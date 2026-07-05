 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(12) "Food & Drink"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "Food Industry"
    [1]=>
    string(19) "Alcoholic Beverages"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(7) "Alcohol"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Μηλίτης: Σύγκρουση μεταξύ Κομισιόν και σκανδιναβικών χωρών για την ονομασία

Σουηδία, Δανία και Φινλανδία εναντιώνονται στη μετονομασία προϊόντων με χαμηλότερη ποσότητα χυμού μήλου ή με πρόσθετες γεύσεις - Αναδίπλωση της Κομισιόν - Τι προτείνει

World 05.07.2026, 13:17
Σχολιάστε
Μηλίτης: Σύγκρουση μεταξύ Κομισιόν και σκανδιναβικών χωρών για την ονομασία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Φουντώνουν οι «πόλεμοι» του μηλίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ευρωβουλευτές από τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φινλανδία, όπου παράγεται μηλίτης με γεύσεις όπως καρπούζι και βατόμουρο, αντιτίθενται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιοριστεί την ονομασία σε ποτά που παρασκευάζονται από χυμό μήλου ή αχλαδιού, ενώ τα υπόλοιπα θα ονομάζονται «ποτά με βάση τον μηλίτη».

Μέχρι και ο γίγαντας της ζυθοποιίας Carlsberg, που παράγει τη μάρκα Somersby, πήρε θέση επί του θέματος, υποστηρίζοντας ότι τα προτεινόμενα πρότυπα marketing θα μπερδέψουν τους καταναλωτές, θα διχάσουν τον κλάδο και θα αντιταχθούν στις προσπάθειες των Βρυξελλών να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα

«Οι παραγωγοί της Ευρώπης και η ενιαία αγορά θα διχαστούν άσκοπα με βάση πολιτιστικά και γεωγραφικά κριτήρια», δήλωσε στους Financial Times ο Kristian Henningsen, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του δανικού ομίλου. «Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να σταματήσει την ανάπτυξη αυτών των προτύπων, τα οποία σαφώς αντιβαίνουν στην ατζέντα της για απλούστευση και ανταγωνιστικότητα.»

Μηλίτης

Η «απάντηση» της Κομισιόν μετά την κριτική

Στην τελευταία της πρόταση, η Κομισιόν επιχειρεί έναν συμβιβασμό με τη δημιουργία τριών κατηγοριών, τον κλασικό μηλίτη, τον μηλίτη και το ποτό μηλίτη σύμφωνα με τους FT.

Οι κατηγορίες αυτές διαθέτουν με ισοδύναμους κανόνες για τον απιδίτη. Ο κλασικός μηλίτης θα απαιτούσε 100% χυμό μήλου, ενώ ο μηλίτης θα απαιτούσε τουλάχιστον 35% χυμό μήλου. Το ποτό μηλίτη θα είχε χαμηλότερο ελάχιστο όριο.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να βρεθεί μια εποικοδομητική λύση, που θα επιτρέψει στον παραδοσιακό ισπανικό και γαλλικό μηλίτη να συνυπάρχουν με τον σουηδικό μηλίτη», δήλωσε η ένωση Σουηδών ζυθοποιών, η οποία αντιτέθηκε στην αρχική πρόταση.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε στους FT ότι γνωρίζει τη «δυσκολία να θεσπιστούν εναρμονισμένα πρότυπα σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ», προσθέτωντας ότι «η Επιτροπή θα συνεχίσει τις συζητήσεις με όλα τα κράτη μέλη για να διερευνήσει περαιτέρω επιλογές που μπορούν να ωφελήσουν τον τομέα του μηλίτη της ΕΕ στο σύνολό του».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Γαλλία: Έχασε 1,1 δισ. ευρώ σε φτηνά δάνεια από το SAFE – Τι εμπόδισε την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κεφάλαια
World

Γιατί η Γαλλία έχασε 1,1 δισ. ευρώ χρηματοδότησης σε εξοπλιστικά
Τραμπ: Από συμμαχία σε πεδίο επιχειρηματικών deals – Πώς άλλαξε το ΝΑΤΟ
World

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το ΝΑΤΟ σε πεδίο για business
Labubu: Είναι τα «κουτιά-έκπληξη» αθώα παιχνίδια ή μήπως είναι τζόγος για παιδιά
World

Αθώα έκπληξη ή τζόγος για παιδιά; - Τι είναι τα blind boxes
Μηλίτης: Σύγκρουση μεταξύ Κομισιόν και σκανδιναβικών χωρών για την ονομασία
World

Κομισιόν - Σκανδιναβία: Μάχη για τον μηλίτη
Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX
World

Πώς η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τη SpaceX - Οι προκλήσεις
Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει «ειδικό» δικαίωμα διέλευσης στα Στενα του Ορμούζ για «φίλες» χώρες
World

Στενά του Ορμούζ: Ειδική μεταχείριση για «φιλικές» χώρες εξετάζει το Ιράν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιχειρήσεις: Οδηγούν δάνεια και καταθέσεις – Ανοιχτή η «ψαλίδα» επιτοκίων
Business

Οι επιχειρήσεις κρατούν το γκάζι σε δάνεια και καταθέσεις

Η συνολική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 7,4%, από 6,8% τον Απρίλιο

Αθανασία Ακρίβου
Καύσωνας: Πώς αλλάζει τις πωλήσεις αλκοόλ και τη στρατηγική των ποτοποιιών στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή

Όταν ο καύσωνας «στεγνώνει» το ποτήρι

Ο καύσωνας αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων, αναγκάζοντας τις μεγάλες εταιρείς ποτών να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ: Τα σενάρια για τις κυβερνητικές εξαγγελίες
Economy

Πόσα πακέτα ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ;

Το Plan B της ΔΕΘ - Γιατί το Υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζει περισσότερα από ένα σενάρια μέτρων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ελληνική αγορά εργασίας πάσχει και από χαμηλές αμοιβές και από εντατικοποίηση της εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια στις ώρες εργασίας η Ελλάδα

Το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως – Οι «πρωταγωνιστές» ανά κλάδο - Τι δείχνει έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
Ακίνητα: Ράλι στις τιμές κατοικιών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό στη Β. Ελλάδα [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ακίνητα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε πώληση και ενοικίαση

Prada: Από το μπασμάτι στα Kolhapuri – Η Ινδία είναι στη μόδα
World

Από το μπασμάτι στα Kolhapuri της Prada - Η Ινδία είναι στη μόδα

Η διαμάχη για τα σανδάλια της Prada αποκαλύπτει ένα κενό στην προσπάθεια της Ινδίας να προστατεύσει πολιτισμό και εξαγωγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πουλερικά: Εξαγορές, συνεργασίες και επενδύσεις διαμορφώνουν το «τρίπτυχο» του κλάδου – Η επόμενη μέρα
Business

Νιτσιάκος VS Πίνδος: Οι τρεις κινήσεις που αλλάζουν τον χάρτη

Στις νέες συνεργασίες βρίσκεται το «ιερό δισκοπότηρο» για ορισμένους παίκτες στα πουλερικά, την ίδια ώρα που άλλες εταιρείες συνεχίζουν επενδύσεις σε εξοπλισμό και παραγωγή

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
Γαλλία: Έχασε 1,1 δισ. ευρώ σε φτηνά δάνεια από το SAFE – Τι εμπόδισε την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κεφάλαια
World

Γιατί η Γαλλία έχασε 1,1 δισ. ευρώ χρηματοδότησης σε εξοπλιστικά

Τα απορριφθέντα έργα αφορούσαν την εταιρεία κατασκευής πυραύλων MBDA - Η Γαλλία επιμένει στην «ευρωπαϊκή προτίμηση»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Labubu: Είναι τα «κουτιά-έκπληξη» αθώα παιχνίδια ή μήπως είναι τζόγος για παιδιά
World

Αθώα έκπληξη ή τζόγος για παιδιά; - Τι είναι τα blind boxes

Τα Labubus, τα «dumpling squishies» και τα μινιφιγούρες Lego είναι παραδείγματα μικρών συλλεκτικών παιχνιδιών που πωλούνται σε «κουτιά-έκπληξη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μηλίτης: Σύγκρουση μεταξύ Κομισιόν και σκανδιναβικών χωρών για την ονομασία
World

Κομισιόν - Σκανδιναβία: Μάχη για τον μηλίτη

Σουηδία, Δανία και Φινλανδία εναντιώνονται στη μετονομασία προϊόντων με χαμηλότερη ποσότητα χυμού μήλου ή με πρόσθετες γεύσεις - Αναδίπλωση της Κομισιόν - Τι προτείνει

Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX
World

Πώς η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τη SpaceX - Οι προκλήσεις

Γιατί η συγχώνευση τριών ευρωπαϊκών διαστημικών εταιρειών θα βλάψει ανταγωνισμό και φορολογούμενους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει «ειδικό» δικαίωμα διέλευσης στα Στενα του Ορμούζ για «φίλες» χώρες
World

Στενά του Ορμούζ: Ειδική μεταχείριση για «φιλικές» χώρες εξετάζει το Ιράν

Ειδική μεταχείριση για τη διέλευση του θαλασσίου περάσματος προετοιμάζει το Ιράν σε φιλικές χώρες - Τι δήλωσε ο Ιρανός πρέσβης στο Πεκίνο

Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero
World

Ανατροπή με την Uber Eats: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους FT, η Uber Eats παγώνει την είσοδο σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - Εστιάζει στην εξαγορά της Delivery Hero, ιδιοκτήτριας της efood

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Sony: Χωρίς φυσικά αντίτυπα βιντεοπαιχνιδιών οι κονσόλες Playstation από το 2028 – Οι αιτίες της απόφασης
World

Τέλος στα «δισκάκια» για τα νέα παιχνίδια σε κονσόλες Playstation από το 2028

Στην στροφή των καταναλωτικών επιλογών σε ψηφιακές αγορές αποδίδεται από αναλυτές της αγοράς η απόφαση-σταθμός της Sony

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Γεωργία: Οι μεγάλες προκλήσεις για την αγροτική οικονομία έως το 2035 [γραφήματα]
AGRO

Η γεωργία 10 χρόνια μετά - Το μεγάλο στοίχημα [γραφήματα]

Η κλιματική κρίση, η παραγωγή και οι πόλεμοι - Αποκαλυπτική έκθεση για τη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ
Business

«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ΜμΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το ποσοστό της επιχορήγησης να φτάνει έως και 75%

Γαλλία: Έχασε 1,1 δισ. ευρώ σε φτηνά δάνεια από το SAFE – Τι εμπόδισε την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κεφάλαια
World

Γιατί η Γαλλία έχασε 1,1 δισ. ευρώ χρηματοδότησης σε εξοπλιστικά

Τα απορριφθέντα έργα αφορούσαν την εταιρεία κατασκευής πυραύλων MBDA - Η Γαλλία επιμένει στην «ευρωπαϊκή προτίμηση»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Από συμμαχία σε πεδίο επιχειρηματικών deals – Πώς άλλαξε το ΝΑΤΟ
World

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το ΝΑΤΟ σε πεδίο για business

Ο Τραμπ έχει πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιταχύνουν κατακόρυφα τις δικές τους αμυντικές δαπάνες και να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία

Μελίνα Ζιάγκου
Καραγκούνης: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καραγκούνης: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας

Οριστική λύση στις εκκρεμότητες που αφορούν τις συντάξεις χηρείας προανήγγειλε ο υφ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης

Κορκίδης: Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα ανάπτυξης
Ναυτιλία

Πώς η ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα

Συμπληρωματικά λειτουργούν Πειραιάς και Ραφήνα ως προς την ίδια εθνική προσπάθεια της ελληνικής ναυτιλίας, ανέφερε κι ο κ. Κορκίδης

Ακίνητα: O Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων λέει όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος
Ακίνητα

Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 17 ζητεί ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων

Τι αναφέρει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων επί της πρόβλεψης περί «αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς»

Greece Weighs Different Tax Plans For Thessaloniki Fair
English Edition

Greece Weighs Different Tax Plans For Thessaloniki Fair

This year the planning has taken on a different character than at any point in the past six years

Επενδύοντας σε μια εποχή ανομίας
Financial Times

Είναι ασφαλής επιλογή οι επενδύσεις με τον... τρόπο του Τραμπ;

Η αντιγραφή των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τον Τραμπ και άλλες πολιτικές ελίτ είναι μια πιθανή τακτική, αλλά ενέχει κινδύνους

Gillian Tett
Labubu: Είναι τα «κουτιά-έκπληξη» αθώα παιχνίδια ή μήπως είναι τζόγος για παιδιά
World

Αθώα έκπληξη ή τζόγος για παιδιά; - Τι είναι τα blind boxes

Τα Labubus, τα «dumpling squishies» και τα μινιφιγούρες Lego είναι παραδείγματα μικρών συλλεκτικών παιχνιδιών που πωλούνται σε «κουτιά-έκπληξη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μηλίτης: Σύγκρουση μεταξύ Κομισιόν και σκανδιναβικών χωρών για την ονομασία
World

Κομισιόν - Σκανδιναβία: Μάχη για τον μηλίτη

Σουηδία, Δανία και Φινλανδία εναντιώνονται στη μετονομασία προϊόντων με χαμηλότερη ποσότητα χυμού μήλου ή με πρόσθετες γεύσεις - Αναδίπλωση της Κομισιόν - Τι προτείνει

Επαγγελματικά ακίνητα: Δυναμική η αγορά του κλάδου – Πώς αποτυπώνεται
Ακίνητα

Η δυναμική της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων - Πώς αποτυπώνεται

Η αγορά στα επαγγελματικά ακίνητα και στα οικόπεδα εξακολουθεί να κινείται ανοδικά

Σαμαράς: Βίντεο-«βόμβα» με «καρφιά» κατά Μητσοτάκη
Πολιτική

Σαμαράς: Βίντεο-«βόμβα» με «καρφιά» κατά Μητσοτάκη

Με ένα αιχμηρό βίντεο ο Αντώνης Σαμαράς δεν διαψεύδει τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος και επιτίθεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις πολιτικές της επιλογές και την πορεία της ΝΔ

Νερό: Η νέα εθνική στρατηγική – Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων
Κλιματική αλλαγή

Εθνική προτεραιότητα το νερό - Οι 3 πυλώνες της στρατηγικής

Η Ελλάδα προχωρά σε μια στρατηγική αλλαγή προσέγγισης για το νερό την ώρα που η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες πιέσεις, με αυξανόμενα φαινόμενα λειψυδρίας

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Τρόφιμα – ποτά

Σκληρό ροκ για το franchise των σούπερ μάρκετ

Το ντόμινο των ανακατατάξεων μετά το deal Μασούτη - Κρητικού, το νέο στοίχημα της Carrefour και το επιθετικό πλάνο των ΑΒ Βασιλόπουλος και Metro

Δημήτρης Χαροντάκης
72 δόσεις: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για υπαγωγή στη ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Οι «κόφτες»

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να μην χάσετε τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις - Τα σημεία «κλειδιά»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies