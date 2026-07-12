Ελληνική οικονομία: Ο δύσκολος δρόμος προς το «Α»

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Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αποτέλεσε το σημαντικότερο ορόσημο της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση χρέους. Ωστόσο, η επόμενη πρόκληση αποδεικνύεται ακόμη δυσκολότερη. Η μετάβαση στις υψηλότερες βαθμίδες αξιολόγησης, με πρώτο σταθμό το «Α-» και μακροπρόθεσμο στόχο το «Α+», προϋποθέτει όχι μόνο δημοσιονομική συνέπεια αλλά και την αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών που εξακολουθούν να επιβαρύνουν την εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η διεθνής αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι πολιτικοί κίνδυνοι μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά την πορεία των αναβαθμίσεων.

Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κατακτήσει την αξιολόγηση «Α-» έως το τέλος της δεκαετίας, ενώ η βαθμίδα «Α+» τοποθετείται χρονικά περίπου στο 2034, όταν το δημόσιο χρέος αναμένεται να έχει περιοριστεί κοντά στο 100% του ΑΕΠ. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα αισιόδοξο σενάριο, το οποίο προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές εξωτερικές αναταράξεις και ότι θα συνεχιστεί χωρίς παρεκκλίσεις η δημοσιονομική πολιτική και η μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας.

Στη λίστα των αδυναμιών παραμένουν επίσης η χαμηλή παραγωγικότητα, οι καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης και το δυσμενές δημογραφικό

Ελληνική οικονομία: Οι «αστερίσκοι» των οίκων αξιολόγησης

Παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, οι διεθνείς οίκοι εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει αδυναμίες που δεν επιτρέπουν ταχύτερες αναβαθμίσεις.

Το σημαντικότερο εμπόδιο παραμένει το δημόσιο χρέος. Αν και μειώνεται σταθερά ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, γεγονός που λειτουργεί ως βασικός περιοριστικός παράγοντας στις αξιολογήσεις.

Εξίσου έντονο προβληματισμό προκαλεί το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αντανακλά τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγικής βάσης και τη μεγάλη εξάρτηση της οικονομίας από τις εισαγωγές και τον τουρισμό.

Στη λίστα των αδυναμιών παραμένουν επίσης η χαμηλή παραγωγικότητα, οι καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης, το δυσμενές δημογραφικό, αλλά και η εκτίμηση ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας ενδέχεται να επιβραδυνθεί.

Το μήνυμα του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Στην εαρινή έκθεση του Ελληνικό Δημοσιονομικού Συμβουλίου 2026 επισημαίνεται ότι η διατήρηση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους δεν εξαρτάται μόνο από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και από τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την έκθεση, η περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι οι θετικές αξιολογήσεις των τελευταίων ετών στηρίζονται στη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στις πρόωρες αποπληρωμές δανείων, στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, στη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην πολιτική σταθερότητα και στην υψηλή απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ταυτόχρονα όμως προειδοποιεί ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, το δημογραφικό πρόβλημα, το εξωτερικό έλλειμμα και η εξάρτηση της οικονομίας από τον τουρισμό.

Οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν στενά και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας

Οι εξωτερικοί κίνδυνοι

Η πορεία προς υψηλότερες αξιολογήσεις επηρεάζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό και από το διεθνές περιβάλλον.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις μεταξύ μεγάλων οικονομιών αλλά και η επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης αυξάνουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Παράλληλα, οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν στενά και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας. Καθώς οι επόμενες εθνικές εκλογές πλησιάζουν, η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία των επόμενων αξιολογήσεων.

Το πρόγραμμα των αξιολογήσεων

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους, αλλά εξακολουθεί να κινείται στο κατώτερο επίπεδο αυτής της κατηγορίας:

-Fitch: BBB (σταθερό outlook)

-Scope Ratings: BBB (θετικό outlook)

-Moody’s: Baa3 (σταθερό outlook)

-DBRS Morningstar: BBB

-S&P Global Ratings: BBB

Ο νέος κύκλος αξιολογήσεων αρχίζει τον Σεπτέμβριο με την DBRS Morningstar, ενώ ακολουθούν στις 18 Σεπτεμβρίου η Moody’s Ratings και η Scope Ratings. Στις 23 Οκτωβρίου αναμένεται η αξιολόγηση της S&P Global Ratings και στις 6 Νοεμβρίου της Fitch Ratings.

Η επικρατέστερη εκτίμηση στην αγορά είναι ότι οι οίκοι θα διατηρήσουν θετική στάση απέναντι στην ελληνική οικονομία, χωρίς όμως να προχωρήσουν εύκολα σε νέες αναβαθμίσεις. Η επόμενη μετάβαση προς την κατηγορία «Α» αναμένεται να απαιτήσει αρκετά ακόμη χρόνια σταθερής δημοσιονομικής πολιτικής, υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, σε ένα διεθνές περιβάλλον που παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξημένη διεθνής αβεβαιότητα ενδέχεται να οδηγήσει τους οίκους σε πιο προσεκτική στάση κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τις πιθανότητες άμεσων αναβαθμίσεων, παρά τη συνεχιζόμενη βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας.