεται να προκηρυχθούν δύο διαγωνισμοί, οι οποίοι αναμένεται να συγκεντρώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον από ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους της αγοράς.

Ο πρώτος είναι για την υποπαραχώρηση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας. Για την αξιοποίηση του λιμανιού ώστε ουσιαστικά να αποτελέσει το αντίπαλο δεός… της Cosco στον Πειραιά έχει τοποθετηθεί και ο αμερικανικός παράγοντας… με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να αποκτά γεωστρατηγικά χαρακτήρα.

Ο δεύτερος διαγωνισμός που θα βγει είναι για την ανάπλαση της ΔΕΘ όπου το ενδιαφέρον κατασκευαστικών εταιρειών φαίνεται να είναι ισχυρό.

Και τέλος στις 27 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό του PPF του Υπερταμείου που αφορά στην προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας και την εκτύπωση – προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας (ταυτότητες και διαβατήρια), εκτιμώμενης αξίας 515,4 εκατ. ευρώ.

—————–

Καμπανάκι…

Και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, τα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας υπενθυμίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαρθρωτικές προκλήσεις.

Η Ελλάδα κατέγραψε το μεγαλύτερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τη Eurostat.

Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 6,6 δισ. ευρώ, υψηλότερο από εκείνο της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Βουλγαρίας.

Η εικόνα αυτή αντανακλά τις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούν οι εισαγωγές, το ενεργειακό κόστος και η εξάρτηση της χώρας από εξωτερικές χρηματοδοτικές εισροές, παρά τη σημαντική συμβολή του τουρισμού και των μεταφορών στο ισοζύγιο υπηρεσιών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 1]
Experts

Παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του
Κόσμος

Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι
World

Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ - Κερδισμένοι και χαμένοι
Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα
Κοινωνία

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα
ΗΠΑ: «Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος

«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό
Η πολιτιστική κληρονομιά στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο
Experts

Πολιτισμός και Ανάπτυξη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στεγαστική κρίση: Η πολιτική της κυβέρνησης και η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών
Ακίνητα

Η σκληρή αλήθεια για το στεγαστικό - Τι δείχνουν οι αριθμοί

Το «Σπίτι μου ΙΙ», οι τιμές των ακινήτων, η εκτόξευση των ενοικίων, το κόστος κατοχής δείχνουν ότι η πρόσβαση στη στέγη παραμένει το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ξεπερνούν τον πήχη οι τράπεζες - Τα top pick

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών και ξεχωρίζει την Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία

Το σκάνδιο καταδεικνύει ακριβώς πώς τα μικροσκοπικά σημεία συμφόρησης υλικών μπορούν να παραλύσουν τεράστια αμυντικά προγράμματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ομάν: Ασκήσεις ισορροπίας για τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ – Το «τυφλό σημείο» στις αγορές
World

Ασκήσεις ισορροπίας του Ομάν στο Ορμούζ - Το «τυφλό σημείο» στις αγορές

Ιράν και Ομάν διεξάγουν κοινές συνομιλίες με σκοπό να καθορίσουν μια νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια στο Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Big Brother σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Τι αλλάζει

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Ανδρομάχη Παύλου
FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της
Business

Γύρισε σελίδα με κέρδη το 2025 η FrieslandCampina Hellas

Θετικα μεγέθη κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas - Η επιστροφή φόρου εισοδήματος και οι πωλήσεις σε ελληνική και διεθνή αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Nike: Στα δικαστήρια με τη 7-Eleven για τα νέα Air Max
World

«Πόλεμος» για ένα ζευγάρι sneakers

Η 7-Eleven κατέθεσε μήνυση κατά της Nike, υποστηρίζοντας ότι τα νέα Air Max 95 αντιγράφουν την εμβληματική χρωματική ταυτότητα της αλυσίδας

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Inside Stories
Ο ορίζοντας του ΧΑ, οι κατακτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ρεκόρ της Coca Cola, επιταχύνει ο AKTOR, το σερί του ΑΒΑΞ, οι διαγωνισμοί του Υπερταμείου, η «μάχη» των πρώτων στο ταμπλό
Inside Stories

Ο ορίζοντας του ΧΑ, οι κατακτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ρεκόρ της Coca Cola, επιταχύνει ο AKTOR, το σερί του ΑΒΑΞ, οι διαγωνισμοί του Υπερταμείου, η «μάχη» των πρώτων στο ταμπλό

Επόμενος σταθμός οι 2.600

Σαραντάρισε» η Motor Oil, βλέπει δείκτες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αντέδρασε η CrediaBank, «τρύπησε το ταβάνι» η Allwyn, το turnaround της Σουρωτής
Inside Stories

Σαραντάρισε» η Motor Oil, βλέπει δείκτες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αντέδρασε η CrediaBank, «τρύπησε το ταβάνι» η Allwyn, το turnaround της Σουρωτής

Καθημερινό το τεστ

Το ρουά ματ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ώθηση των διυλιστηρίων, γυρίζει σελίδα ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στη Eurobank τα «κλειδιά» της Ινδίας, τι ψάχνει η Qualco
Inside Stories

Το ρουά ματ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ώθηση των διυλιστηρίων, γυρίζει σελίδα ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στη Eurobank τα «κλειδιά» της Ινδίας, τι ψάχνει η Qualco

Αντοχές υψηλού επιπέδου

Οι «σημειώσεις» η Moody’s, οι δεύτερες σκέψεις στα mezz, επιταχύνει τα deals ο AKTOR, τι βλέπει η Capital Group στην Ελλάδα, οι συζητήσεις της THEON
Inside Stories

Οι «σημειώσεις» η Moody’s, οι δεύτερες σκέψεις στα mezz, επιταχύνει τα deals ο AKTOR, τι βλέπει η Capital Group στην Ελλάδα, οι συζητήσεις της THEON

Πήραν το όπλο τους οι τράπεζες…

Ο πήχης του window dressing, οι 3 «υπέροχες» του 6μήνου, δεν «τελείωσε» ο Aktor, η συνάντηση των «5» στο Μαξίμου
Inside Stories

Ο πήχης του window dressing, οι 3 «υπέροχες» του 6μήνου, δεν «τελείωσε» ο Aktor, η συνάντηση των «5» στο Μαξίμου

Ο ιός του Σαββατοκύριακου

Ανοιχτοί οι «κρουνοί» το ΧΑ, βλέπει και τα 5 ευρώ ο ΑΔΜΗΕ, ετοιμάζεται και η Attica Stores, τι αναζητά στη Βουλγαρία η Alpha Bank, νίκη ΟΛΘ
Inside Stories

Ανοιχτοί οι «κρουνοί» το ΧΑ, βλέπει και τα 5 ευρώ ο ΑΔΜΗΕ, ετοιμάζεται και η Attica Stores, τι αναζητά στη Βουλγαρία η Alpha Bank, νίκη ΟΛΘ

Ισχυρό το pipeline

Ξεδιπλώνει τα σχέδια του ο Εξάρχου, οι αιχμές Σιάμισιη, η εξωστρέφεια της Lavipharm, στον Καναδά η BYLOT, κλείνει το βιβλίο η Attica Stores
Inside Stories

Ξεδιπλώνει τα σχέδια του ο Εξάρχου, οι αιχμές Σιάμισιη, η εξωστρέφεια της Lavipharm, στον Καναδά η BYLOT, κλείνει το βιβλίο η Attica Stores

Οι τράπεζες φέρνουν την πίεση

Latest News
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 1]
Experts

Παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ισχύουσες διατάξεις, αιτιολογική έκθεση και διοικητικό πλαίσιο

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του
Κόσμος

Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του

Σε αιχμηρές νύξεις σε βάρος προκατόχων του προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια επεισοδίου πόντκαστ για παιδιά, ενώ διάβασε αποσπάσματα βιβλίου υπό τον τίτλο Presidents Play!

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι
World

Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Η αγορά εργασίας παρουσιάζει κάποιες ενθαρρυντικές προοπτικές, αλλά αν αναζητάτε σταθερότητα, ορισμένοι τομείς δεν είναι αυτό που ψάχνετε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα
Κοινωνία

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, με στόχο την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και την αρμονική συγκατοίκηση

Μίνα Μουστάκα
ΗΠΑ: «Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος

«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό

Με σταθερούς ανέμους 259 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές ως και 314 χιλιομέτρων την ώρα κινείται ο τυφώνας Μπάβι, απειλώντας νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η πολιτιστική κληρονομιά στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο
Experts

Πολιτισμός και Ανάπτυξη

Η Ελλάδα διαθέτει παγκοσμίως μοναδικό πολιτιστικό κεφάλαιο, μεγάλης αναπτυξιακής αξίας. Το ζήτημα δεν είναι αν θα το αξιοποιήσει, αλλά πώς θα το αξιοποιήσει

Γεώργιος Μέργος
ΑΑΔΕ: Ποιες αγροτικές πληρωμές αναμένονται – Το χρονοδιάγραμμα
AGRO

Ποιες αγροτικές πληρωμές αναμένονται - Το χρονοδιάγραμμα

Ενισχύσεις και αποζημιώσεις θα καταβληθούν εντός Ιουλίου από την ΑΑΔΕ στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους

Τέιλορ Σουίφτ: Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα;
World

Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα της Τέιλορ Σουίφτ;

Ο καλυμένος από μυστικότητα γάμος της Τέιλορ Σουίφτ θα σπάσει ρεκόρ εξόδων για χώρο, τελετή, ασφάλεια, εστίαση και ψυχαγωγία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία

Το σκάνδιο καταδεικνύει ακριβώς πώς τα μικροσκοπικά σημεία συμφόρησης υλικών μπορούν να παραλύσουν τεράστια αμυντικά προγράμματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ένδυση: Ισχυρό το αποτύπωμα των ισπανικών brands στην εγχώρια αγορά
Business

Ισπανικές εταιρείες «εισβάλουν» στο ελληνικό retail

Σερί κερδών καταγράφουν ισπανικές εταιρείες στην ένδυση - Πώς διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα στην ελληνική αγορά - Στα ύψη οι εισαγωγές ρούχων από Ισπανία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Υπεράκτια αιολικά: Τα πρώτα βήματα μετά από μήνες στασιμότητας – Πώς στήνεται το παζλ των διαγωνισμών
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ξεμπλοκάρουν τα υπεράκτια αιολικά – Πώς στήνεται το παζλ των διαγωνισμών

Η κυβέρνηση συμπληρώνει σταδιακά τα κρίσιμα κομμάτια του θεσμικού και τεχνικού πλαισίου για την επόμενη φάση ανάπτυξης για τα υπεράκτια (offshore) αιολικά

Μάχη Τράτσα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πόσο φθηνές είναι οι μετοχές των τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πόσο φθηνές είναι οι τραπεζικές μετοχές;

Σε υψηλά 16ετίας το Euronext Athens, αλλά με «φθηνές» ακόμη τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nike: Τι απορρόφησε τα κέρδη στην Ελλάδα και τον κόσμο
Business

Πού «χάθηκαν» τα κέρδη της Nike στην Ελλάδα

Ο ρόλος της L' Innominato Hellas, το flagship κατάστημα της Nike στη Σταδίου και η διεθνής εικόνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ο ορίζοντας του ΧΑ, οι κατακτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ρεκόρ της Coca Cola, επιταχύνει ο AKTOR, το σερί του ΑΒΑΞ, οι διαγωνισμοί του Υπερταμείου, η «μάχη» των πρώτων στο ταμπλό
Inside Stories

Ο ορίζοντας του ΧΑ, οι κατακτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ρεκόρ της Coca Cola, επιταχύνει ο AKTOR, το σερί του ΑΒΑΞ, οι διαγωνισμοί του Υπερταμείου, η «μάχη» των πρώτων στο ταμπλό

Επόμενος σταθμός οι 2.600

Η τεχνολογία και τα νέα δεδομένα για τo λιανικό εμπόριο 
Experts

H τεχνολογία στο εμπόριο

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνθήκη επιβίωσης στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον

Σταύρος Καφούνης
Υπερταμείο: Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Μεταφορές

Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Παράταση μέχρι τις 20 Αυγούστου από το Υπερταμείο στον διαγωνισμό παραχώρησης – Ποια ονόματα παίζουν

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies