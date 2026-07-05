Καύσωνας: Πώς αλλάζει τις πωλήσεις αλκοόλ και τη στρατηγική των ποτοποιιών στην Ευρώπη

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Για δεκαετίες, η βιομηχανία αλκοολούχων ποτών θεωρούσε σχεδόν δεδομένο ότι ένας καύσωνας ή ένα ζεστό καλοκαίρι μεταφράζoνται σε υψηλότερες πωλήσεις.

Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής φαίνεται να ανατρέπει αυτή τη βεβαιότητα.

Καύσωνας: Όταν η υπερβολική ζέστη μειώνει την κατανάλωση

Οι ολοένα πιο έντονοι και παρατεταμένοι καύσωνες δεν ενισχύουν απαραίτητα την κατανάλωση μπύρας, κρασιού ή κοκτέιλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Αντίθετα, όταν η θερμοκρασία γίνεται αφόρητη, πολλοί καταναλωτές περιορίζουν το αλκοόλ, αναζητώντας πιο δροσερές και ενυδατικές επιλογές.

Και καθώς οι αλλάζουν οι συνήθειες εκατομμυρίων Ευρωπαίων, οι εταιρείες του κλάδου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι αλλάζουν τις συνήθειες εκατομμυρίων Ευρωπαίων.

Έχει και η θερμοκρασία… όριο

Έρευνα των Πανεπιστημίων της Καλιφόρνιας, του ETH Ζυρίχης και του North Carolina State University έδειξε ότι οι πωλήσεις αλκοόλ αυξάνονται όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά η τάση αυτή ανατρέπεται όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Από εκεί και πάνω, η θετική επίδραση αρχίζει να εξασθενεί, καθώς η υπερβολική ζέστη λειτουργεί αποτρεπτικά.

H υπερβολική ζέστη λειτουργεί αποτρεπτικά

Η μελέτη, που βασίστηκε σε στοιχεία των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ από το 2006 έως το 2023, διαπίστωσε επίσης ότι στις περιοχές με ήδη θερμό κλίμα η επίδραση αυτή είναι λιγότερο έντονη.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της εταιρείας ερευνών αγοράς ποτών IWSR, Μάρτεν Λόντεβαϊκς, ο ζεστός καιρός παραμένει θετικός για την κατανάλωση, όμως υπάρχει ένα σημείο όπου η ζέστη γίνεται τόσο έντονη ώστε οι καταναλωτές αρχίζουν ν’ αλλάζουν συμπεριφορά.

Οι εταιρείες προσαρμόζουν τη στρατηγική τους

Η πρόσφατη περίοδος καύσωνα, που ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, ήταν η πιο έντονη που έχει καταγραφεί στην ήπειρο. Προκάλεσε χιλιάδες επιπλέον θανάτους, πίεσε τα συστήματα υγείας, δημιούργησε προβλήματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προκάλεσε ζημιές στις υποδομές.

Οι υγειονομικές αρχές συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς αυξάνει την αφυδάτωση και τη θερμοκρασία του σώματος. Στο Παρίσι, μάλιστα, οι πωλήσεις αλκοόλ σε καταστήματα απαγορεύτηκαν προσωρινά.

Ο Κρίστιαν Χένινγκσεν, πρόεδρος παγκόσμιων δημοσίων υποθέσεων της Carlsberg, σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα σε μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα και έναν ακραίο καύσωνα. Όταν η θερμοκρασία εκτοξεύεται, πολλοί άνθρωποι προτιμούν να μένουν σε κλειστούς, κλιματιζόμενους χώρους αντί να βγουν για ποτό.

Για τον λόγο αυτό, η Carlsberg επενδύει στην επέκταση της γκάμας της με μπύρες χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, αλλά και περισσότερα αναψυκτικά, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες καταναλωτικές ανάγκες.

Οι καύσωνες αλλάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών

Οι μεγάλες ζυθοποιίες είχαν κατά το παρελθόν απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα σε ασυνήθιστα ψυχρά ή βροχερά καλοκαίρια. Σήμερα όμως φαίνεται ότι και η υπερβολική ζέστη μπορεί να λειτουργήσει εξίσου αρνητικά.

Ο 59χρονος ιερέας από το Λονδίνο, Ντέιβιντ Λάμπερτ, περιγράφει ότι κατά τη διάρκεια των ημερών που η θερμοκρασία στη Βρετανία έφθασε τους 37,7 βαθμούς Κελσίου, κατανάλωσε αισθητά λιγότερο αλκοόλ. «Δεν μπορείς να πιεις τόσο πολύ. Το αλκοόλ σε κάνει νωθρό και εξαντλημένο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος βάρδιας σε παμπ της αλυσίδας JD Wetherspoon, Γιας Χιτές Χανσόρα, παρατήρησε ότι οι πελάτες αρχικά αναζητούσαν τραπέζια σε εξωτερικούς χώρους, όμως πολύ γρήγορα προτιμούσαν τον κλιματισμό και άφθονο πάγο.

Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέα δεδομένα

Ο διευθυντής παγκόσμιων αναλύσεων για τα αλκοολούχα ποτά στο Euromonitor International Σπύρος Μαλανδράκης, εκτιμά ότι οι επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών θα είναι σύνθετες για τον κλάδο. Από τη μία πλευρά, οι καταναλωτές ίσως πίνουν λιγότερο κατά τη διάρκεια των καυσώνων. Από την άλλη, οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν την οικονομία, μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα και αυξάνουν το κόστος παραγωγής μέσω των επιπτώσεων στη γεωργία.

Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείει ότι κάποιοι καταναλωτές θα συνεχίσουν ή ακόμη και θα αυξήσουν την κατανάλωση αλκοόλ, αναζητώντας μια διέξοδο σε έναν κόσμο που, όπως χαρακτηριστικά λέει, «μοιάζει να φλέγεται».

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία κύματα ζέστης στην Ευρώπη θα γίνουν συχνότερα και εντονότερα τα επόμενα χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, για αρκετούς το καλοκαιρινό σκηνικό εξακολουθεί να συνδέεται με ένα ποτήρι κρασί ή μια παγωμένη μπύρα, αποδεικνύοντας ότι οι συνήθειες αλλάζουν, αλλά όχι για όλους με τον ίδιο τρόπο.