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Nissan: Σχέδια αναβίωσης του ανθεκτικού SUV Xterra μέσω… ΑΙ

Η έρευνα αγοράς και η τεχνητή νοημοσύνη ήταν αυτά που οδήγησαν τη Nissan στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επαναφέρει το Xterra

World 05.07.2026, 17:55
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Nissan: Σχέδια αναβίωσης του ανθεκτικού SUV Xterra μέσω… ΑΙ
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Tον περασμένο Απρίλιο η Nissan επιβεβαίωσε ότι το Xterra επιστρέφει — το εμβληματικό SUV που μπορεί να πάει παντού και το οποίο μια ολόκληρη γενιά οδηγών σε μη ασφάλτινα οδοστρώματα λάτρεψαν για την απλότητά του κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000. Ο διευθύνων σύμβουλος Ιβάν Εσπινόσα εξήγησε στο Yahoo Finance γιατί η εταιρεία αποφάσισε να το επαναφέρει, καθώς και πώς η τεχνητή νοημοσύνη διαδραμάτισε μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα όχημα που κάποτε ήταν τόσο «αναλογικό».

Το στοίχημα παραμένει εάν η νοσταλγία και ένας κινητήρας V6 θα επαρκέσουν για να κάνουν το Xterra best-seller το 2028

«Διαθέτουμε μια εξειδικευμένη ομάδα σχεδιασμού προϊόντων που αναλύει και παρακολουθεί συνεχώς τις τάσεις», δήλωσε ο Εσπινόσα σε συνέντευξή του στο Yahoo Finance. «Τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη, η διαδικασία είναι πολύ πιο δυναμική και μπορείς να αντλήσεις πολύ περισσότερες πληροφορίες από την αγορά».

Η Nissan επαναφέρει το Xterra

Η έρευνα αγοράς και η τεχνητή νοημοσύνη ήταν αυτά που οδήγησαν τη Nissan στο συμπέρασμα ότι «ήταν καιρός να επαναφέρει το Xterra», είπε. Η εταιρεία δεν χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει το SUV, αλλά για να εντοπίσει τα σήματα ζήτησης για ένα ανθεκτικό SUV με κινητήρα V6 και σασί τύπου body-on-frame, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι μπορούσε η παλιά διαδικασία σχεδιασμού της Nissan.

Το νέο Xterra θα κατασκευαστεί στις ΗΠΑ, με στόχο την κυκλοφορία του στα τέλη του 2028. Θα διαθέτει κινητήρα V6 —κάτι που γίνεται όλο και πιο σπάνιο καθώς ο κλάδος στρέφεται προς την ηλεκτροκίνηση— έναν ατμοσφαιρικό V6, αν και εξετάζεται επίσης η επιλογή ενός υβριδικού μοντέλου. Η επιλογή του V6 έρχεται σε αντίθεση με την κατεύθυνση που ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου, δηλαδή προς μικρότερους, υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες ή ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, η Nissan στοιχηματίζει ότι το κοινό του Xterra επιθυμεί το αντίθετο: μεγαλύτερο κυβισμό με ατμοσφαιρικό κινητήρα, κάτι που πλησιάζει περισσότερο τη φήμη του αρχικού μοντέλου για απλότητα και ανθεκτικότητα.

Το φορτηγό δεν θα είναι μοναδικό. Ο Εσπινόζα δήλωσε ότι η νέα πλατφόρμα «body-on-frame» στην οποία βασίζεται θα επεκταθεί και σε άλλα pickup και SUV, χρησιμοποιώντας αυτό που η Nissan αποκαλεί «οικογενειακή ανάπτυξη» — την προσαρμογή της αρχιτεκτονικής, του συστήματος κίνησης και των εξαρτημάτων του άνω μέρους του αμαξώματος σε πολλαπλά οχήματα που βασίζονται στην ίδια βάση.

«Εισάγουμε αυτό που ονομάζουμε “ανάπτυξη οικογένειας μοντέλων”, στο πλαίσιο της οποίας συνδυάζουμε πολλά εξαρτήματα της αρχιτεκτονικής, του συστήματος κίνησης και του άνω μέρους του αμαξώματος μεταξύ διαφόρων αυτοκινήτων της οικογένειας, ώστε να τα καταστήσουμε πιο ανταγωνιστικά από πλευράς κόστους», είπε. «Ταυτόχρονα, μειώνουμε σε μεγάλο βαθμό την ποικιλομορφία και τις ανεπάρκειες του συστήματος».

Η κοινή χρήση εξαρτημάτων σε μια οικογένεια φορτηγών και SUV μειώνει το κόστος κάθε οχήματος, κάτι που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία τώρα που η Nissan αναλαμβάνει δασμούς ύψους περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσπαθεί να προστατεύσει τα περιθώρια κέρδους της.

Αυτό εντάσσεται επίσης στην ευρύτερη αλλαγή που επιδιώκει ο Εσπινόζα, μειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης των οχημάτων κατά 40%, από 54 μήνες σε 30, ώστε η εταιρεία να μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα στα σήματα της αγοράς, αντί να στοιχηματίζει εκ των προτέρων σε αυτό που θα επιθυμούν οι πελάτες και να διακινδυνεύει ενδεχόμενες ζημίες.

Το αν η νοσταλγία και ένας κινητήρας V6 αρκούν για να κάνουν το Xterra best-seller το 2028 είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα – οι περισσότεροι αγοραστές SUV έχουν στραφεί προς μικρότερα, πιο αποδοτικά οχήματα τα χρόνια που έχουν περάσει από τότε που το αρχικό μοντέλο αποσύρθηκε από την αμερικανική αγορά.
Ωστόσο, ο Espinosa είναι βέβαιος ότι η ζήτηση υπάρχει. «Είμαι σίγουρος ότι οι πελάτες εδώ στις ΗΠΑ θα το λατρέψουν», δήλωσε.

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