Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα προχωρά σε ακόμη δύο πρόωρες αποπληρωμές 4,7 δισ. ευρώ για το 2026

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Η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στη στρατηγική πρόωρης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, καθώς, μετά την πρώτη κίνηση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2026, προγραμματίζει ακόμη δύο αποπληρωμές έως το τέλος του 2026, συνολικού ύψους 4,7 δισ. ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω βελτίωση του προφίλ του ελληνικού χρέους, η μείωση των μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών και η επιτάχυνση της αποκλιμάκωσης του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, με την Ελλάδα να επιδιώκει να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να…ξεπεραστεί από την Ιταλία στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ΟΤ, η πρώτη από τις δύο νέες κινήσεις αφορά πρόωρη αποπληρωμή δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ύψους 2,5 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει, στις 15 Δεκεμβρίου, η εξόφληση ομολόγου ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται στα χαρτοφυλάκια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και λήγει εκείνη την ημερομηνία. Με τις δύο αυτές κινήσεις, η κυβέρνηση ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο πρόωρων αποπληρωμών, ενώ στο μεσοδιάστημ θα χαράξει τη στρατηγική για τις αντίστοιχες κινήσεις των επόμενων ετών, αρχής γενομένης από το 2027.

Μέχρι στιγμής, το ελληνικό δημόσιο έχει…μαζέψει αγορές περί τα 7,75 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος του έτους εκτιμάται ότι το «μαξιλάρι» των ταμειακών διαθεσίμων θα ξεπερνά τα 30 δισ. ευρώ

Το προφίλ για το δημόσιο χρέος

Όσον αφορά το σκεπτικό μιας τέτοιας κίνησης, η ελληνική πλευρά επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος, καθότι όπως ανέφερε αρμόδια πηγή «θέλω να σιγουρέψουμε ότι φέτος θα περάσουμε κάτω από την Ιταλία και το δημόσιο χρέος μας θα είναι κάτω από 137% στο τέλος του 2026». Μικρότερο δημόσιο χρέος από την Ιταλία θα έχει η Ελλάδα στο τέλος του 2026 σύμφωνα με τις προβλέψεις (Fiscal Monitor) του ΔΝΤ, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Συνόδου με την Παγκόσμια Τράπεζα στις 15 Απριλίου 2026.

Το Ταμείο προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα μειωθεί στο 136,9% του ΑΕΠ το 2026 από 145,7% τo 2025, ενώ στη γειτονική Ιταλία θα ανέλθει στο 138,4% του ΑΕΠ από 137,1% πέρυσι. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση του ΔΝΤ έδειχνε ότι αυτή η αλλαγή στη…σκυτάλη θα πραγματοποιούνταν αργότερα και συγκεκριμένα το 2029 και όχι φέτος.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το πρώτο μνημόνιο, ποσό που υπό κανονικές συνθήκες θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.

Το επόμενο ορόσημο

Οι δύο αυτές πρόωρες αποπληρωμές που αναφέρθηκαν παραπάνω εκτιμάται -από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης- ότι θα ενισχύσουν την αξιοπιστία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές και ενδέχεται να συμβάλει στη μείωση του κόστους δανεισμού στο μέλλον.

Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να αγγίξει στο τέλος του 2026 το 136,8% από 146,1% στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο Μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε στην ΕΕ το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά από αυτό το φετινό ορόσημο θα είναι η πτώση κάτω από το 100% του ελληνικού ΑΕΠ, κάτι το οποίο τοποθετείται πλέον στο 2033 με 2034. Άλλωστε, η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους είναι θετική ακόμη και στην περίπτωση που η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κινηθεί στη περιοχή του 0,4%-0,8%, σύμφωνα με το πιο ακραίο σενάριο.