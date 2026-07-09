Χρυσός: Ανοδικά με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

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Ανοδικά κινείται ο χρυσός καθώς υποχωρεί το δολάριο αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,8% στα 4.106,82 δολάρια η ουγγιά, αφού υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου την Τετάρτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 0,8% στα 4.116,40 δολάρια.

«Ο χρυσός προσπαθεί σήμερα να διαμορφώσει ένα κατώτατο σημείο, καθώς η ισχύς του δολαρίου εξασθενεί» εξηγεί στο Reuters ο Νίκος Τζαμπούρας, ανώτερος αναλυτής αγορών στην Tradu.com, η οποία ανήκει στην Jefferies.

Ωστόσο, το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι επιζήμιο για μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερες μειώσεις, προσθέτει ο Τζαμπούρας.

Το δολάριο ΗΠΑ σημείωσε πτώση, καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου πιο προσιτό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν την Τετάρτη, προκαλώντας αντίποινα στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και αυξάνοντας τις εντάσεις στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είχε επικοινωνήσει για να επιδιώξει μια συμφωνία, μετριάζοντας ορισμένες ανησυχίες για μια περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το βλέμμα στη Fed

Τα πρακτικά της Federal Reserve που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν αυξανόμενη ανησυχία για τον πληθωρισμό, με ορισμένους αξιωματούχους να υποστηρίζουν την αύξηση των επιτοκίων πριν η κεντρική τράπεζα επιλέξει να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον περασμένο μήνα.

Οι χρηματιστές εκτιμούν επί του παρόντος μια πιθανότητα 63% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η αγορά θα παρακολουθεί στενά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της επόμενης εβδομάδας και την κατάθεση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Κογκρέσο για νέες κατευθύνσεις.

Η HSBC μείωσε την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή του χρυσού το 2026 στα 4.560 δολάρια ανά ουγγιά από 4.864 δολάρια, ενώ μείωσε την πρόβλεψή της για το 2027 στα 4.925 δολάρια από 5.000 δολάρια.

Η HSBC αναμένει μεγαλύτερη επίσημη ζήτηση για χρυσό αργότερα μέσα στο έτος, με βάση τη μακροπρόθεσμη διαφοροποίηση.