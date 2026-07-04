Ο ορίζοντας του ΧΑ, οι κατακτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ρεκόρ της Coca Cola, επιταχύνει ο AKTOR, το σερί του ΑΒΑΞ, οι διαγωνισμοί του Υπερταμείου, η «μάχη» των πρώτων στο ταμπλό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Ιούλιος έκανε ποδαρικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο έφτασε σε νέα υψηλά 200 μηνών.

Σχεδόν στο +20% από την αρχή του έτους… και είμαστε μόλις στις πρώτες ημέρες του δεύτερου εξαμήνου.

Επόμενος σταθμός φυσικά είναι οι 2.600 μονάδες, με πρώτο ενδιάμεσο σκαλοπάτι στις 2.540 μονάδες.

———–

Η ρευστότητα στηρίζει την αγορά

Και όπως είναι αναμενόμενο όλοι μιλούν για την άνεση με την οποία η αγορά απορροφά μεγάλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και ιδιωτικές τοποθετήσεις.

Ίδιον της αυξημένης ρευστότητας και του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Σας θυμίζω ότι σε προηγούμενους ανοδικούς κύκλους, αντίστοιχες κινήσεις θα λειτουργούσαν απορροφητικά για τη διαθέσιμη ρευστότητα και θα επιβράδυναν την πορεία του χρηματιστηρίου.

Σήμερα, αντίθετα, η αγορά δείχνει ότι διαθέτει τα κεφάλαια για να τις στηρίξει χωρίς να χάνει τη δυναμική της.

————–

Ο πολιτικός παράγοντας

Στον ορίζοντα, πάντως, αρχίζει να διαγράφεται ένας παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες εθνικές εκλογές έχει ουσιαστικά ξεκινήσει και όσο θα πλησιάζει η επίσημη προεκλογική περίοδος, η αβεβαιότητα για την έκβαση των εκλογών, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, είναι πιθανό να οδηγήσει μέρος των επενδυτών σε πιο επιφυλακτική στάση, περιορίζοντας την ανάληψη μεγάλων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συναλλαγών.

Μην απορείτε λοιπόν που κάποιες εισηγμένες επισπεύδουν τα σχέδιά τους για παντός είδους κεφαλαιακές ενισχύσεις.

Διότι δεν έχουμε τελειώσει και μάλλον το καλοκαίρι δεν θα είναι και πολύ ξεκούραστο για αρκετές εισηγμένες και αναδόχους.

———

Μίνι απολογισμός…

Ευχαριστημένοι και οι νέοι μέτοχοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η αύξηση κεφαλαίου – αστραπή έγινε στις αρχές της εβδομάδας με τιμή διάθεσης τα 42,50 ευρώ και λίγες ημέρες μετά η μετοχή έκλεισε στα 46,22 ευρώ.

Ένα πρώτο δείγμα ότι η αγορά απορρόφησε χωρίς δυσκολία την έκδοση και ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον όμιλο παραμένει ισχυρό.

—————–

Ανοίγει το βιβλίο

Θυμίζω εδώ ότι και η Seanergy Maritime Holdings κάνει το επόμενο βήμα στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ανοίγοντας από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου το βιβλίο προσφορών για το νέο εταιρικό της ομόλογο.

Η έκδοση σηματοδοτεί ακόμη μία ναυτιλιακή που στρέφεται στους Έλληνες επενδυτές για άντληση κεφαλαίων, με τις ομολογίες να προγραμματίζεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το εύρος της ετήσιας απόδοσης έχει τοποθετηθεί μεταξύ 4,90% και 5,20%, με το τελικό κουπόνι να «κλειδώνει» μετά το τέλος της δημόσιας προσφοράς, ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί.

Το ενδιαφέρον της αγοράς αναμένεται να αποτελέσει το βασικό κριτήριο για την τελική τιμολόγηση της έκδοσης, η οποία εντάσσεται στη στρατηγική χρηματοδότησης της ναυτιλιακής.

————-

Η AKTOR στο προσκήνιο

Ουσιαστικά όμως η σκυτάλη βρίσκεται στα χέρια του AKTOR, ο οποίος πρωταγωνίστησε και την Παρασκευή, κλείνοντας σε νέο υψηλό 23 ετών.

Η μετοχή ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα 14,36 ευρώ, , με το κλείσιμο να πραγματοποιείται στο υψηλό ημέρας μέσω των τελικών δημοπρασιών, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχε βρεθεί να υποχωρεί έως και 1,6%.

Η χρηματιστηριακή της αξία ανήλθε πλέον στα 2,93 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο φυσικά είναι η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος περίπου 3 δισ. ευρώ.

Η σχετική πρόταση θα τεθεί προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση της 16ης Ιουλίου.

————–

Η Citi βλέπει καλύτερο εξάμηνο για την Coca-Cola HBC, αλλά…

Κατά 200 εκατ. …πάνω από τα 22 δισ. βρίσκεται πλέον η κεφαλαιοποίηση της Coca-Cola HBC… φυσικά ποιητική αδεία της στήλης, καθώς ο τίτλος έχει τραβήξει πλέον το δικό του δρόμο.

Άλλωστε και η Citi αναγνώρισε ότι η εταιρεία συνεχίζει να εκτελεί αποτελεσματικά το επιχειρηματικό της πλάνο και πιθανότατα θα συνεχίσει να εκπλήσσει θετικά στα αποτελέσματα.

Η Citi εκτιμά ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη, αλλά και η μετάθεση της εφαρμογής του DRS στην Ελλάδα, θα στηρίξουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία.

Επίσης, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) αποτελεί τον σημαντικότερο αναπτυξιακό καταλύτη για τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα, δεν αποκλείει η διοίκηση να αναβαθμίσει στις 6 Αυγούστου την πρόβλεψη για την οργανική αύξηση του EBIT το 2026 στο εύρος 9%-11%, από 7%-10% σήμερα.

—————–

Μάχη;

Η ΔΕΗ μπορεί να μην κατάφερε να κλείσει πάνω από τα 24 ευρώ, αλλά το γεγονός ότι τα «είδε» ενδοσυνεδριακά την Παρασκευή έχει τη σημασία του.

Πλέον είναι περιττό να αναφέρει η στήλη τη win – win εξίσωση που έλυσε το επιτελείο Γ. Στάσση με την αύξηση κεφαλαίου.

Άλλωστε, από τις 4 Ιουνίου η μετοχή έχει καταγράψει μόλις τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, με την κεφαλαιοποίησή της να έχει φθάσει πλέον στα 14,1 δισ. ευρώ.

Η απόσταση από την Εθνική Τράπεζα, που αποτιμάται στα 14,4 δισ. ευρώ, έχει μειωθεί αισθητά και, όπως είναι φυσικό, δεν περνά απαρατήρητη από την αγορά.

Ο λόγος είναι προφανής. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, όταν αναμένονται οι πρώτες εισροές από τις αναβαθμίσεις της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες, το μέγεθος των εισηγμένων θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Γι’ αυτό και οι αποτιμήσεις θα βρίσκονται στο μικροσκόπιο.

Και ένας αστερίσκος από τη στήλη…… οι προσομοιώσεις που κυκλοφορούν σήμερα για τις σταθμίσεις αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό, όχι όμως το τελικό αποτέλεσμα.

—————–

Έξι στα έξι

Στα «μικρότερα», τα βλέμματα συγκέντρωσε και ο ΑΒΑΞ.

Η μετοχή ολοκλήρωσε ένα σερί έξι συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων, με τις δύο τελευταίες να συνοδεύονται από σχεδόν διπλάσιους όγκους συναλλαγών.

Από τα 3,38 ευρώ βρέθηκε στα 3,885 ευρώ, με την αγορά να συνεχίζει να προεξοφλεί τη βελτίωση των μεγεθών του ομίλου και την αυξημένη ορατότητα που προσφέρει το ανεκτέλεστο.

Δεν είναι τυχαίο ότι και η διοίκηση, στη γενική συνέλευση, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη.

Ο πρόεδρος Χρήστος Ιωάννου έκανε λόγο για συνέχεια της ισχυρής πορείας του 2025, μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της προηγούμενης διετίας, θέτοντας ως επόμενο στόχο EBITDA 150 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το ανεκτέλεστο παραμένει στα 2,8 δισ. ευρώ, το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αξία και οι δραστηριότητες στο real estate ενισχύονται.

Κατά τη Γενική Συνέλευση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του προσφάτως αποθανόντος Κωνσταντίνου Κουβαρά, εκ των ιδρυτών της ΑΒΑΞ και επί 40 συναπτά έτη κορυφαίου στελέχους της Διοίκησης και μετόχου της εταιρίας.

———————-

Τρεις διαγωνισμοί

Πέραν του ταμπλό όμως, τρεις διαγωνισμοί του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (Υπερταμείο) θα κάνουν τον Ιούλιο πιο θερμό επενδυτικά.

Όπως μαθαίνω εντός του μήνα αναμένεται να προκηρυχθούν δύο διαγωνισμοί, οι οποίοι αναμένεται να συγκεντρώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον από ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους της αγοράς.

Ο πρώτος είναι για την υποπαραχώρηση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας. Για την αξιοποίηση του λιμανιού ώστε ουσιαστικά να αποτελέσει το αντίπαλο δεός… της Cosco στον Πειραιά έχει τοποθετηθεί και ο αμερικανικός παράγοντας… με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να αποκτά γεωστρατηγικά χαρακτήρα.

Ο δεύτερος διαγωνισμός που θα βγει είναι για την ανάπλαση της ΔΕΘ όπου το ενδιαφέρον κατασκευαστικών εταιρειών φαίνεται να είναι ισχυρό.

Και τέλος στις 27 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό του PPF του Υπερταμείου που αφορά στην προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας και την εκτύπωση – προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας (ταυτότητες και διαβατήρια), εκτιμώμενης αξίας 515,4 εκατ. ευρώ.

—————–

Καμπανάκι…

Και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, τα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας υπενθυμίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαρθρωτικές προκλήσεις.

Η Ελλάδα κατέγραψε το μεγαλύτερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τη Eurostat.

Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 6,6 δισ. ευρώ, υψηλότερο από εκείνο της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Βουλγαρίας.

Η εικόνα αυτή αντανακλά τις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούν οι εισαγωγές, το ενεργειακό κόστος και η εξάρτηση της χώρας από εξωτερικές χρηματοδοτικές εισροές, παρά τη σημαντική συμβολή του τουρισμού και των μεταφορών στο ισοζύγιο υπηρεσιών.