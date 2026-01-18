Αλκοολούχα ποτά: Βουτιά στις πωλήσεις – «Πηγάδια» από απούλητα αποθέματα

Με ένα τεράστιο απόθεμα απούλητων αποσταγμάτων έχουν βρεθεί οι εταιρείες παραγωγής αλκοολούχων ποτών, εξαιτίας της ιστορικής πτώσης της ζήτησης για ουίσκι, κονιάκ και τεκίλα, μετά την εκτόξευση των πωλήσεων στην πανδημία, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να κλείσουν αποστακτήρια και να μειώσουν δραστικά τις τιμές για να «διώξουν» τα μπουκάλια που συσσωρεύονται στις αποθήκες τους.

Μόνο πέντε από τους μεγαλύτερους εισηγμένους παραγωγούς αλκοολούχων ποτών -Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman και Rémy Cointreau- έχουν αποθέματα αξίας 22 δισ. δολαρίων, η μεγαλύτερη αξία σε πάνω από μια δεκαετία. Πιο κραυγαλέα περίπτωση είναι εκείνη της Rémy, που αναφέρει αποθέματα αξίας 1,8 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από τα ετήσια έσοδά της και πλησιάζουν το σύνολο της κεφαλαιοποίησής του.

«Η συσσώρευση αποθεμάτων είναι άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο αναλυτής της Bernstein Trevor Stirling, προσθέτοντας ότι μεταξύ των εταιρειών που δημοσιοποίησαν τις πληροφορίες, τα τρέχοντα αποθέματα είχαν ξεπεράσει αυτά που είχαν συσσωρευτεί μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Τα αποθέματα της Diageo που βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης ως ποσοστό των ετήσιων εσόδων της εταιρείας αυξήθηκαν από 34% το οικονομικό έτος 2022 σε 43% το 2025.

Η αξία των αποθεμάτων της ομάδας FTSE 100 που βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης, κυρίως αμερικανικό ουίσκι και σκωτσέζικο ουίσκι, είχε φτάσει τα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Τα βαρέλια με τα παλαιωμένα αποστάγματα άρχισαν να συσσωρεύονται μετά την αντίδραση των εταιρειών στην έκρηξη της κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία οδήγησε σε δραματική αύξηση της παραγωγής.

«Το 2021 και το 2022 όλοι έχασαν τον έλεγχο και πίστευαν ότι [η ζήτηση] θα συνεχιζόταν για πάντα», δήλωσε ο Stirling.

Απότομη «προσγείωση»

Η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού ανάγκασε τον κλάδο σε μια απότομη «προσγείωση» στην πραγματικότητα. Η παγκόσμια συμπίεση των διαθέσιμων εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια έχει εξαντλήσει τη ζήτηση για αλκοολούχα ποτά, προκαλώντας μια σειρά προειδοποιήσεων για τα κέρδη, αλλαγές σε ηγεσίες και μαζική έξοδο των μετόχων από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

Μεταξύ των επενδυτών συζητείται και το κατά πόσον η ύφεση της κατανάλωσης είναι αποτέλεσμα βαθύτερων κοινωικών αλλαγών, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι συνδέεται κυρίως με την ταχεία υιοθέτηση φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως τα Wegovy και Ozempic, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη έμφαση στην υγεία καισ την ευεξία γενικά.

Η μεταβλητότητα της ζήτησης είναι ένας παράγοντας κυρίαρχος για τις αποφάσεις των παραγωγών παλαιωμένων αποσταγμάτων, οι οποίοι πρέπει να προβλέπουν τη πώς θα εξελιχθεί χρόνια νωρίτερα.

Οι παραγωγοί κονιάκ, για παράδειγμα, πρέπει να αποφασίσουν πόσα λίτρα eau-de-vie, το απόσταγμα από σταφύλια που παλαιώνεται για να παραχθεί κονιάκ, θα τοποθετήσουν σε βαρέλια για δύο, τέσσερα, δέκα ή δώδεκα χρόνια στο μέλλον — τα κύρια προφίλ παλαίωσης του κονιάκ.

Βουτιά στις πωλήσεις

Οι πωλήσεις του γαλλικού μπράντι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την ύφεση, με τις εξαγωγές να μειώνονται κατά 72% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2025, σύμφωνα με την εθνική διεπαγγελματική οργάνωση Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC).

Στην εξαμηνιαία ενημέρωση της Rémy Cointreau τον Νοέμβριο, όπου αναφέρθηκε πτώση 7,6% στα έσοδα από το οργανικό κονιάκ, ο διευθύνων σύμβουλος Franck Marilly υπογράμμισε ότι η αυξημένη προσφορά eau-de-vie θα οδηγούσε σε πτώση των τιμών. «Βρισκόμαστε σε έναν διαφορετικό κόσμο», δήλωσε ο Marilly.

Η έκρηξη της τεκίλας την τελευταία δεκαετία -που τροφοδοτήθηκε από νέες μάρκες- οδήγησε παραγωγούς όπως η Diageo και η Brown Forman να διαθέσουν εκατομμύρια δολάρια για την προσθήκη νέας παραγωγικής ικανότητας.

Ωστόσο, μόλις οι νέες εγκαταστάσεις άρχισαν να λειτουργούν, η ζήτηση έπεσε κατακόρυφα.

Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών, από την τεκίλα Don Julio έως το ιρλανδέζικο ουίσκι Jameson, πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Οι συνολικές πωλήσεις αλκοολούχων ποτών μειώθηκαν κατά 3,4% στις τέσσερις εβδομάδες έως τα τέλη Δεκεμβρίου, σε σύγκριση με πτώση 2,4% τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen.

Κλείνουν αποστακτήρια

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι παραγωγοί είχαν μέχρι στιγμής αντισταθεί στις μεγάλες εκπτώσεις που είχαν πλήξει τον κλάδο κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων υπερπροσφοράς αλκοολούχων ποτών, όπως η λεγόμενη «λίμνη ουίσκι» της δεκαετίας του 1980. Ωστόσο, οι μεγάλες επενδύσεις στην παραγωγή και στην αποθήκευση επιβαρύνουν σημαντικά τους ισολογισμούς των εταιρειών.

Οι εταιρείες έχουν σταματήσει την παραγωγή, ενώ προσπαθούν να πουλήσουν τις υπάρχουσες παραγωγές.

Ο ιαπωνικός όμιλος ποτών Suntory έχει κλείσει το κύριο αποστακτήριο του Jim Beam bourbon, με έδρα το Κεντάκι, για τουλάχιστον ένα χρόνο και η Diageo έχει σταματήσει την παραγωγή ουίσκι στις εγκαταστάσεις της στο Τέξας και το Τενεσί μέχρι το καλοκαίρι.

Ο αναλυτής της Jefferies, Edward Mundy, προειδοποίησε ότι η μείωση της παραγωγής παλαιωμένων οινοπνευματωδών ποτών ενέχει τον κίνδυνο οι παραγωγοί να βρεθούν με έλλειψη αποθεμάτων σε πέντε ή ακόμα και δέκα χρόνια, όταν η ζήτηση για μια συγκεκριμένη μάρκα ή κατηγορία μπορεί να έχει αυξηθεί και πάλι.

«Αν μειώσουν τα αποθέματα κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, θα έχουν τεράστια προβλήματα όταν προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση στο μέλλον», δήλωσε ο Mundy, προσθέτοντας ότι η άνθηση και η ύφεση των οινοπνευματωδών ποτών τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί.