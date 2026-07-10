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ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ - Οι προθεσμίες

AGRO 10.07.2026, 09:30
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ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων
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Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε αγροτικές  εκμεταλλεύσεις, για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους λιπασμάτων λόγω της ενεργειακής κρίσης, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση.

Η καταβολή πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 27/7 για την πρώτη περίοδο υποβολής της αίτησης και έως τις 25/9 για τη δεύτερη περίοδο υποβολής

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15/3 έως και 31/8/2026, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Οι προθεσμίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Επιχειρήσεις > myBusinessSupport > Είσοδος στην εφαρμογή > Αγροτικές Ενισχύσεις/ Επιδοτήσεις με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, εντός των παρακάτω προθεσμιών:

  • 9 – 19/7 για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 15/3/2026 έως 30/6/2026.
  • 7 – 17/9 για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1/7/2026 έως 31/8/2026.

Αντίστοιχα, η καταβολή πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 27/7 για την πρώτη περίοδο υποβολής της αίτησης και έως τις 25/9 για τη δεύτερη περίοδο υποβολής.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την υποβολή της αίτησης, να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό πληρωμής (IBAN) στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις χορήγησης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην κοινή υπουργική απόφαση και στις σχετικές οδηγίες της εφαρμογής myBusinessSupport.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική, Επιδόματα & Ενισχύσεις > myBusinessSupport

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