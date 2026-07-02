SpaceX: Παρουσιάζει πρωτότυπη φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης

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Η SpaceX του Ίλον Μασκ ανέπτυξε ένα πρωτότυπο για μια φορητή συσκευή που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα τη συσκευή σε επιλεγμένους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ενόψει της πολυαναμενόμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Το πρωτότυπο διαθέτει κομψό σχεδιασμό, με πάχος μικρότερο από αυτό ενός iPhone, και βασίζεται σε ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα. Παράλληλα, ενσωματώνει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της xAI, της εταιρείας του Μασκ, ενώ σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας χρησιμοποιεί επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon.

Η SpaceX ξεκαθάρισε στους επενδυτές ότι το έργο βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός της συσκευής ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα καταλήξει ποτέ σε εμπορική παραγωγή.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αποτυπώνει τις ολοένα και μεγαλύτερες φιλοδοξίες του Ίλον Μασκ, ο οποίος επιχειρεί να συνδυάσει τις δραστηριότητές του στην τεχνητή νοημοσύνη, τις δορυφορικές επικοινωνίες και τη διαστημική τεχνολογία σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. Την ώρα που η SpaceX επεκτείνει το δίκτυο δορυφόρων Starlink και η xAI αναπτύσσει νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ο Μασκ φαίνεται να εξετάζει και τη δημιουργία μιας δικής του καταναλωτικής συσκευής που θα λειτουργεί ως πύλη πρόσβασης σε όλες αυτές τις υπηρεσίες.

Δύσκολη η εισαγωγή στην αγορά

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Η Wall Street Journal υπενθυμίζει ότι ο Μασκ έχει κατά καιρούς εξετάσει το ενδεχόμενο κατασκευής ενός smartphone, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο η Apple ελέγχει τη διανομή εφαρμογών τρίτων, όπως η πλατφόρμα X. Παρ’ όλα αυτά, έχει επίσης αναγνωρίσει ότι η είσοδος στην αγορά των smartphones αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

«Η ιδέα να φτιάξουμε ένα τηλέφωνο με κάνει να θέλω να πεθάνω», είχε δηλώσει τον περασμένο Οκτώβριο. «Αλλά αν χρειαστεί να κατασκευάσουμε ένα τηλέφωνο, θα το κάνουμε».

Τον Φεβρουάριο, πάντως, ο Μασκ διέψευσε δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο η SpaceX ανέπτυσσε smartphone που θα συνδεόταν απευθείας με το δίκτυο Starlink. «Δεν αναπτύσσουμε τηλέφωνο», είχε γράψει στην πλατφόρμα X.

Παρά τις δημόσιες διαψεύσεις, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις συζητήσεις στο εσωτερικό της εταιρείας, σε ορισμένους επενδυτές της SpaceX και της Tesla παρουσιάστηκε το όραμα του Μασκ για μια καταναλωτική συσκευή που θα αποτελούσε την κεντρική πλατφόρμα των τεχνολογιών που αναπτύσσουν οι εταιρείες του. Μια τέτοια συσκευή θα περιόριζε παράλληλα την εξάρτησή του από τα λειτουργικά συστήματα της Apple και της Google, δεδομένου ότι σήμερα το chatbot της xAI χρησιμοποιείται κυρίως μέσω συσκευών iPhone ή Android.

Ο Μασκ διαθέτει ήδη ένα σημαντικό οικοσύστημα προϊόντων. Το Starlink προσφέρει εξοπλισμό δορυφορικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, ενώ μέσω συνεργασιών με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, όπως η T-Mobile, παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ακόμη και σε περιοχές χωρίς επίγεια κάλυψη.

Το πρωτότυπο που παρουσιάστηκε στους επενδυτές φαίνεται επίσης να εμπνέεται από το διαχρονικό όραμα του Μασκ για τη δημιουργία μιας «εφαρμογής για τα πάντα» (“everything app”), μια ιδέα που είχε προωθήσει μετά την εξαγορά του Twitter, το οποίο μετονόμασε σε X, το 2022.

Η SpaceX εμπνέεται από Κινέζους

Το μοντέλο αυτό παραπέμπει στις λεγόμενες super apps, οι οποίες έχουν γνωρίσει τεράστια επιτυχία στην Ασία. Εφαρμογές όπως το WeChat και το Alipay επιτρέπουν στους χρήστες να πραγματοποιούν πληρωμές, να παραγγέλνουν φαγητό, να κλείνουν ταξίδια, να παίζουν παιχνίδια και να χρησιμοποιούν εκατοντάδες ακόμη υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται να εγκαθιστούν ξεχωριστές εφαρμογές.

Πλέον, οι κινεζικές εταιρείες επιχειρούν να εξελίξουν ακόμη περισσότερο αυτό το μοντέλο, ενσωματώνοντας βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης στις υπάρχουσες super apps ή μετατρέποντας δημοφιλή chatbots σε ολοκληρωμένες πλατφόρμες ψηφιακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Κίνα, οι τεχνολογικές εταιρείες πειραματίζονται με νέες κατηγορίες συσκευών – από smartphones και φορετές συσκευές έως «έξυπνα» pins και ακουστικά – που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το βασικό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI, για παράδειγμα, εργάζεται ήδη πάνω σε μια νέα οικογένεια συσκευών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η κινεζική ByteDance έχει παρουσιάσει smartphone που βασίζεται στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Doubao, το οποίο μπορεί να βοηθά τους χρήστες σε αγορές, κρατήσεις εισιτηρίων και άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή συνάντησε εμπόδια, καθώς ανταγωνιστικές εταιρείες περιόρισαν την πρόσβαση της συσκευής στις δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες.

Αν και το πρωτότυπο της SpaceX απέχει ακόμη από την εμπορική αξιοποίηση, αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι ο ανταγωνισμός στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα αφορά μόνο τα μοντέλα λογισμικού, αλλά και τις ίδιες τις συσκευές μέσω των οποίων οι χρήστες θα αλληλεπιδρούν με αυτά.