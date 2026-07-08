ΔΝΤ: Υποβαθμίζει στο 3% την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αναθεώρησε επί τω χείρω την πρόβλεψη του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εκτιμά ότι θα κινηθεί με ρυθμό 3,%, προειδοποιώντας για τους συνεχιζόμενους κινδύνους που θέτει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο κατακερματισμός του εμπορίου και οι πιθανές διορθώσεις στις προσδοκίες της αγοράς για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία απέφυγε μια πιο απότομη ύφεση λόγω του πολέμου, καθώς η δυναμική που προήλθε από τη ζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας συνέβαλε στην αντιστάθμιση της μείωσης των ενεργειακών προμηθειών που προκλήθηκε από τον πόλεμο.

Η ανάπτυξη αναμένεται να ανακάμψει στο 3,4% το 2027, αλλά το ποσοστό αυτό παραμένει κάτω από τον μέσο όρο του 3,5% που παρατηρήθηκε το 2024 και το 2025.

Our latest World Economic Outlook Update projects growth at 3.0% in 2026 and 3.4% in 2027, broadly unchanged from April. Two forces are shaping the outlook: the negative supply shock from the Middle East war and positive technology momentum driven by AI. https://t.co/EWThm8NLlj pic.twitter.com/HUmrvRtymd — IMF (@IMFNews) July 8, 2026

Ανοδικά ο πληθωρισμός

Το ΔΝΤ αύξησε την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό του 2026 κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,7% από τον Απρίλιο, αλλά δήλωσε ότι θα πρέπει να μειωθεί στο 3,9% το επόμενο έτος.

Οι τιμές της ενέργειας ήταν 25% υψηλότερες τώρα από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και θα παραμείνουν υψηλότερες, ανέφερε. Η νέα πρόβλεψη υποθέτει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα αρχίσουν να ανοίγουν ξανά στα μέσα Ιουλίου, φτάνοντας στις προπολεμικές συνθήκες έως τον Μάρτιο του 2027.

«Η παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της έχει, μέχρι στιγμής, αντέξει τον κλονισμό από τον πόλεμο καλύτερα από ό,τι φοβόταν», ανέφερε το ΔΝΤ σε επικαιροποίηση της έκθεσής του «World Economic Outlook» επισημαίνοντας ότι οι προοπτικές είναι πιο ευνοϊκές για τους εξαγωγείς ενέργειας και τις χώρες που είναι στενά ενσωματωμένες στον τεχνολογικό τομέα, ενώ οι εισαγωγείς πρώτων υλών που δεν βρίσκονται σε καλή θέση για να επωφεληθούν από τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) είδαν γενικά να αναθεωρούνται προς τα κάτω οι προβλέψεις ανάπτυξής τους.

Επιβραδύνεται το παγκόσμιο εμπόριο

Η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου προβλέπεται να επιβραδυνθεί απότομα στο 3,5% το 2026 από 5% το 2025, μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από έντονη εμπροσθοβαρή πίεση ενόψει των αμερικανικών δασμών, πριν ανακάμψει στο 4,3% το 2027.

Η Ντενίζ Ίγκαν, επικεφαλής του τμήματος Παγκόσμιων Οικονομικών Σπουδών του Τμήματος Έρευνας του ΔΝΤ, εξήγησε ότι η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από ότι αναμενόταν τον Απρίλιο, παρά τον αντίκτυπο του πολέμου και το κλείσιμο του Ορμούζ.

Οι τιμές ήταν υψηλότερες, η εμπιστοσύνη μειωμένη, αλλά η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και εμπορικών αποθεμάτων – μαζί με την αυξανόμενη ενεργειακή απόδοση – συνέβαλε στην αντιστάθμιση των ελλείψεων εφοδιασμού.

Ο ιδιωτικός τομέας προσαρμόστηκε γρήγορα, βρίσκοντας εναλλακτικές οδούς και προμήθειες. «Μέχρι στιγμής τα πράγματα ήταν καλά, αλλά αυτό δεν αφαιρεί τους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν, ιδίως με τον πόλεμο» είπε στο Reuters.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η κατάρρευση της ειρηνευτικής συμφωνίας και η επανέναρξη των συγκρούσεων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλους κινδύνους, καθώς οι χώρες έχουν σε μεγάλο βαθμό αξιοποιήσει τα αποθέματά τους και θα έχουν λιγότερο περιθώριο ελιγμών.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν την Τρίτη και ανακάλεσε άδεια που επέτρεπε στη χώρα να πουλάει πετρέλαιο μετά το χτύπημα τριών δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ, ασκώντας πίεση σε μια ήδη εύθραυστη εκεχειρία.

«Μια ανανεωμένη σύγκρουση στην περιοχή θα φέρει την παγκόσμια οικονομία σε χειρότερη θέση από ό,τι ήταν την πρώτη φορά» επισημαίνει η Ίγκαν, προσθέτοντας ότι μια ταυτόχρονη πίεση από πολλές χώρες για την ανασύσταση των αποθεμάτων πετρελαίου τους θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών.

«Εάν υπάρχει η αντίληψη ότι αυτό θα παραταθεί περισσότερο, τότε τόσο το κίνητρο όσο και το περιθώριο για τη χρήση αυτών των αποθεμάτων θα συρρικνωθούν πολύ γρήγορα», είπε. Ο πληθωρισμός και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί, αλλά κυρίως βραχυπρόθεσμα, και μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία ότι οι προσδοκίες μεταβάλλονται μεσοπρόθεσμα, τονίζει η Ίγκαν.

Η ενημερωμένη έκθεση του ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook) απέσυρε τα τρία ξεχωριστά σενάρια που είχε δημοσιεύσει τον Απρίλιο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιστρέφοντας σε μια πιο παραδοσιακή βασική πρόβλεψη. Έγιναν συγκρίσεις με την πρόβλεψη αναφοράς του Απριλίου που υποθέτει έναν μικρότερο πόλεμο.