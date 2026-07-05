Μηλίτης: Σύγκρουση μεταξύ Κομισιόν και σκανδιναβικών χωρών για την ονομασία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Φουντώνουν οι «πόλεμοι» του μηλίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ευρωβουλευτές από τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φινλανδία, όπου παράγεται μηλίτης με γεύσεις όπως καρπούζι και βατόμουρο, αντιτίθενται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιοριστεί την ονομασία σε ποτά που παρασκευάζονται από χυμό μήλου ή αχλαδιού, ενώ τα υπόλοιπα θα ονομάζονται «ποτά με βάση τον μηλίτη».

Μέχρι και ο γίγαντας της ζυθοποιίας Carlsberg, που παράγει τη μάρκα Somersby, πήρε θέση επί του θέματος, υποστηρίζοντας ότι τα προτεινόμενα πρότυπα marketing θα μπερδέψουν τους καταναλωτές, θα διχάσουν τον κλάδο και θα αντιταχθούν στις προσπάθειες των Βρυξελλών να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα

«Οι παραγωγοί της Ευρώπης και η ενιαία αγορά θα διχαστούν άσκοπα με βάση πολιτιστικά και γεωγραφικά κριτήρια», δήλωσε στους Financial Times ο Kristian Henningsen, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του δανικού ομίλου. «Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να σταματήσει την ανάπτυξη αυτών των προτύπων, τα οποία σαφώς αντιβαίνουν στην ατζέντα της για απλούστευση και ανταγωνιστικότητα.»

Η «απάντηση» της Κομισιόν μετά την κριτική

Στην τελευταία της πρόταση, η Κομισιόν επιχειρεί έναν συμβιβασμό με τη δημιουργία τριών κατηγοριών, τον κλασικό μηλίτη, τον μηλίτη και το ποτό μηλίτη σύμφωνα με τους FT.

Οι κατηγορίες αυτές διαθέτουν με ισοδύναμους κανόνες για τον απιδίτη. Ο κλασικός μηλίτης θα απαιτούσε 100% χυμό μήλου, ενώ ο μηλίτης θα απαιτούσε τουλάχιστον 35% χυμό μήλου. Το ποτό μηλίτη θα είχε χαμηλότερο ελάχιστο όριο.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να βρεθεί μια εποικοδομητική λύση, που θα επιτρέψει στον παραδοσιακό ισπανικό και γαλλικό μηλίτη να συνυπάρχουν με τον σουηδικό μηλίτη», δήλωσε η ένωση Σουηδών ζυθοποιών, η οποία αντιτέθηκε στην αρχική πρόταση.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε στους FT ότι γνωρίζει τη «δυσκολία να θεσπιστούν εναρμονισμένα πρότυπα σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ», προσθέτωντας ότι «η Επιτροπή θα συνεχίσει τις συζητήσεις με όλα τα κράτη μέλη για να διερευνήσει περαιτέρω επιλογές που μπορούν να ωφελήσουν τον τομέα του μηλίτη της ΕΕ στο σύνολό του».