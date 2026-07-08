ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για το αγροτικό πετρέλαιο – Η νέα διαδικασία για την επιστροφή του ΕΦΚ

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Η νέα διαδικασία για την εφαρμογή των ειδικών απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα περιλαμβάνεται σε εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία αφορά και τους αγρότες, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων (αγροτικό πετρέλαιο) για χρήση αποκλειστικά στη γεωργία.

Για αγορές έως 31 Οκτωβρίου εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία της επιστροφής του ΕΦΚ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο η νέα διαδικασία για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, με απευθείας έκπτωση στην αντλία μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Για τις αγορές που πραγματοποιούνται την χρονική περίοδο από 1.1.2026 έως και 31.10.2026, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η διαδικασία της επιστροφής του ΕΦΚ του πετρελαίου κινητήρων στους αγρότες, που ίσχυε ως τώρα.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η επιδοτούμενη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων, για την οποία επιστρέφεται ο ΕΦΚ, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζεται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που έχει πράγματι διατεθεί βάσει των τιμολογίων πώλησης, που εκδίδονται εντός εκάστου έτους, για κάθε δικαιούχο πρόσωπο.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

Τι αναφέρεται στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Αναλυτικά στην εγκύκλιο με θέμα κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 9, 10, 11, 12, 20, 25, 26 και 137 του ν. 5313/2026 «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις» (A΄102) για το άρθρο 20 προβλέπεται:

«Θέσπιση νέας διαδικασίας για την εφαρμογή ειδικών απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 76 και παρ. 27 άρθρου 196 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Με το άρθρο 20 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 76, του ΕΤΚ, ως εξής:

α) Από 1 Νοεμβρίου 2026 και εφεξής για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 71, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, τίθεται σε λειτουργία ειδική ψηφιακή εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου ο Ε.Φ.Κ. που προκύπτει από τον συντελεστή της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 71 και ο αναλογών σε αυτόν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) να μην περιλαμβάνονται στο συνολικό καταβλητέο ποσό του τιμολογίου πώλησης κατά την προμήθεια του καυσίμου από τα δικαιούχα πρόσωπα και

β) για τις αγορές που πραγματοποιούνται την χρονική περίοδο από 1.1.2026 έως και 31.10.2026, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η διαδικασία της επιστροφής του ΕΦΚ του πετρελαίου κινητήρων στους αγρότες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1078/2026 ΚΥΑ (Β 1843)».