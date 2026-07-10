Χρυσός: Με απώλειες κλείνει η εβδομάδα

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Μικρή άνοδο η οποία ωστόσο δεν ανατρέπει την πτωτική εβδομαδιαία τροχιά κινήθηκαν την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού, στον αντίποδα της πορείας των τιμών του πετρελαίου, καθώς η ισοτιμία του δολαρίου υποχώρησε και η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιούργησε φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και διατήρηση αυστηρής νομισματικής πολιτικής από τη Fed.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot σημείωσε άνοδο 0,2% στα 4.128,92 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:03 ώρα Ελλάδος, με κατεύθυνση προς εβδομαδιαία πτώση άνω του 1%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ με παράδοση τον Αύγουστο παρέμειναν σταθερά στα 4.139,50 δολάρια.

Σημειώνεται ότι το δολάριο βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο της εβδομάδας, καθιστώντας τον χρυσό, του οποίου η τιμή εκφράζεται σε δολάρια, πιο προσιτό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων. «Ο χρυσός βρίσκεται σήμερα σε φάση σταθεροποίησης μετά τη χθεσινή άνοδο, με τους επενδυτές να διστάζουν να στοιχηματίσουν σε περαιτέρω ανοδική πορεία εν μέσω της αβεβαιότητας που επικρατεί στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, σύμφωνα με το Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου έδειχναν να κινούνται προς εβδομαδιαία άνοδο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συνέχιζαν να ανταλλάσσουν επιθέσεις, με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στα κράτη του Κόλπου την Πέμπτη, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στις νότιες παράκτιες και ανατολικές επαρχίες του Ιράν.

Προς αύξηση επιτοκίων

Στο μεταξύ, τα νέα από την αμερικανική οικονομία ενισχύουν την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια φέτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, οι αγορές αποτιμούν την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο στο 64%, από περίπου 54% που ήταν πριν από μία εβδομάδα.

Σημειωτέον ότι ενώ ο χρυσός θεωρείται συνήθως ως μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού, χάνει την ελκυστικότητά του ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Ιούνιο, που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έδειξαν αυξανόμενες ανησυχίες μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τον αυξημένο πληθωρισμό.

Η HSBC μείωσε την Πέμπτη τις προβλέψεις της για τη μέση τιμή του χρυσού για τα έτη 2026 και 2027, επικαλούμενη μια στροφή προς πιο αυστηρή νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ και την ενίσχυση του δολαρίου.

Από την άλλη, η τιμή του αργύρου στην άμεση αγορά αυξήθηκε κατά 0,8% στα 60,46 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε άνοδο 1,6% στα 1.636,68 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 1,6% στα 1.267 δολάρια. Και τα τρία μέταλλα ήταν σε πορεία για εβδομαδιαία πτώση.