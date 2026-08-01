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Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

World 01.08.2026, 07:00
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Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Μπορεί η Shein να κέρδισε αρχικά την έγκριση του Πεκίνου για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, αφού ασπάστηκε δημόσια τις κινεζικές ρίζες της, τις οποίες υποβάθμιζε για χρόνια, η συνέχεια όμως δεν φαίνεται τόσο ρόδινη.

Τώρα, οι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσον αυτή η εξέλιξη μπορεί να αποφέρει μια αποτίμηση άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για μια εταιρεία που βλέπει την ανάπτυξη να επιβραδύνεται.

Η Shein με παρουσία σε περίπου 160 χώρες, βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει την αποτίμησή της στα 30 δισ. δολάρια

Η IPO της Shein

Η Επιτροπή Ρυθμιστικής Αρχής Κεφαλαιαγοράς της Κίνας ενέκρινε την IPO στις αρχές αυτού του μήνα, μετά την αποτυχία των προσπαθειών της Shein να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.

Το ενημερωτικό δελτίο της ιδρυθείσας στην Κίνα εταιρείας, έδειξε ότι τα περιθώρια κέρδους συρρικνώθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες αυτού του έτους, μετά την αύξηση των αμερικανικών εισαγωγικών δασμών.

Καθώς η Shein αναμένει παρόμοια μέτρα στην Ευρώπη που θα πιέσουν την κερδοφορία της, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Sky Xu ενδέχεται να καταλήξει με μια αποτίμηση «ευκαιρίας» κάτω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έσοδα της Shein αυξήθηκαν κατά 8% στα 41,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σε σχέση με το 20,7% που είχε σημειώσει ένα χρόνο νωρίτερα. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες 99 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού οι ΗΠΑ κατάργησαν την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς για μικρά δέματα και η εταιρεία κατέγραψε μια υψηλή εφάπαξ λογιστική χρέωση.

Η «χρυσή στιγμή»

«Η εταιρεία έχασε την χρυσή στιγμή εισαγωγής στο χρηματιστήριο», διευκρίνισε στο CNBC ο William Ma, επικεφαλής επενδύσεων στην GROW Investment Group.

Οι επενδυτές και οι καταναλωτές δεν ενθουσιάζονται πλέον με τον εξαιρετικά γρήγορο λιανοπωλητή μόδας όπως κάποτε, πρόσθεσε και ο Shaun Rein, διευθύνων σύμβουλος της China Market Research Group.

Η Shein με παρουσία σε περίπου 160 χώρες, βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει την αποτίμησή της στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg, ποσό που απέχει πολύ από τα σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε σε έναν γύρο συγκέντρωσης κεφαλαίων το 2022 και κάτω από τα 64 δισεκατομμύρια δολάρια του 2024.

Ακόμα και μετά την πτώση, «αυτή η αποτίμηση εξακολουθεί να είναι απαιτητική», επισήμανε ο Ma. Αντιπροσωπεύει περίπου 19 έως 25 φορές τα κέρδη του οικονομικού έτους 2025, είπε, ενώ ανταγωνιστικές εταιρείες όπως η PDD διαπραγματεύονται 9 φορές και οι καθιερωμένες εταιρείες καταναλωτών στο Χονγκ Κονγκ περίπου 11 φορές.

Η εταιρεία «μεταβαίνει από μια πλατφόρμα ταχείας ανάπτυξης, βασισμένη στην τεχνολογία, σε έναν ώριμο παγκόσμιο λιανοπωλητή ενδυμάτων που αντιμετωπίζει βραδύτερη ανάπτυξη και διαρκή πίεση στο περιθώριο κέρδους», συμπλήρωσε ο Lenny Zephirin, επικεφαλής και αναλυτής του The Zephirin Group.

Από το Χονγκ Κονγκ σε όλο τον κόσμο

Η χρηματιστηριακή αγορά του Χονγκ Κονγκ στην οποία εισέρχεται η Shein έχει επίσης προχωρήσει. «Η όρεξη της Shein έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει πια», τόνισε και ο Zephirin. «Το ενδιαφέρον όλων στρέφεται τώρα στη Τεχνητή Νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς, τα τσιπ μνήμης, την αποθήκευση, την υποδομή cloud – και η Shein δεν προσφέρει τίποτα από αυτά».

Από την πόλη ίδρυσής της στη Ναντζίνγκ, η Shein μετέφερε την έδρα της στη Σιγκαπούρη το 2022, έχτισε μια παγκόσμια ταυτότητα brand και επιδίωξε την είσοδό της στα δυτικά χρηματιστήρια μόνο για να δει το Πεκίνο να μπλοκάρει το ενημερωτικό δελτίο του Λονδίνου λόγω γνωστοποιήσεων κινδύνων που συνδέονται με την αλυσίδα εφοδιασμού της στην Κίνα.

Τον Φεβρουάριο, ο ιδρυτής της Shein, Sky Xu, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση, δεσμεύτηκε να «συνεχίσει τη βάση της στην Γκουανγκντόνγκ», δεσμεύοντας περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια γιουάν (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ένα «έξυπνο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας» στην επαρχία.

«Η Κίνα θέλει σαφώς κινεζικές μάρκες να κάνουν IPO στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ… το μέλλον για τις κινεζικές εταιρείες είναι να εγκαταλείψουν τις δυτικές αγορές και να αναζητήσουν εισαγωγές κοντά στην έδρα τους ή εντός της χώρας τους», πρόσθεσε ο Rein.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν επίσης μια σειρά από κινδύνους που αφορούν τη φήμη και την ηθική λόγω των φερόμενων κακών συνθηκών εργασίας στους προμηθευτές της Shein, των εθιστικών χαρακτηριστικών της εφαρμογής αγορών της και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των τεράστιων όγκων αεροπορικών μεταφορών.

Η Shein αποκάλυψε την Τρίτη ότι οι αμερικανικές δραστηριότητές της βρίσκονται υπό έρευνα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ για αδιευκρίνιστους λόγους και ότι ως εκ τούτου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικά πρόστιμα.

Μετά το δασμό των 3 ευρώ, και οι δύο εταιρείες έχουν σταματήσει τις περισσότερες διαφημιστικές δαπάνες στην Ευρώπη

Στασιμότητα της ανάπτυξης

Το μερίδιο της Shein στις δαπάνες ένδυσης, αξεσουάρ και υποδημάτων στις ΗΠΑ άγγιξε το 5% το πρώτο τρίμηνο του 2025, έγινε αρνητικό όμως σε ετήσια βάση μέχρι το τέταρτο τρίμηνο και συνέχισε να υποχωρεί το 2026, ακόμη και μετά την υπέρβαση της αλλαγής στους δασμούς, σύμφωνα με τον Michael Gunther, αναλυτή της Consumer Edge.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η Shein κατέχει ένα ρεκόρ μεριδίου 7,5% στον τομέα της ένδυσης, αξεσουάρ και υπόδησης, η ετήσια αύξηση του μεριδίου επιβραδύνθηκε ουσιαστικά στο μηδέν από περίπου 1,8 ποσοστιαίες μονάδες το πρώτο εξάμηνο του 2025. «Αυτό δείχνει πως η Shein μπορεί να εισέρχεται στη φάση της ώριμης λιανικής πώλησης, καθώς η δυναμική επιβραδύνθηκε στη μία αγορά χωρίς συγκεκριμένη πίεση στις τιμές».

Δεν ωριμάζει μόνο η ίδια η Shein, αλλά και οι πελάτες της. Στις ΗΠΑ, οι απώλειες πελατών είναι πιο απότομες μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών, ενώ οι αγοραστές άνω των 55 ετών εξακολουθούν να προσθέτουν αξία στο μερίδιό της. Οι κάτω των 25 ετών που οδήγησαν στην άνοδο της Shein στη χώρα πριν από δύο χρόνια έχουν γίνει ελαφρώς αρνητικοί, με το κέρδος να προέρχεται πλέον από αγοραστές άνω των 55 ετών.

Ο δασμός των 3 ευρώ

Και τα πλήγματα δεν σταματούν.

Οι ανταγωνιστές της Shein έχουν προσαρμοστεί με τρόπους που η πλατφόρμα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Χαρακτηριστικά, η Temu έχει στραφεί προς τους τοπικούς πωλητές που κατέχουν εισαγόμενο απόθεμα που εκτελωνίζεται με τους κανονικούς δασμούς.

«Η Shein, ωστόσο, δεν μπορεί να εντοπίσει το απόθεμα τόσο εύκολα, επειδή η όλη ιδέα της εξαιρετικά γρήγορης μόδας είναι ότι λανσάρονται χιλιάδες νέα σχέδια κάθε μέρα, τα οποία και αποστέλλει μόνο κατόπιν ζήτησης από την Κίνα», επισήμανε στο CNBC ο Juozas Kaziukenas, αναλυτής του κλάδου ηλεκτρονικού εμπορίου.

Από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τέλος 3 ευρώ στις εισαγωγές χαμηλής αξίας αυτόν τον μήνα, και οι δύο εταιρείες έχουν σταματήσει τις περισσότερες διαφημιστικές δαπάνες στην Ευρώπη, απενεργοποιώντας ουσιαστικά τη μηχανή προσέλκυσης πελατών σε μια περιοχή που παρείχε περίπου το ένα τρίτο των εσόδων της Shein.

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