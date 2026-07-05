EasyJet: Αποδοχή προσφοράς εξαγοράς ύψους 5,2 δισ. λιρών από την Castlelake

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Σε καταρχήν συμφωνία ήρθε η EasyJet με την Castlelake μετά την πέμπτη προσφορά εξαγοράς που κατέθεσε, ύψους 6,90 λιρών ανά μετοχή σε μετρητά, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες σε δήλωση την Κυριακή.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους δέχεται πιέσεις από την ραγδαία άνοδο των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Η πιο πρόσφατη προσφορά αποτιμά την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους του Ηνωμένου Βασιλείου στα 5,2 δισεκατομμύρια λίρες (6,9 δισεκατομμύρια δολάρια) και ξεπερνά την προηγούμενη προσφορά των 6,50 λιρών ανά μετοχή, αφού η αεροπορική εταιρεία είχε απορρίψει τέσσερις προηγούμενες προτάσεις.

Οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε αντιπαραθέσεις σχετικά με την ενδεχόμενη συμφωνία τον τελευταίο μήνα. Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους χαρακτήρισε τις προηγούμενες προτάσεις «εξαιρετικά καιροσκοπικές» και δήλωσε ότι η Castlelake προσπαθούσε να εξαγοράσει την αεροπορική εταιρεία «φτηνά». Η επενδυτική εταιρεία ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο της EasyJet έδειξε «απροθυμία να συμμετάσχει ουσιαστικά», οπότε απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους με την προσφορά της.

Η Castlelake έδειξε για πρώτη φορά ενδιαφέρον για την EasyJet στις 29 Μαΐου, όταν ορίστηκε προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων με το σύνθημα «put up or shut up». Εντός αυτής της περιόδου, η εταιρεία υπέβαλε κλιμακούμενες προσφορές ύψους 560 πενών, 600 πενών, 625 πενών και στη συνέχεια 650 πενών — οι οποίες όλες απορρίφθηκαν από την αεροπορική εταιρεία.

Αλλαγή στάσης από την EasyJet

Η EasyJet άλλαξε στάση την περασμένη εβδομάδα μετά την τελευταία προσφορά της Castlelake. Αν και η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η προσφορά αυτή εξακολουθούσε να είναι ανεπαρκής, ζήτησε παράταση της προθεσμίας κατά εννέα ημέρες έως τις 5 Ιουλίου και παραχώρησε στην εταιρεία περιορισμένη πρόσβαση σε εμπορικές πληροφορίες.

Στο πλαίσιο της προσφοράς, η Castlelake συνεργάστηκε με τον Mark Breen και τον Peter Bellew, ο οποίος ήταν στέλεχος της EasyJet πριν αποχωρήσει ξαφνικά το 2022.

Ως αμερικανική εταιρεία, η Castlelake δεν μπορεί να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της EasyJet, καθώς η αεροπορική εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι απαιτούν την πλειοψηφική ιδιοκτησία και τον έλεγχο από υπηκόους της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι η επενδυτική εταιρεία χρειάζεται έναν εταίρο.

Η συμφωνία θα οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση μιας αεροπορικής εταιρείας που εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Νοέμβριο του 2000 με τιμή 310 πένες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. H μετοχή της έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 1.584 πενών στις αρχές του 2007, εν μέσω μιας επιθετικής επέκτασης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πρόσφατα, όμως, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους δέχεται πιέσεις από την ραγδαία άνοδο των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Ανέφερε ζημίες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς και πτώση στις καλοκαιρινές κρατήσεις.

Στα πιο ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία της EasyJet συγκαταλέγονται ένας στόλος σύγχρονων αεροσκαφών τύπου Airbus SE A320 και χρονοθυρίδες προσγείωσης στο Λονδίνο, το Μιλάνο και τη Γενεύη. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας είναι η οικογένεια του ιδρυτή Στέλιου Χατζηϊωάννου, η οποία κατέχει μερίδιο 15,3%.