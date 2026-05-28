Κρασί: Αλλάζει η ρητορική για την κατανάλωση αλκοόλ;

Στο στόχαστρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και το κρασί

AGRO 28.05.2026, 09:47
Σχολιάστε
Κρασί: Αλλάζει η ρητορική για την κατανάλωση αλκοόλ;
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε επιλεκτικές επιστημονικές μελέτες και προσεγγίσεις που αφορούν κυρίως την επικοινωνία για την κατανάλωση αλκοόλ γενικότερα και του κρασιού ειδικότερα, βασίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), όπως αναλύει ο οργανισμός Vin & Société.

«Η προεκλογική εκστρατεία στη Γαλλία για τις προεδρικές εκλογές θα ξεκινήσει σύντομα. Αυτή πρέπει να είναι η ευκαιρία για να ανοίξει το ζήτημα του νόμου Évin· τροποποιήσεις είναι εφικτές, ειδικά αν τις στηρίξουμε ξεκάθαρα, έξυπνα και χωρίς δημαγωγία», δήλωσε ο Bernard Farges, πρόεδρος του Διεπαγγελματικού Συμβουλίου Κρασιού του Μπορντό (CIVB), κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση.

«Ο ΠΟΥ επέβαλε το no safe level στη διεθνή συζήτηση»

Να καταστεί η κατανάλωση κρασιού «μη φυσιολογική»

Όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ σε ανάρτησή της, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω τη μεταρρύθμιση του νόμου Évin που θα έπρεπε να τεθεί υπόψη των υποψηφίων και των κομμάτων, ο αμπελουργός από το Μπορντό επισημαίνει ότι πέρα από τις πολιτικές δημόσιας υγείας στη Γαλλία (οι οποίες κάθε φθινόπωρο περιλαμβάνουν προτάσεις φορολόγησης κατά τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό), στον οινικό κλάδο «πρέπει να πολεμήσουμε σώμα με σώμα ενάντια στην κοινή επιθυμία πολλών παραγόντων να καταστήσουν την κατανάλωση κρασιού μη φυσιολογική».

Αυτό σημαίνει αποκανονικοποίηση: «η μείωση της κατανάλωσης κρασιού που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο είναι εν μέρει συνέπεια αυτής της τάσης, και είναι πιο απαραίτητο από ποτέ να ενωθούμε για να αμυνθούμε και να υπερασπιστούμε την κατανάλωση για απόλαυση».

Πρόκειται για έναν αγώνα που απαιτεί καλή γνώση του αντίπαλου στρατοπέδου και των μεθόδων του. Εδώ και χρόνια, «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αλλάζει σταδιακά τη διεθνή ρητορική για το αλκοόλ», σημείωσε κατά την ίδια γενική συνέλευση η Krystel Lepresle, γενική διευθύντρια του Vin & Société. Η ίδια επισημαίνει ότι ο ΠΟΥ παρεκκλίνει από την εντολή των κρατών-μελών του («να καταπολεμήσει την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ, μια πορεία που προφανώς ενθαρρύνουμε») για να ακολουθήσει τη δική του σταυροφορία («να φορολογήσει συμπεριφορές ή προϊόντα που ο ίδιος κρίνει ότι είναι επιβλαβή»).

Η ιδέα προέρχεται από το Lancet

Το 2018 αποτελεί σημείο καμπής σε αυτό το θέμα, με «την ιδέα του no safe level (κανένα ασφαλές επίπεδο), δηλαδή ότι δεν υπάρχει κατανάλωση που να είναι χωρίς κίνδυνο». Αυτό προωθήθηκε από «τη δημοσίευση της περίφημης μελέτης στο Lancet, η οποία αναφέρει για πρώτη φορά ότι κάθε κατανάλωση αλκοόλ ενέχει κίνδυνο», αναφέρει η Krystel Lepresle, η οποία σπεύδει αμέσως να διευκρινίσει:

«Στην πραγματικότητα, δεν το λέει ακριβώς η μελέτη, αλλά η επικοινωνία που έγινε γύρω από αυτή τη μελέτη. Και είναι πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε αυτό. Αρχίζουμε ήδη να βλέπουμε μια απόκλιση ανάμεσα στα αποτελέσματα της μελέτης και την επικοινωνία που ενορχηστρώνεται γύρω από αυτά».

Αν και αυτή η μελέτη του 2018 εξακολουθεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο, ο οποίος δεν εξασθενεί 8 χρόνια μετά, η επικαιροποίησή της το 2022, επίσης στο Lancet, δεν είχε την ίδια επιτυχία: «Για άτομα κάτω των 40 ετών, η μελέτη συνιστά να μην καταναλώνουν αλκοόλ, καθώς δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο. Ωστόσο, σημειώνεται ότι μετά τα 40 έτη, υπάρχουν οφέλη από τη μέτρια κατανάλωση. Προσωπικά, άκουσα πολλά για τη μελέτη του 2018, αλλά δεν άκουσα ποτέ τίποτα για την επικαιροποίηση του 2022», αναφέρει ειρωνικά η Krystel Lepresle, τονίζοντας ότι «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν σταματά να επαναλαμβάνει την ιδέα ότι δεν υπάρχει κανένα ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ, την ίδια στιγμή που η επιστήμη έχει τροποποιήσει ορισμένες από τις συστάσεις της».

Όταν οι έννοιες εργαλειοποιούνται

Όπως συνέβη και με την έκθεση του 2025 των Αμερικανικών Ακαδημιών Επιστημών και Ιατρικής, η οποία σημείωνε ότι «οι μετριοπαθείς καταναλωτές ζούσαν εξίσου πολύ, ή και περισσότερο, από τους ανθρώπους που δεν κατανάλωναν αλκοόλ. Και όμως, ο ΠΟΥ επέβαλε το no safe level στη διεθνή συζήτηση», εκφράζει τη λύπη της η Krystel Lepresle.

Η ίδια επισημαίνει δύο ακόμη έννοιες που επιστρατεύονται στο αντιαλκοολικό επιχείρημα του ΠΟΥ. Πρώτον, η έννοια των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων (καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνοι, αναπνευστικά νοσήματα, διαβήτης…). Αντιπροσωπεύοντας 3 στους 4 θανάτους παγκοσμίως, πρόκειται για «όλες τις ασθένειες που συνδέονται με τον τρόπο ζωής: προφανώς, υπάρχει το κάπνισμα, η ρύπανση, ο υποσιτισμός και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Αλλά αν δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ, αυτό σημαίνει ότι για την εξάλειψη των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, πρέπει να συνιστούμε τη μη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να στραφούμε σε πολύ πιο δραστικές πολιτικές δημόσιας υγείας», εξηγεί η Krystel Lepresle.

Η άλλη έννοια που χρησιμοποιεί ο ΠΟΥ είναι αυτή των εμπορικών προσδιοριστών της υγείας: «Μπορούμε να τους ορίσουμε ως οτιδήποτε αφορά τα συστήματα και τις πρακτικές που εφαρμόζει ο ιδιωτικός τομέας με σκοπό να επηρεάσει τη συμπεριφορά του καταναλωτή (μάρκετινγκ, επικοινωνία…). Με βάση αυτό, αρνούνται στον ιδιωτικό τομέα κάθε νομιμότητα να δράσει, ακόμη και όταν προωθούμε την υπεύθυνη κατανάλωση. Μας παραγκωνίζουν από τον διεθνή διάλογο», αναλύει η Krystel Lepresle, την ώρα που ο οινικός κλάδος επιθυμεί «να παραμείνει εντός αυτού του διεθνούς διαλόγου. Αυτή είναι άλλωστε η βούληση των κρατών-μελών και αυτό επιβεβαιώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις σε παγκόσμια φόρουμ».

Πολιτικές συστάσεις

«Με αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο» να διαχέεται, «ο ΠΟΥ θα περάσει σε πολιτικές συστάσεις», συνεχίζει η γενική διευθύντρια του Vin & Société, αναφερόμενη στη «φορολόγηση, τον περιορισμό της διαθεσιμότητας του προϊόντος και τον περιορισμό του μάρκετινγκ». Μαρτυρία αυτού αποτελούν οι επαναλαμβανόμενες κοινοβουλευτικές συζητήσεις στη Γαλλία κατά την ετήσια εξέταση του Νομοσχεδίου για τη Χρηματοδότηση της Κοινωνικής Ασφάλισης (PLFSS).

Γνωρίζοντας πλέον τον τρόπο λειτουργίας του ΠΟΥ, ο οινικός κλάδος συνεχίζει να «μάχεται ενάντια στην επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ» και να διασφαλίζει «την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, διότι αν υπάρχει χώρος για την κατανάλωση, δεν υπάρχει χώρος για το no safe level», καταλήγει η Krystel Lepresle.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές οι UBS και Optima Bank για τη Motor Oil μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Premia Properties: Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι μερίσματος
CNL Capital: Κατανομή μερίσματος για την χρήση 2025 – Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται
Business

Τι μέρισμα θα διανείμει η CNL Capital για τη χρήση 2025
Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Τράπεζες

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο το ΧΑ
Nexi Ελλάδος: Ενοποιημένη λύση πληρωμών και διαχείρισης συναλλαγών για τον κλάδο της φιλοξενίας
Business

Nexi Ελλάδος: Νέο εργαλείο για κρατήσεις και ψηφιακές πληρωμές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από AGRO
Φαρμάκης: Η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη
AGRO

Φαρμάκης: Η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη

Τι ανέφερε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Ν. Φαρμάκης για τον αγροδιατροφικό τομέα

Βρετανία: Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
World

Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια

Λύση στην εκτόξευση του κόστους ποραγωγής αναζητούν οι κτηνοτρόφοι στη Βρετανία

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία

Συνάντηση εργασίας είχε ο Σπ. Πρωτοάλτης με τους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

ΕΕ: Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές
AGRO

Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές

Τι προβλέπει η λεγόμενη νομοθετική δέσμη «Omnibus X» στο πλαίσιο της ατζέντας απλούστευσης της ΕΕ

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Ποια ποσά θα δοθούν σε αγρότες και κτηνοτρόφους
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για συνδεδεμένες ενισχύσεις

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα ποσά για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

ΕΛΓΑ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
AGRO

ΕΛΓΑ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

Οι αποζημιώσεις, θα πιστωθούν σήμερα στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον ΕΛΓΑ

ΕΕ: Έκτακτη στήριξη για τους αγρότες ύψους 400 εκατ. ευρώ – Σχέδιο για τα λιπάσματα
AGRO

Έρχονται 400 εκατ. για στήριξη των αγροτών – Σχέδιο για τα λιπάσματα

Διαθεσιμότητα και προσιτή τιμή των λιπασμάτων στην ΕΕ – Υποστήριξη των αγροτών

Latest News
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές οι UBS και Optima Bank για τη Motor Oil μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Premia Properties: Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι μερίσματος

Δικαιούχοι του μερίσματος της Premia Properties θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

CNL Capital: Κατανομή μερίσματος για την χρήση 2025 – Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται
Business

Τι μέρισμα θα διανείμει η CNL Capital για τη χρήση 2025

Το τελικό ποσό ανά μετοχή προς διανομή θα καθοριστεί βάσει του αριθμού των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η CNL Capital κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Τράπεζες

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνουν ότι η γεωπολιτική αστάθεια αποτυπώνεται τόνισε ο κ. Καραμούζης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο το ΧΑ

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κινείται διορθωτικά, υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nexi Ελλάδος: Ενοποιημένη λύση πληρωμών και διαχείρισης συναλλαγών για τον κλάδο της φιλοξενίας
Business

Nexi Ελλάδος: Νέο εργαλείο για κρατήσεις και ψηφιακές πληρωμές

Την εμπειρία χιλίαδων καταλυμάτων και των επισκεπτών τους θέλει να βελτιώσει η Nexi Ελλάδος και ο όμιλος webhotelier | primalres το Nexi Hospitality

Τροποποιητικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα – Τι να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ξεκινούν οι τροποποιητικές δηλώσεις - Τι να προσέξετε

Η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρυσι, αλλά όχι μόνο

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron
Φυσικό αέριο

H Chevron ξαναχτυπά - Ζητά έρευνες και στον Κυπαρισσιακό

Νέα σελίδα στους υδρογονάνθρακες με τη Chevron να ζητά και το θαλάσσιο Block 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο - Το αίτημα - Θέση operator διεκδικεί στην παραχώρηση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι ευρωαγορές

H ένταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί εκ νέου

Κλιματική αλλαγή: Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030
Κλιματική αλλαγή

SOS για κλιματική αλλαγή - Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030

Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού προειδοποιεί για συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας

ΕΕ: Νέο «καμπανάκι» για τις εισαγωγές από Κίνα – Ποιοι κλάδοι πλήττονται
World

«Καμπανάκι» από ΕΕ για τις εισαγωγές από Κίνα - Ποιοι κλάδοι πλήττονται

Τις εισαγωγικές ποσοστώσεις και τους δασμούς κατά της Κίνας σκοπεύει να διευρύνει η ΕΕ

Survey: Online Shopping Becomes Entrenched in Greek Consumer Habits
English Edition

Survey: Online Shopping Becomes Entrenched in Greek Consumer Habits

More than three-quarters of consumers make frequent digital purchases as confidence in e-commerce platforms and online spending continues to rise, according to results of the survey

Φαρμάκης: Η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη
AGRO

Φαρμάκης: Η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη

Τι ανέφερε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Ν. Φαρμάκης για τον αγροδιατροφικό τομέα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο – Απώλειες στις αγορές
Ασία

Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο - Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι εξελίξεις πυροδότησαν νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου

Κυριάκος Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο
Economy

Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για τα μέτρα της κυβέρνησης

Cenergy: Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρό ξεκίνημα για το 2026
Business

Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 βλέπουν για τη Cenergy οι αναλυτές

Γιατί NBG Securities και Optima Bank χαρακτηρίζουν το ξεκίνημα της χρονιάς «ισχυρό»

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies