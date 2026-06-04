Uber Eats: Έκανε το επόμενο βήμα με ίδρυση θυγατρικής

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Το’πε και το’κανε η Uber για επέκταση της δραστηριότητας του on-demand food delivery στην ελληνική αγορά, ιδρύοντας τη δική της θυγατρική εταιρεία.

Ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου εξάλλου υπήρχαν φήμες που επιβεβαίωσαν λίγο αργότερα δημοσίευμα των Financial Times, ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας όπως και δήλωση της Courtney Tims, Περιφερειακής Γενικής Διευθύντριας της Uber Eats για τη Δυτική και Νότια Ευρώπη, για το πλάνο επέκτασης σε επτά νέες ευρωπαϊκές αγορές, που περιλάμβανε και την Ελλάδα.

Η θυγατρική της Uber Eats

Τα έγγραφα στο ΓΕΜΗ που αναρτήθηκαν σήμερα 4 Ιουνίου 2026, τεκμηριώνουν πως συστάθηκε η εταιρεία Uber Eats Greece ΕΠΕ, με έδρα στο Ψυχικό στη συμβολή της Λεωφ. Κηφισίας και Ολυμπιονικών 340, αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ και βασικό μέτοχο με ποσοστό 99% είναι η ολλανδική Uber Portier BV, η οποία αποτελεί το διεθνές όχημα μέσω του οποίου αναπτύσσεται η δραστηριότητα delivery του ομίλου. Το υπόλοιπο 1% ανήκει στην Uber International Holding BV.

Διαχειρίστριες της εταιρείας ορίστηκαν οι Giorgiana Ozana Alexandru και Shi Jie Zhan, οι οποίες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία μεμονωμένα.

Ως κύρια δραστηριότητα εμφανίζονται οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης για πωλήσεις τροφίμων και ποτών, δηλαδή η κλασική λειτουργία του Uber Eats.

Στους ΚΑΔ περιλαμβάνονται υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών, ταχυμεταφορές, υπηρεσίες delivery κατ’ οίκον, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση δεδομένων, ακόμη και δραστηριότητες που σχετίζονται με διαφημιστικές υπηρεσίες και εμπορική αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών.

Στο κόκκινο ο ανταγωνισμός

Η λειτουργία της Uber Eats αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας. «οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν παραγγελίες γευμάτων και ειδών καθημερινής ανάγκης μέσω της εφαρμογής ξεκινώντας από το φετινό καλοκαίρι, με το πάτημα ενός κουμπιού και με τη γνωστή αξιοπιστία της Uber».

Στην Ελλάδα, οι χρήστες θα μπορούν να περιηγούνται σε εστιατόρια και καταστήματα της περιοχής τους, να πραγματοποιούν παραγγελίες και να παρακολουθούν την παράδοσή τους σε πραγματικό χρόνο, από τη στιγμή της παραλαβής από τον διανομέα, έως την πόρτα τους.

Η είσοδος της Uber Eats στην Ελλάδα αναμένεται να οξύνει τον ανταγωνισμό με efood, Wolt και BOX.

Η αγορά έτοιμου φαγητού και καφέ μέσω delivery κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικό τζίρο (συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών delivery) που προσεγγίζει ή ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Το efood, υπό την Delivery Hero, διατηρεί ηγετική θέση με πάνω από 20.000 συνεργάτες. Η Wolt, μετά την εξαγορά της από την DoorDash, διαθέτει την οικονομική ισχύ ενός παγκόσμιου κολοσσού. Και το BOX, με τη στήριξη της Cosmote, αξιοποιεί το τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα και τη βάση πελατών του.