Nissan: Stop στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού Qashqai

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Τις εργασίες για μια ηλεκτρική έκδοση του κορυφαίου σε πωλήσεις μοντέλου της στην Ευρώπη σταμάτησε η Nissan, καθώς η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία μειώνει τη γκάμα της και το κόστος.

Η κίνηση για την σιωπηρή διακοπή της ανάπτυξης ενός πλήρως ηλεκτρικού Qashqai έρχεται καθώς οι παραδοσιακοί ανταγωνιστές και οι νέοι Κινέζοι εισερχόμενοι κατακλύζουν την Ευρώπη με προσιτές εναλλακτικές λύσεις, αναφέρει το Reuters.

Ενώ η αναβολή του έργου θα εξοικονομήσει χρήματα, η Nissan ενδέχεται να μην είναι σε θέση να φέρει το αυτοκίνητο στην αγορά μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας εάν το ξανασκεφτεί μένοντας πιθανώς πίσω από τους ανταγωνιστές της σε ένα βασικό τμήμα της αγοράς.

Η Nissan το 2023 δεσμεύτηκε να κατασκευάσει μια ηλεκτρική έκδοση του SUV Qashqai στο Sunderland, το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων της Βρετανίας, ένα σχέδιο που χαιρετίστηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εκείνη την εποχή. Η εταιρεία εκείνη την εποχή δεν είχε διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα για την παράδοση της έκδοσης EV.

Ωστόσο, η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ξεκινήσει μια σημαντική παγκόσμια αναδιάρθρωση και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνομιλίες με το Λονδίνο σχετικά με την εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης για έναν ενημερωμένο οδικό χάρτη για το εργοστάσιο που αναμένεται τους επόμενους μήνες, ανέφερε το Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Αυτή η ανακοίνωση αναμένεται να διευκρινίσει τα τελευταία της σχέδια για το ηλεκτρικό Qashqai, η ανάπτυξη του οποίου σταμάτησε στις αρχές του περασμένου έτους, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Κατασκευάζει ήδη το ηλεκτρικό compact Leaf στο εργοστάσιο και τον Απρίλιο παρουσίασε ένα ηλεκτρικό crossover SUV Juke που θα κατασκευάζεται εκεί.

Ακόμα κι αν η Nissan επανεκκινήσει το έργο του Qashqai EV, δεν θα κυκλοφορήσει στην αγορά πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 2030, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Σε μια δήλωση, η Nissan δεν αναφέρθηκε στα σχέδιά της για ένα πλήρως ηλεκτρικό Qashqai, αλλά δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην επέκταση της «ηλεκτροκίνητης» σειράς της, η οποία περιλαμβάνει υβριδικά μοντέλα.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή αγορά είχε βιώσει «σημαντική αστάθεια» στη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων και ότι ακολουθούσε μια «ισορροπημένη» στρατηγική ηλεκτροκίνησης.

Η Nissan απέναντι σε σκληρό κινέζικο ανταγωνισμό

Η Nissan ήδη πουλάει το Qashqai ως βενζινοκίνητο και υβριδικό όχημα, και το μοντέλο αντιπροσώπευε περίπου το 45% των συνολικών πωλήσεών της, ύψους 330.000 αυτοκινήτων στην Ευρώπη το 2025.

Οποιαδήποτε νέα κρατική χρηματοδότηση για τη Nissan θα συνδεθεί με τη δέσμευσή της να παράγει νέα μοντέλα ή παραλλαγές και να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας στο Sunderland, το οποίο απασχολεί περίπου 6.000 εργαζόμενους στη βιομηχανική βορειοανατολική Αγγλία, αναφέρει το Reuters.

Η Nissan δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι υπέγραψε συμφωνία με την Chery για να μελετήσει την κατασκευή των οχημάτων της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας χρησιμοποιώντας μία από τις δύο γραμμές στο Sunderland. Η Βρετανία συμβουλεύεται επίσης τους κατασκευαστές αυτοκινήτων σχετικά με τα σχέδια άμβλυνσης των κανόνων που απαιτούν από αυτούς να επιτύχουν τους στόχους πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων ή να αντιμετωπίσουν τιμωρητικά πρόστιμα, ανέφεραν δύο πηγές.

Αυτές οι αλλαγές θα δώσουν στη Nissan χώρο να κατασκευάσει περισσότερα υβριδικά οχήματα στο Sunderland, το οποίο παρήγαγε περισσότερο από το 35% όλων των αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν στη Βρετανία πέρυσι, σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Ευρύτερη επανεξέταση των ηλεκτρικών οχημάτων

Πίσω από την απόφαση να εγκαταλειφθεί το ηλεκτρικό Qashqai βρίσκεται μια ευρύτερη επανεκτίμηση της γκάμας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Nissan νωρίτερα φέτος επιβεβαίωσε ότι θα σταματήσει τα σχέδια κατασκευής δύο ηλεκτρικών SUV στο εργοστάσιό της στο Κάντον του Μισισιπή και αντ’ αυτού θα επικεντρωθεί σε υβριδικά μοντέλα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα μειώσει τον αριθμό των μοντέλων της σε 45 από 56.

Οι προτάσεις για νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζουν τις τοπικές απαιτήσεις περιεχομένου για τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν επίσης θολώσει τις προοπτικές για την κατασκευή αυτών των οχημάτων στη Βρετανία.

Περίπου το 60% των αυτοκινήτων που παράγονται στη Βρετανία εξάγονται στην ΕΕ. Η βρετανική ομάδα λόμπι αυτοκινήτων SMMT υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός από το “Made in EU” αποτελεί απειλή για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη την αλυσίδα εφοδιασμού της Nissan.

Ένα σχέδιο για Η κατασκευή ενός συστήματος μετάδοσης κίνησης ηλεκτρικού οχήματος τρία σε ένα στο Σάντερλαντ σε εργοστάσιο που λειτουργεί η θυγατρική της Nissan, JATCO, έχει επίσης ακυρωθεί, επιβεβαίωσαν οι εταιρείες σε δηλώσεις τους στο Reuters.